Corona-Ticker Oberfranken: Vier Kommunen über 50er-Inzidenz

5.52 Uhr: Vier oberfränkische Kommunen überschreiten Inzidenz-Marke 50

In Oberfranken haben insgesamt vier Kommunen die Marke von 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz überschritten. Am höchsten ist der Wert mit 59,8 derzeit in der Stadt Hof. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Über 50 liegen auch die Städte Bamberg (53,5) und Bayreuth (51,3) sowie der Landkreis Wunsiedel (50). Die Stadt Coburg und der Landkreis Forchheim stehen mit einem Wert von 49 bzw. 47,2 knapp vor der Marke. Insgesamt überschreiten acht Kommunen im Regierungsbezirk den Schwellenwert 35 bei der Inzidenz.

Da die Städte Bayreuth und Hof bereits in der vergangenen Woche diesen Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten hatten, gelten seit heute verschärfte Regeln in den Städten.