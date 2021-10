Corona-Ticker Oberfranken: Bamberg mit niedrigstem Inzidenzwert

06.00 Uhr: Niedrigster Inzidenzwert in Bamberg

Die Stadt Bamberg weist aktuell die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in ganz Oberfranken auf. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Robert Koch-Institut veröffentlicht hat. Demnach beträgt der Wert in der Stadt heute 39,1. Etwas höher sind die Inzidenzwerte aktuell in der Stadt Coburg (44,1) und den Landkreisen Wunsiedel (45,8) und Hof (46,6). Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen weisen aktuell die Landkreise Kulmbach (128,8), Kronach (105,5), Coburg (98,2) und die Stadt Bayreuth (86,4) auf. Die Inzidenzwerte der weiteren Städte und Landkreise liegen alle über 50: vom Landkreis Bayreuth (50,2) über den Landkreis Lichtenfels (51,0) und die Stadt Hof (55,3) bis zu den Landkreisen Bamberg (57,0) und Forchheim (57,5).

06.00 Uhr: Impfzentrum Kulmbach umgezogen

Das Impfzentrum des Landkreises Kulmbach ist innerhalb des Fritz-Einkaufszentrums umgezogen: vom vierten Stock ins Erdgeschoss. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich gegenüber dem dortigen Einkaufsmarkt. Wegen des Umzugs hatte das Impfzentrum am Freitag und Samstag geschlossen. Heute startet ab 14.00 Uhr der Betrieb in den neuen Räumen. Der Umzug in kleinere Räumlichkeiten war eine Konsequenz aus der Bayerischen Impfstrategie, nach der Impfungen künftig vorrangig durch Ärzte vorgenommen werden sollen. Zudem sei die Besucherfrequenz der letzten Wochen niedriger gewesen, heißt es aus dem Landratsamt.