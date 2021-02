Corona-Ticker Oberfranken: Vier neue Teststellen für Region Hof

15.32 Uhr: Vier neue Teststellen für den Landkreis Hof

Um künftig Virus-Mutationen schneller entdecken zu können, wird das Corona-Testangebot in der Region Hof erweitert. Zusätzlich zur bereits bestehenden Teststelle an der Hofer Freiheitshalle sollen am Donnerstag (04.02.21) vier weitere Stationen im Landkreis öffnen, teilt das Landratsamt Hof mit. An den Standorten Naila, Münchberg, Oberkotzau und Rehau können sich dann alle Bürger kostenlos einem Schnelltest unterziehen. Das Angebot richte sich insbesondere an Personen, die beispielsweise ihre Angehörigen in Pflegeeinrichtungen besuchen möchten, heißt es in dem Schreiben weiter. Die vier neuen Teststationen werden immer dienstags bis samstags geöffnet haben.

Ende vergangener Woche war im Landkreis Hof eine mutierte Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Aufgrund der Mutation musste das Unternehmen Alukon in Konradsreuth kurzfristig die Produktion stilllegen.

14.33 Uhr: Oberfranken: Weiterhin höchste Corona-Inzidenz in Bayern

In Oberfranken haben sich innerhalb eines Tages 229 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Wie das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlagen mitteilt (Stand: 01.02.21, 08.00 Uhr), verzeichnet der Bezirk weiterhin den höchsten Inzidenzwert im Freistaat: Mit 152 liegt Oberfranken deutlich über dem bayerischen Durchschnitt von 92. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus ist seit gestern in Oberfranken um fünf auf insgesamt 1.105 seit Ausbruch der Pandemie angestiegen.

Das höchste Infektionsgeschehen in Oberfranken meldet derzeit die Region Hof: Im Landkreis beträgt der Inzidenzwert 278, in der Stadt 227. Mit knapp 83 Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner verzeichnet die Stadt Bamberg weiterhin den geringsten Anstieg an Corona-Fällen in Oberfranken. Der Landkreis Kronach folgt mit einer Neuinfektion mehr knapp dahinter.

13.33 Uhr: Corona zwingt Bildungshaus Obertrubach zur Schließung

Die Arbeitnehmerbildungs- und Begegnungsstätte Obertrubach im Landkreis Forchheim stellt zum Ende des Jahres den Betrieb ein. Das hat der Stiftungsrat beschlossen. Grund seien die erheblichen Einnahmeausfälle aufgrund der Corona-Pandemie, heißt es. Demnach habe das Bildungshaus wegen ausgefallener Veranstaltungen fast 70 Prozent weniger eingenommen als zuvor. Das Haus stehe weitgehend leer, während die Fixkosten für den Betrieb der Einrichtung weiter anfielen. Ursprünglich sollte die Bildungsstätte ab dem Jahr 2023 einen neuen Träger finden. Das jetzt entstandene Defizit sei mit rund einer halben Million Euro aber so groß, dass es auch mithilfe Dritter nicht mehr gedeckt werden könne, heißt es.

Das Bildungshaus gibt es seit dem Jahr 1999. Es bietet bis zu 250 Personen Räume für Seminare, Übernachtungsmöglichkeiten und Verpflegung. Zielgruppe sind nach eigenen Angaben abeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Jugendliche und Erwachsene sowie deren Familien. Mehr als 20 Mitarbeiter verlieren mit der Schließung ihren Job.

12.46 Uhr: Sonderregel für Bamberger Kreditnehmer gefordert

Um finanziell Geschädigte in der Corona-Pandemie zu unterstützen, dürfen sie in Bamberg die Rückzahlung ihrer Schulden aufschieben. Diese Regelung für Kreditnehmer fordert das Stadtmarketing Bamberg in einem Schreiben, das an die Sparkasse Bamberg adressiert ist. Die sogenannte Tilgungsaussetzung soll unter anderem für gewerbliche Kunden und Privatkunden gelten. Der Wegfall des Weihnachtsgeschäfts und die perspektivlose Verlängerung des Lockdowns in den Februar hinein habe dramatische Konsequenzen. Schon jetzt würden insbesondere viele kleine Unternehmen um das Überleben kämpfen, so Andreas Jakob, Vorsitzender des Stadtmarketings Bamberg.

Bereits im vergangenen Jahr war in Bamberg eine Tilgungsaussetzung für die Dauer von drei Monaten eingeführt worden.

12.16 Uhr: 44 Fälle von Virus-Mutation im Landkreis Wunsiedel

Im Landkreis Wunsiedel sind 44 Fälle des mutierten Coronavirus aufgetreten, derzeit sind 30 Fälle davon bestätigt. Bei 14 Fällen handelt es sich noch um Verdachtsfälle, das teilt das Landratsamt mit. Die Fälle sind keinem Cluster zuzuordnen – vielmehr handelt es sich um ein diffuses Geschehen, das sich auf zahlreiche Orte im Landkreis erstreckt, so heißt es weiter. Als Grund für den hohen Anstieg wird die gezielte Testung nach Mutationen genannt. "Grund dafür ist, dass wir seit ein paar Tagen alle PCR-Tests auf eventuelle Mutationen untersuchen lassen. Möglich gemacht hat das ein Pilotprojekt unseres Labors Eurofins, für das wir sehr dankbar sind", so Landrat Peter Berek (CSU). Neben der Teststelle am Grenzübergang Schirnding im Landkreis Wunsiedel haben jetzt auch Unternehmen selbst, die Möglichkeit zu testen. Möglich machen das laut Landratsamt Online-Schulungen. Die Tests werden kostenlos vom Landkreis zur Verfügung gestellt. Neben dem verlängerten Distanzunterricht für Abschlussklassen im Landkreis ist auch die Allgemeinverfügung zum Besuchsverbot in den Heimen um eine weitere Woche verlängert worden.

11.33 Uhr: Polizei in Bayreuth meldet auffällig viele Verstöße gegen Corona-Regeln am Wochenende

Die Polizei in Bayreuth hat für das Wochenende (30./31.01.21) zahlreiche Verstöße gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gemeldet. Wie die Beamten mitteilen, seien innerhalb von nur zwei Tagen 29 Regelverstöße festgestellt worden. Gleich 21 Mal habe die Polizei Treffen von Personen aus mehr als zwei Haushalten geahndet. Die Polizei spricht auf Nachfrage des BR von einer Zahl, die es in dieser Höhe seit einigen Wochen nicht mehr gegeben habe. Einen Trend wollen die Beamten deshalb aber nicht ausmachen. Die Personen waren entweder in einem Fahrzeug unterwegs das kontrolliert wurde oder die Polizei wurde auf die Verstöße aufmerksam, weil Nachbarn Ruhestörungen und Streitigkeiten gemeldet hatten. In fünf weiteren Fällen hatten Personen gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen, in drei weiteren Fällen hatten Personen keine Mund-/Nasenbedeckung getragen. Wegen derzeit hoher Infektionszahlen würden Verstöße gegen Corona-Regeln derzeit konsequent geahndet und mit empfindlichen Bußgeldern belegt, heißt es von der Polizei. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für die Stadt Bayreuth am Montag einen Inzidenzwert von 166.

09.22 Uhr: Im Landratsamt Coburg gilt FFP2-Maskenpflicht

Besucher des Landratsamtes Coburg müssen ab sofort eine FFP2-Maske oder einen vergleichbaren Mund-Nasen-Schutz tragen. Um sich und andere vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, würden die Mitarbeiter ebenfalls medizinische Masken benutzen, teilte das Landratsamt mit. Die Regelung gelte auch für das Jobcenter Coburg Land und die Kfz-Zulassungsstelle. Ohne entsprechende Maske sei ein Besuch der Behörden nicht möglich. Auch das Landratsamt Bamberg hat eine FFP2-Maskenpflicht erlassen. Sie gilt bereits seit einer Woche.