Corona-Ticker Oberfranken: Stadt Bayreuth mit Inzidenz über 200

14.45 Uhr: Im Hotspot Wunsiedel Inzidenzwert unter 300

In Oberfranken haben sich seit gestern weitere 388 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitteilt, ist damit die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen seit Ausbruch der Pandemie in Oberfranken auf 27.059 gestiegen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner ist in Oberfranken unter die Marke 300 gesunken. Den höchsten Wert hat der Landkreis Wunsiedel mit 299. Wunsiedel bleibt damit Spitzenreiter in Bayern. Weitere Hotspots in Oberfranken sind die Stadt Coburg und der Kreis Lichtenfels mit Werten von 290 beziehungsweise 273. Den geringsten Corona-Inzidenzwert in Oberfranken hat die Stadt Bamberg mit 68. 835 Personen sind in Oberfranken seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Seit gestern kamen 21 Todesfälle dazu.

13.00 Uhr: Hofer Impfzentrum geht in Betrieb

Das Hofer Impfzentrum geht voraussichtlich nächste Woche in Betrieb. Die Impfbereitschaft sei groß, teilen Stadt und Landkreis Hof in einer Presseerklärung mit. Bislang hätten sich rund 1.900 Personen über 80 Jahre angemeldet. Möglich ist das per Telefon über 09281/57-777 täglich von 8 bis 17 Uhr oder online. Zudem erhalten alle über 80-Jährigen derzeit Post vom Hofer Gesundheitsamt. Bevor allerdings die Schutzimpfungen gegen Corona im Hofer Impfzentrum verteilt werden, sollen erst noch alle Impfwilligen in den Alten- und Pflegeheimen sowie in den Kliniken der Region Hof geimpft werden, sagt Landrat Oliver Bär (CSU). Innerhalb der vergangenen zwei Wochen fanden in 21 der insgesamt 25 Pflege-Einrichtungen Impfungen von rund 2.270 Menschen statt, teilte das Landratsamt mit.

11.50 Uhr: Busverkehr in Hof wird eingeschränkt

Der Busverkehr in Hof wird eingeschränkt. Aufgrund geringerer Nachfrage wegen der Corona-Schutzmaßnahmen fallen bis Ende Januar die Fahrten der sogenannten Anruf-Linien-Busse samstagsnachmittags und sonntags aus. Das teilen die Hofer Stadtwerke mit.

06.09 Uhr: Stadt Bayreuth überschreitet Grenzwert für 15-Kilometer-Regel

Die Stadt Bayreuth verzeichnet mit 223,3 (Vortag: 191,2) nun auch einen Sieben-Tage-Inzidenzwert über der 200er-Marke. Das geht aus den aktuellen Zahlen (Stand 13.01.21, 0 Uhr) des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. D.h. auch hier gilt ab sofort die "15-Kilometer-Regel". Außerdem hat der Landkreis Wunsiedel die Stadt Coburg als Inzidenz-Spitzenreiter in Bayern abgelöst. Zwar sind im Landkreis Wunsiedel 298,7 (Vortag 313,8) und der Stadt Coburg 289,7 (Vortag 326,3) die Werte gesunken und liegen mittlerweile unter 300, trotzdem haben die beiden oberfränkischen Regionen die höchsten Inzidenzen in ganz Bayern.