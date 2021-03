Corona-Ticker Oberfranken: Coburg lockert Corona-Regeln

06.10 Uhr: Lockerungen der Corona-Regeln in der Stadt Coburg

In der Stadt Coburg sind die Corona-Regelungen ab sofort gelockert. Wie die Stadt mitteilte, seien die Inzidenzwerte am Freitag zum dritten Mal unter 50 gefallen. Damit können ab heute die Regelungen gemäß der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gelockert werden. So dürfen Geschäfte wieder normal öffnen. Es muss nicht vorher angerufen oder auf der Website ein Termin ausgemacht werden. Allerdings müssen die Händler weiterhin sicherstellen, dass der Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden kann und dass die Zahl der gleichzeitig im Laden anwesenden Kunden nicht zu hoch ist.

Für Schulen gelten in der Stadt Coburg die gleichen Regeln wie im Landkreis. In dieser Woche findet hier in den Grundschulklassen Präsenzunterricht statt. An allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen findet Präsenzunterricht statt, wenn der Mindestabstand durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, sonst findet Wechselunterricht statt. Kindertageseinrichtungen können im Regelbetrieb öffnen.

Kontaktfreier Sport ist nun in Gruppen von bis zu zehn Personen oder unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt.

5.05 Uhr: Mehr Schnelltest-Möglichkeiten im Landkreis Kronach

Im Landkreis Kronach wird das Schnelltest-Angebot ausgebaut. Wie das Landratsamt mitteilt, wird in dieser Woche eine zusätzliche Schnellteststrecke in Ludwigsstadt entstehen. Außerdem hätten Apotheken in Kronach, Pressig und Weißenbrunn Zusagen gegeben, Schnelltests durchzuführen. Bereits in der vergangenen Woche öffneten drei Schnellteststrecken im Landkreis. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger ohne Symptome mindestens einmal wöchentlich testen lassen. Das Schnelltestzentrum in der Industriestraße in Kronach ist jeweils montags von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Die Schnellteststrecke im Dorfhaus in Kehlbach ist immer dienstags von 9 bis 10 Uhr geöffnet. In Steinwiesen befindet sich die Schnellteststrecke in der Kulturhalle. Sie ist donnerstags von 9 bis 10 Uhr geöffnet.