Corona-Ticker Oberfranken: Hofer Grundschule geschlossen

13.15 Uhr: Kultur zum Zuhören startet

Fünf Minuten lang zitieren Ehrenamtliche Gedichte, lesen eine Kurzgeschichte vor oder musizieren am Telefon. Das Projekt "Fünf Minuten Kultur zum Zuhören" im Landkreis Kulmbach soll ab morgen Kulturerlebnisse in der Corona-Krise ermöglichen. Auf Bestellung rufen Kulturschaffende an und lesen, musizieren oder singen für ihre Mitbürger.

06.43 Uhr: Grundschule Hof-Krötenbruck geschlossen

Weil sich zu viele Personen mit dem Coronavirus infiziert haben, bleibt die Grundschule Hof-Krötenbruck vorerst bis einschließlich Mittwoch (25.11.20) geschlossen. Wie das Gesundheitsamt in Hof mitteilt, wurden zwölf Schüler und vier Lehrer der Schule positiv auf das Virus getestet. Die Schule spricht von einem "unübersichtlichen Infektionsgeschehen". Mehrere Klassen befinden sich vollständig in Quarantäne. Alle Schüler sollen heute in der Pausenhalle der Schule getestet werden.