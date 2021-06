Corona-Ticker Oberfranken: Stadt Bayreuth bleibt bei Inzidenz 0

16.51 Uhr: Elf Neuinfektionen, keine Todesfälle in Oberfranken

In Oberfranken sind innerhalb eines Tages elf neue Corona-Fälle gemeldet worden. Nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberfranken demnach aktuell (Stand: 14.06.21, 08.00 Uhr) bei 21,68. Der bayernweite Durchschnitt beträgt 20,16. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Corona hat sich in Oberfranken seit gestern (13.06.21) nicht verändert und liegt bei 1.645 seit Ausbruch der Pandemie. In Oberfranken meldet der Landkreis Kronach mit einer Inzidenz von 47,95 aktuell das höchste Infektionsgeschehen. Die Stadt Bayreuth und der oberpfälzische Landkreis Tirschenreuth sind die einzigen beiden Regionen in Bayern mit einer Inzidenz von Null.

5.30 Uhr: Stadt Bayreuth weiter mit "Null-Inzidenz"

Laut Robert Koch-Institut (RKI: Stand 14.06.21, 03.12 Uhr) weist in Oberfranken die Stadt Bayreuth weiterhin ein "Null-Inzidenz" auf (Vortag ebenfalls 0). Das bedeutet, dass sich hier in den vergangenen sieben Tagen kein Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt hat. So haben in Bayern derzeit nur die Stadt Bayreuth und der Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz eine "Null-Inzidenz". Neben der Stadt Bayreuth liegen auch die Landkreise Kulmbach (2,8), Bayreuth (2,9) und Wunsiedel (6,9) unterhalb der Zehner-Marke.

Alle Städte und Landkreise in Oberfranken liegen mittlerweile unter der Marke 50. Die höchste Inzidenz im Regierungsbezirk weist der Landkreis Kronach mit derzeit 47,9 auf gefolgt von der Stadt Hof mit 39,3 und den Landkreisen Forchheim (35,3), Lichtenfels (31,4), Bamberg (31,3) und Coburg (31,1). Weiter folgen die die Städte Coburg (24,3), Bamberg (18,1) und der Landkreis Hof (12,7)