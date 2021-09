Corona-Ticker Oberfranken: Stadt Bayreuth hat höchste Inzidenz

06.52 Uhr: Inzidenzwert in Stadt Bayreuth bei 79,7

Bayreuth verzeichnet weiterhin die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Oberfranken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt der Wert in der Stadt bei 79,7 (Stand: 27.09.21, 03.15 Uhr). Auch die Stadt Hof (55,3) sowie die Landkreise Lichtenfels (60,0) und Bamberg (52,9) überschreiten aktuell die Marke von 50. Im Landkreis Wunsiedel liegt die Inzidenz bei exakt 50,0. Den für die 3G-Regel relevanten Grenzwert von 35 unterschreiten neben den Landkreisen Kronach (34,7), Coburg (28,9) und Kulmbach (26,6) auch der Landkreis Bayreuth. Dort wird mit 18,3 die niedrigste Inzidenz in Oberfranken gemeldet.