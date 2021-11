Corona-Ticker Oberfranken: Sechs Landkreise über 200er-Inzidenz

06.22 Uhr: Niedrige Inzidenzwerte in Teilen Oberfrankens

In Oberfranken weisen sechs Landkreise Sieben-Tage-Inzidenzen auf, die über dem Wert von 200 liegen. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Robert Koch-Institut veröffentlicht hat. Demnach liegt der höchste Inzidenzwert weiterhin im Landkreis Kronach vor (443,1). Dahinter folgen die Landkreise Hof (285,6), Bamberg (285,4), Forchheim (259,9), Wunsiedel (257,0) und Bayreuth (216,1). Die Inzidenzwerte der anderen oberfränkischen Städte und Landkreise liegen zwischen 150 und 200.

Am niedrigsten ist der Wert heute in der Stadt Bayreuth (151,3), gefolgt vom Landkreis Lichtenfels (151,4). Darauf folgen die Städte Coburg (181,2) und Hof (183,7) und der Landkreis Coburg (184,8). Die Stadt Bamberg (190,4) und der Landkreis Kulmbach (193,2) liegen noch näher an der Schwelle zum Wert 200.

Liegt die Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt gar über 300 und sind gleichzeitig mindestens 80 Prozent der Intensivbetten belegt, springt die Corona-Krankenhaus-Ampel dort auf Rot. In diesen regionalen Hotspots ist der Zutritt zu vielen Einrichtungen und Veranstaltungen dann nur noch für Geimpfte und Genesene möglich: die 2G-Regel greift. Ausgenommen sind die Gastronomie und körpernahe Dienstleistungen. Außerdem gilt dann die 3G-Regel am Arbeitsplatz.