Corona-Ticker Oberfranken: Hofer Schüler in Quarantäne

06.39 Uhr: Weitere Corona-Fälle in Schulen in der Region Hof

In Stadt und Landkreis Hof sind weitere Corona-Infektionen an Schulen bekannt geworden. Wie das Landratsamt mitteilte, seien zuletzt sechs Schüler und Mitarbeiter in den folgenden Schulen positiv getestet worden: Münsterschule in Hof, Grundschule Sparneck, Sophienschule in Hof, Christian-Wolfrum-Schule in Hof, Hofecker Grundschule. Insgesamt befinden sich aufgrund dieser Vorfälle mehr als 120 Personen in häuslicher Quarantäne und sollen getestet werden.