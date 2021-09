Corona-Ticker Oberfranken: Höchster Inzidenzwert in Hof

07.17 Uhr: Stadtbad Bayreuth öffnet morgen wieder

Fast eineinhalb Jahre war das Bayreuther Stadtbad geschlossen. Im Gegensatz zu vielen anderen Schwimmbädern konnte es nicht geöffnet werden, als die Corona-Bestimmungen es zugelassen hätten. Denn: Die Lüftungsanlage war nicht "coronatauglich".

Die Anlage sollte eigentlich in den kommenden Jahren erneuert werden. Weil die neuen Bestimmungen zur Frischluftzufuhr mit dem alten Gerät aber nicht mehr erfüllt wurden, musste die Sanierung vorgezogen werden. 250.000 Euro hat die Erneuerung der Anlage die Stadtwerke Bayreuth gekostet. Am Dienstag kann das Bad wieder geöffnet werden.

06.44 Uhr: Höchster Inzidenzwert Oberfrankens in Hof

Mit einem Wert von 148,3 hat die Stadt Hof weiterhin die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Oberfranken. Das geht aus den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) am Montag hervor. Im Vergleich zum Vortag ist der Wert für Hof aber um etwa zwei Punkte gesunken. Auch die Stadt Bamberg hat mit 104,3 einen Inzidenzwert über Hundert. Über der für schärfere Corona-Regeln maßgeblichen Schwelle von 35 liegen in Oberfranken zudem die Landkreise Coburg (78,5), Lichtenfels, Kulmbach (beide 64,4), und Forchheim (59,2), die Stadt Coburg (53,9), die Landkreise Bamberg (47,5) und Wunsiedel (37,5) sowie die Stadt Bayreuth (35,1).

Wird der Schwellenwert 35 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, tritt die sogenannte 3G-Regel in Kraft. Bei nicht privaten Veranstaltungen in geschlossenen Räumen müssen die Teilnehmer also gegen das Coronavirus geimpft, von einer Covid-19-Erkrankung genesen oder nachweislich negativ auf eine Infektion getestet sein. Ab einem Inzidenzwert von 50 an drei aufeinanderfolgenden Tagen gelten zudem strengere Kontaktbeschränkungen. So dürfen sich dann beispielsweise nur noch zehn Personen aus maximal drei Haushalten treffen. Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt.

Der niedrigste Inzidenzwert in Oberfranken liegt dem RKI zufolge mit 23,1 im Landkreis Bayreuth. Nur dort und in den Landkreisen Kronach (33,2) und Hof (33,9) liegt der Wert derzeit unter 35.