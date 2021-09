Corona-Ticker Oberfranken: Impfungen und Tests für Schüler

10.52 Uhr: Corona-Schutzimpfungen und Tests für Schüler in Hof

Das Impfzentrum Hof bietet vor dem Start ins neue Schuljahr zusätzliche Impfungen für Schülerinnen und Schüler an. Diese Aktionen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer finden am Freitag (10.09.21) und am Samstag (11.09.21) jeweils von 9 bis 18 Uhr im Impfzentrum in der Ernst-Reuter-Straße in Hof statt. Wie das Hofer Landratsamt mitteilt, erfolgen momentan alle Impfungen für Jugendliche und Erwachsene grundsätzlich ohne Termin.

Im Rahmen der Sonderaktion könnten zur besseren Planbarkeit und Verringerung der Wartezeiten aber vorab Termine telefonisch unter 09281/57-777 vereinbart werden, so Pressesprecherin Stefanie Schulze. Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren benötigen eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten oder die Begleitung durch ein Elternteil.

Außerdem werden vor dem Schulstart Corona-Schnelltests für Schülerinnen und Schüler in Stadt und Landkreis Hof angeboten. Diese finden zusätzlich zu den bestehenden Testmöglichkeiten am Sonntag (12.09.21) und am Montag (13.09.21) in vielen Gemeinden statt. Alle Sonderteststellen sowie deren Öffnungszeiten sind im Internet unter www.landkreis-hof.de/sonderteststellen-zum-schulbeginn/ zu finden.

Für alle Schülerinnen und Schüler besteht laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes wie gewohnt auch am ersten Schultag vor Ort in der jeweiligen Schule die Möglichkeit, sich auf das Virus zu testen. "Die Testmöglichkeiten von Stadt und Landkreis Hof sind als zusätzliches Angebot zu verstehen, um einen möglichst sicheren Schulstart zu gewährleisten", sagt Pressesprecherin Stefanie Schulze