Corona-Ticker Oberfranken: höchste Inzidenz im Landkreis Bamberg

06.49 Uhr: Höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Bamberg

In den oberfränkischen Kommunen hat die Sieben-Tage-Inzidenz auch am Montag im Landkreis Bamberg den höchsten Wert erreicht. Er liegt Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) (Stand: 3.21 Uhr) zufolge bei 852,2. Am Vortag betrug er 810. Die niedrigste 7-Tages-Inzidenz verzeichnet der Landkreis Kronach mit 349,6. Am Tag zuvor lag die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hier noch bei 310. Die weiteren Kommunen im Überblick: Stadt Bayreuth, 817,0; Landkreis Kulmbach 810,6; LK Lichtenfels 753,9; Landkreis Bayreuth 707,0; Stadt Bamberg 692,5; Landkreis Forchheim 636,4; Landkreis Wunsiedel 598,8; Stadt Hof 560,1; Stadt Coburg 506,8; Landkreis Hof 432,7 und Landkreis Coburg 363,9.