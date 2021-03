Corona-Ticker: Stadt und Landkreis Hof führen Gurgeltest ein

17.57 Uhr: Nach Wunsiedel führt auch Kreis Hof den Gurgeltest ein

Nach dem Landkreis Wunsiedel soll auch in Stadt und Landkreis Hof der sogenannte Gurgel-PCR-Test an Schulen eingeführt werden. Das teilt das Landratsamt Hof mit. Geplant sei, dass nach den Osterferien rund 2.500 Schülerinnen und Schüler von Grund- und Mittelschulen, die sich im Präsenzunterricht oder einer Notbetreuung befinden, zweimal wöchentlich den Gurgel-Test machen. Dieser wurde bereits in den vergangenen Wochen erfolgreich im Landkreis Wunsiedel eingesetzt.

Mit dem Gurgel-PCR-Test kann eine Infektion mit dem Coronavirus auch dann festgestellt werden, wenn die Testpersonen keine Symptome zeigen. Die Tests werden in den 36 Grund- und Mittelschulen in Stadt und Landkreis Hof angeboten. Im Vorfeld werden Schulleiter und Lehrer der teilnehmenden Schulen noch geschult.

17.15 Uhr: Neustart am ETA Hoffmann Theater in Bamberg im April

Wegen Corona verschiebt sich der Neustart am ETA Hoffmann Theater in Bamberg auf 13. April, 20.00 Uhr. Dann soll das Stück "Der Stock" des englischen Dramatikers Mark Ravenhill auf der Studiobühne erstmals in deutscher Sprache zur Aufführung kommen, teilte das Theater mit. Voraussetzung sei, dass der Corona-Inzidenzwert in Bamberg bis dahin stabil unter 100 liege, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Informationen zum Ticketkauf gibt es auf der Homepage des Theaters.

16.41 Uhr: Auch Bayreuth soll Modellregion für Exit-Strategie werden

Neben Coburg soll auch Bayreuth Modellregion für Öffnungs-Strategien im Corona-Lockdown werden. Die Region wäre ideal, teilte die Bayreuther Bundestagsabgeordnete Silke Launert (CSU) mit. Bayreuth sei Kulturstadt, Sportstadt, Bildungs-und Forschungszentrum sowie Gesundheitsstandort, so Launert. Sie habe sich bereits an den Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) gewandt, damit Bayreuth berücksichtigt werde. Auch fordert die CSU-Abgeordnete Stadt und Landkreis auf, sich schnellstmöglich zu bewerben. Die Staatsregierung will nach den Osterferien ein Modellprojekt starten. In ausgewählten Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 sollen unter strengen Schutzmaßnahmen und mit einem Testkonzept zwei Wochen lang einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens öffnen. Damit soll die Umsetzbarkeit untersucht werden.

16.23 Uhr: Coburg will Modellregion für Exit-Strategie werden

Die Stadt Coburg möchte Modelprojekt für eine Exit-Strategie aus dem Corona-Lockdown werden. Das hat Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) in einem Brief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mitgeteilt. Die Bund-Länder-Konferenz hatte am Montag beschlossen, solche Modellprojekte durchzuführen. Für ein Modellprojekt sollen laut Bayerns Ministerpräsident Markus Söder drei oder vier bayerische Regionen mit einem Inzidenzwert von über 100 ausgewählt werden, in denen Lockerungen mit Tests verknüpft werden.

Wie die Pressestelle der Stadt Coburg weiter mitteilt, hat sich Coburg außerdem um die Erprobung einer App zur Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten in Stadt und Landkreis beworben.

15.28 Uhr: Hof weiter mit höchster Inzidenz in Bayern

In Oberfranken sind seit gestern 294 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitteilt, ist damit die Zahl der infizierten Personen seit Ausbruch der Pandemie in Oberfranken auf 41.298 gestiegen. Den höchsten Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in Oberfranken verzeichnet die Stadt Hof mit 349. Es ist der höchste Wert in Bayern. Den geringsten Corona-Inzidenzwert in Oberfranken hat die Stadt Bamberg mit 56. 1.410 Personen sind in Oberfranken seit Ausbruch der Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das sind drei Todesfälle mehr als gestern.

15.00 Uhr: Testpflicht für Beschäftigte in Pflege- und Behindertenheimen

Aufgrund des hohen Corona-Inzidenzwertes in Bayreuth hat die Stadtverwaltung eine Testpflicht für Beschäftigte in vollstationären Pflege- und Behinderteneinrichtungen angeordnet. Alle Mitarbeiter müssen sich an mindestens zwei Tagen pro Woche einem Test unterziehen, teilt die Stadt mit. Die Anordnung hat die Stadt per Allgemeinverfügung erlassen, die sich wiederum auf die Infektionsschutzverordnung bezieht. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts beträgt der Sieben-Tage-Inzidenzwert seit drei Tagen über 100 und steigt vermutlich weiter an. Aktuell beträgt er 137 Punkte. Gestern lag er noch bei 128.

Beschäftigte, die bereits einmal gegen Covid-19 geimpft sind, müssen mindestens einmal pro Woche getestet werden. Das gilt auch für die Mitarbeiter, die innerhalb der vergangenen sechs Monate nachweislich durch einen PCR-Test an Covid-19 erkrankt waren, jetzt aber wieder gesund sind.

14.31 Uhr: HWK sorgt sich um oberfränkische Betriebe

Die aktuellen Corona-Beschlüsse werden immer stärkere wirtschaftliche Auswirkungen auf die oberfränkischen Betriebe haben, befürchtet die Handwerkskammer Oberfranken (HWK). Der perspektivlose Lockdown-Modus sei für die Handwerkerinnen und Handwerker nicht nachvollziehbar, so Matthias Graßmann, Vizepräsident der HWK. Ein Strategiewechsel sei dringend notwendig, um ein massives Betriebesterben zu verhindern, so Graßmann weiter. Seine Kritik: ein fehlender Planungshorizont und unzureichende Überbrückungshilfen. "Wirklich unverständlich ist, dass dem Handwerk keine Chance gegeben wird, durch eigenes Zutun über Hygiene- und Abstandskonzepte oder Schnellteststrategien gegen den drohenden Kollaps anzugehen. Unsere Betriebe sind dazu in der Lage", so der HWK-Vizepräsident. Außerdem gibt er zu bedenken, dass der Fachkräftemangel durch Schließungen weiter fokussiert werde. Und "da Schülerinnen und Schüler nicht in die Betriebe können, Praktika nicht möglich sind, kein persönlicher Kontakt mit dem Handwerk zustande kommt, fehlt uns langfristig der Nachwuchs", so Graßmann.

13.21 Uhr: "Frühjahrstage" der Polstermöbelhersteller abgesagt

Die "Frühjahrstage" der oberfränkischen Polstermöbelhersteller Ende April sind wegen steigender Inzidenzwerte abgesagt worden. Das hat der Verband der deutschen Möbelindustrie mitgeteilt. Ursprünglich hätten die "Frühjahrstage" vom 26. bis zum 28. April stattfinden sollen. Da die Sieben-Tage-Inzidenz insbesondere in Oberfranken aktuell deutlich über dem Grenzwert liege, den die Ministerpräsidenten für mögliche Lockerungen vorsehen, hätten sich die beteiligten Unternehmen dazu entschlossen, die "Frühjahrstage" abzusagen, heißt es in der Mitteilung. Die Veranstaltungen seien nicht als klassische Messen konzipiert gewesen, sondern sollten als Plattform für konzentrierte Termine mit den Geschäftspartnern dienen. Man hoffe nun darauf, dass die Durchimpfung der Bevölkerung zügig voranschreite und man Ende September zu den Hausmessen in Oberfranken einladen könne, heißt es weiter.