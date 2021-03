Corona-Ticker Oberfranken: Schnelltestzentrum für Dormitz

13.26 Uhr: Hof sagt coronabedingt weitere Veranstaltungen ab

Wegen der Corona-Pandemie hat die Stadt Hof auch für dieses Jahr zahlreiche Veranstaltungen abgesagt, die bis Ende August hätten stattfinden sollen. Betroffen sind unter anderem die Hofer Autoschau, die Innenhof-Konzerte, das Stadt- und das Bürgerfest sowie das Saaleauenfest. Weil ein Ende der Pandemie aufgrund immer neuer Virusmutationen nicht absehbar sei, seien die Absagen unvermeidlich, heißt es zur Begründung aus dem Stadtmarketing in Hof.

13.01 Uhr: Neues Corona-Schnelltestzentrum für Dormitz

Die Gemeinde Dormitz im Landkreis Forchheim eröffnet am kommenden Mittwoch ein Schnelltestzentrum im Feuerwehrgerätehaus. Es ist montags von 09.30 bis 11.30 Uhr, mittwochs von 17.30 bis 19.30 Uhr und freitags von 13.00 bis 15.00 Uhr in Betrieb. Neben Dormitz gibt es ein Schnelltestzentrum auch in Ebermannstadt. Kostenlose Schnelltests bieten im Landkreis außerdem Apotheken in sieben Gemeinden an. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Landratsamts Forchheim.

11.46 Uhr: Hof kooperiert mit Nachbarn aus Sachsen und Thüringen

Sieben der zehn höchsten Corona-Inzidenzwerte in Deutschland liegen in Thüringen, Sachsen oder Bayern. Drei Landräte aus den betroffenen Gebieten haben sich deshalb zusammengeschlossen und gemeinsame Ziele zur Eindämmung der Pandemie formuliert. Einen ausführlichen Artikel dazu gibt es hier.