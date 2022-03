Corona-Ticker Oberfranken: Lichtenfels mit höchster Inzidenz

07.13 Uhr: Lichtenfels mit vierthöchster Inzidenz in Deutschland

Der Landkreis Lichtenfels weist heute die vierthöchste Sieben-Tage-Inzidenz aller Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland auf. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilt, liegt der Wert bei 3.420 (Stand: 03.20 Uhr). Damit belegt der Landkreis Lichtenfels hinter dem Landkreis Landsberg am Lech (3.423) auch den zweiten Platz in Bayern. Den bundesweit höchsten Inzidenzwert nennt das RKI mit 3.534 für die Stadt Braunschweig, gefolgt vom Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz mit 3.428.