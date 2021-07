Corona-Ticker Oberfranken: Auch Bayreuth hat Inzidenz von null

14.37 Uhr: Vier Todesfälle in Verbindung mit Corona in Oberfranken

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht in Oberfranken weiter zurück. Seit gestern sind dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen zwei neue Fälle gemeldet worden (Stand: 29.06.21, 08.00 Uhr). Obwohl die beiden Landkreise Wunsiedel und Bayreuth eine "Nuller-Inzidenz" verzeichnen, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberfranken mit 7,42 über dem bayerischen Durchschnitt (6,77). Dies hängt auch damit zusammen, dass der Landkreis Lichtenfels laut dem Robert Koch-Institut (RKI) das aktuell höchste Infektionsgeschehen in Deutschland meldet. Der Inzidenzwert im Landkreis Lichtenfels ist seit gestern unverändert und liegt bei 46,42. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus ist in Oberfranken innerhalb eines Tages um vier angestiegen. Insgesamt sind im Freistaat seit gestern sechs Menschen mit oder an Covid-19 gestorben.

6.15 Uhr: Landkreise Bayreuth und Wunsiedel mit Null-Inzidenz

Laut Robert Koch-Institut (RKI: Stand 29.06.21, 03.11 Uhr) weisen in Bayern derzeit 11 Städte und Landkreise einen Inzidenzwert von null auf. Auch in den oberfränkischen Landkreisen Bayreuth und Wunsiedel und im mittelfränkischen Landkreis Neustadt/Aisch hat sich in den vergangenen sieben Tagen niemand nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Der momentan höchste Sieben-Tage-Inzidenzwert in Deutschland findet sich ebenfalls in Oberfranken – im Landkreis Lichtenfels mit 46,4.