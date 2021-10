Corona-Ticker Oberfranken: Inzidenzwerte überall unter 100

16.46 Uhr: Lohengrin Therme und Stadtbad setzen auf 3G plus

Die Lohengrin Therme und das Stadtbad verschärfen ihre Auflagen für einen Aufenthalt. Ab Samstag (23.1021) gilt 3G plus. Dafür können aber wieder alle Angebote der Sauna genutzt werden. Konkret heißt das: Badegäste müssen entweder geimpft oder genesen sein, oder sie weisen einen gültigen PCR-Test nach bevor sie die Bäder betreten, teilen die Stadtwerke mit.

Aktuell dürfen maximal 80 Besucher zeitgleich ins Stadtbad. In der Therme sind es 250, davon dürfen aber nur 50 Gäste zeitgleich die Saunalandschaft nutzen. Diese führe zu Unmut und Ärger bei den Gästen, so Harald Schmidt, Bäderleiter bei den Stadtwerken Bayreuth. "Wir können den Ärger unserer Gäste gut verstehen. Unterm Strich verschärft das die ohnehin schon angespannte wirtschaftliche Lage unserer Bäder", so Schmidt weiter.

Die 3G-plus-Regel ermögliche, auf die Kontaktverfolgung an der Kasse und die Abstandsregel in den Bädern zu verzichten. Auch die Maskenpflicht entfalle nach dem Drehkreuz. So sei es auch möglich, dass alle Saunen, Dampfbäder, Duschen und Umkleiden wieder genutzt werden können, so der Bäderleiter. Das Gesundheitsprogramm in der Therme stehe vorübergehend aber noch nicht zur Verfügung. Die Lohengrin Therme ist zudem ab Samstag wieder bis 22 Uhr geöffnet. Im Stadtbad bleibt es bei den bestehenden Öffnungszeiten.

Der Geschäftsführer der Stadtwerke, Jürgen Bayer wirbt für Verständnis für diese Entscheidung. Man müsse diese Chance nutzen, um die wirtschaftliche Zukunft der Bäder zu sichern, so Bayer. "Letztlich müssen wir uns alle klar und deutlich vor Augen halten, dass die Stadtwerke die naturgemäß defizitären Bäder über ihre Gewinne aus dem Energiebereich finanzieren. Das war schon vor Corona ein Kraftakt – durch die Lockdowns und den stark eingeschränkten Betrieb seither wäre das auf Dauer nicht zu stemmen. An 3G plus führt für uns daher kein Weg vorbei", so Bayer.

16.26 Uhr: Neuer Test- und Impfcontainer in der Bayreuther Innenstadt

In der Bayreuther Innenstadt wird es künftig eine neue Anlaufstelle für Corona-Tests und Impfungen geben. Auf Höhe der Maximilianstraße 6 wird in einem Container immer samstags von 13 bis 17 Uhr ein PoC-Schnelltest angeboten. Die Kosten hierfür liegen bei 15 Euro. Das teilten heute (Dienstag, 19.10.21) Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) und Landrat Florian Wiedemann (FW) vor Ort mit. Die kostenpflichtigen Tests bietet der BRK-Kreisverband Bayreuth an. In einem zweiten Container sind ab dem 25. Oktober Covid-Impfungen möglich. Und zwar immer Montag, Dienstag und Donnerstag, jeweils von 12 bis 15 Uhr. An besonderen Tagen soll auch am Wochenende geimpft werden, hieß es heute.

Nach der Schließung der Impfzentren und der Änderung der Teststrategie des Freistaates, betonte der Oberbürgermeister, dass er froh sei, dass in Bayreuth nun wieder solch ein niederschwelliges Angebot möglich sei. „Es wird draußen kälter und ungemütlicher – und daher ist es umso wichtiger, dass wir jetzt handeln und mit diesem Angebot einen Impuls geben“ fügte Landrat Wiedemann hinzu. Die genauen Impf-Termine sind auf der Homepage von SKS unter www.sks-ambulanz.de/impfzentrum einsehbar.

15.33 Uhr: Corona-Fallzahlen: 49 Neuinfektionen, drei Todesfälle

In Oberfranken sind seit gestern 49 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen gab es im Vergleich zu gestern drei weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 (Stand: 19.10.21, 08.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle in Oberfranken steigt damit auf 1.686. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt im Regierungsbezirk 63,7. Das ist der niedrigste Wert in Bayern. Der Durchschnittswert im Freistaat liegt bei 116,2. Insgesamt haben sich in Oberfranken seit Beginn der Pandemie 61.918 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

06.30 Uhr: Inzidenzwerte in Forchheim, Hof und Coburg steigen

Laut Robert Koch-Institut (RKI: Stand 19.10.21, 03.23 Uhr) hat der Landkreis Forchheim mit 114,9 (Vortag 103,8) weiter die derzeit höchste Inzidenz im Regierungsbezirk. Alle anderen Landkreise und Städte in Oberfranken liegen momentan unterhalb der 100er-Marke, aber weiter über der für die 3G-Regel maßgeblichen Marke von 35. Neben dem Wert im Landkreis Forchheim sind die Werte auch in der Stadt Coburg 78,4 (Vortag: 75,1) und im Landkreis Hof 78,3 (69,8) gestiegen. In den Landkreisen Bayreuth 64,6, Kronach 61,8 und Lichtenfels 57 sowie der Stadt Bamberg 58,7 haben sich die Werte im Vergleich zum Vortag nicht verändert. In den Landkreisen Coburg 73,9 (Vortag: 75,9), Kulmbach 64,4 (65,8), Wunsiedel 41,7 (43,1) und Bamberg 39,9 (40,7) sowie den Städten Hof 44,3 (46,5) und Bayreuth 36,5 (41,9) sind die Inzidenzen gesunken.