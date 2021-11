Corona-Ticker Oberfranken: Impfstoff-Reglementierung kommt

08.57 Uhr: Impfstoff-Reglementierung in Helmbrechts: Ab Dienstag größtenteils nur noch Moderna

Im Impfzentrum Hofer Land in Helmbrechts (Lkr. Hof) wird ab Dienstag hauptsächlich der Impfstoff von Moderna verimpft werden. Wie das Landratsamt Hof mitteilte, sei dies auf die Seitens des Bundesgesundheitsministeriums angekündigte Reglementierung sowie die erhebliche Reduktion der Liefermengen des Impfstoffs von Biontech zurückzuführen. Vereinbarte Impf-Termine behalten aber ihre Gültigkeit, heißt es weiter. Für Bürgerinnen und Bürger, die aus medizinischen Gründen (beispielsweise unter 30-Jährige oder Schwangere) nicht mit Moderna geimpft werden können, stehe ausreichend das Vakzin von Biontech zur Verfügung. Für alle anderen angemeldeten Personen werde ausreichend Impfstoff von Moderna zur Verfügung stehen. Ein Wahlrecht auf einen bestimmten Impfstoff könne wegen der begrenzten Bestände nicht gewährt werden.

05.44 Uhr: Nur zwei Landkreise unter 300er-Inzidenz-Marke

In Oberfranken liegen derzeit nur noch zwei Landkreise unterhalb der 300er-Inzindezmarke. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit 271,6 im Landkreis Kulmbach vor (Vortag: 274,4). Auch im Landkreis Wunsiedel liegt der Wert mit 293,2 (Vortag: 309,8) noch darunter. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht hat (Stand 29.11.21, 03.12 Uhr). Die höchsten Inzidenzwerte weisen in Oberfranken derzeit die Landkreise Kronach 847,0 (Vortag: 834,9), Bamberg 803,4 (817,6) und Coburg 785,5 (808,6) auf. Die weiteren Inzidenzwerte in den kreisfreien Städten: Coburg 514,2 (Vortag: 526,4), Bamberg 425,2 (409,5), Bayreuth 390,3 (394,3) und Hof 345,3 (298,9). Die weiteren Inzidenzwerte der Landkreise: Lichtenfels 668,4 (687,9), Forchheim 494,9 (488,9), Bayreuth 464,9 (469,7) und Hof 498,3 (465,5).

05.00 Uhr: Impfmöglichkeiten in Leupoldsgrün am Dienstag

Das Impfzentrum Hofer Land bietet am Dienstag einen Impf-Außeneinsatz in Leupoldsgrün an. Wie das Landratsamt Hof mitteilte, sind Impfungen mit vorheriger Anmeldung zwischen 11 und 16 Uhr im Bürgerhaus "Alte Schule" in der Schulstraße 1 möglich. Das Angebot richte sich insbesondere an Bürgerinnen und Bürger, die weniger mobil sind oder aus Altersgründen nicht an den Sonderimpfaktionen ohne Termin teilnehmen können, heißt es weiter. Termine können am Montag ab 8 Uhr telefonisch über die Impfhotline 09281-57777 oder online über www.impfzentren.bayern vereinbart werden. Die Impfungen sind kostenfrei und finden mit den mRNA-Impfstoffen von Moderna und Biontech statt. Es werden sowohl Auffrischimpfungen als auch Erstimpfungen angeboten. Zum Termin sind ein gültiger Ausweis und – falls vorhanden – ein Impfpass mitzubringen. Darüber hinaus sei es hilfreich, den Aufklärungsbogen für mRNA-Impfstoffe ausgefüllt mitzubringen, heißt es. Diesen gib es auf der Internetseite des Impfzentrums Hofer Land. Für die kommenden Wochen sind weitere Impf-Außeneinsätze mit vorheriger Terminierung geplant.