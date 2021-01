Corona-Ticker Oberfranken: Bundeswehr soll Bayreuth unterstützen

19.25 Uhr: Lichtenfels: Unternehmen übernimmt Impfzentrum-Hotline

Um die Beschäftigten im Landratsamt Lichtenfels zu entlasten, übernimmt derzeit eine Firma die Hotline des Impfzentrums im Landkreis. Es handele sich dabei um eines der ersten externen Call-Center in Deutschland, die eine Behörde während der Pandemie unterstützen, teilt die Baur-Gruppe mit. Ein Tochterunternehmen des größten Arbeitgebers in der Region würde dafür sorgen, dass die Hotline werktags künftig zehn, anstelle durchschnittlich 7,5 Stunden erreichbar ist. Die Mitarbeiter sollen die Anrufer über Terminvergabe und Registrierung im Impfzentrum informieren. "Wir brauchen unbedingt eine Entlastung unserer Mitarbeiter im Landratsamt bei der Hotline. Die neue Lösung schafft bei uns die notwendigen freien Ressourcen" wird Landrat Christian Meißner (CSU) in dem Schreiben des Unternehmens zitiert.

16.44 Uhr: Landkreis Coburg hebt 15-Kilometer-Regel ab morgen auf

Weil der Inzidenzwert im Landkreis Coburg seit sieben Tagen in Folge unter 200 liegt, wird in der Region ab morgen die 15-Kilometer-Regelung aufgehoben. Touristische Ausflüge seien dann auch wieder außerhalb dieses Radius erlaubt, teilt das Landratsamt Coburg mit. Das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit bleibt trotzdem bestehen. Auch das Tragen einer Maske in bestimmten Bereichen wie Fußgängerzonen oder Parkplätzen ist nach wie vor verpflichtend.

Gemäß den aktuellen Zahlen (Stand: 25.01.21, 08.00 Uhr) des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) beträgt der Inzidenzwert im Landkreis Coburg 134.

In der Stadt Coburg gilt die 15-Kilometer-Regelung auch weiterhin. Hier liegt der Inzidenzwert laut LGL bei 222.

14.47 Uhr: Wunsiedel und Bamberg melden die Extremwerte in Bayern

Der Landkreis Wunsiedel meldet nach wie vor das höchste Infektionsgeschehen in ganz Bayern. Der Inzidenzwert liegt dort bei 295. Seit heute verzeichnet auch eine oberfränkische Kommune den anderen Extremwert im Freistaat: Die Stadt Bamberg meldet mit einem Inzidenzwert von 47 derzeit das niedrigste Infektionsgeschehen. Unterdessen sind die nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in Oberfranken innerhalb eines Tages um 124 angestiegen.

Wie die Zahlen des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) belegen, verzeichnet Oberfranken mit 138 weiterhin den zweithöchsten Inzidenzwert im Freistaat. Nur in Niederbayern ist der Anstieg der Neuinfektionen mit mehr als 147 pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen noch höher. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 ist in Oberfranken seit gestern um vier auf insgesamt 1.015 seit Ausbruch der Pandemie angestiegen.

11.07 Uhr: Corona-Party gegenüber einer Polizeistation

Ihren 28. Geburtstag hat eine Frau in Forchheim trotz der geltenden Corona-Regeln mit mehreren Gästen gefeiert - direkt gegenüber der Polizeiinspektion. Die Veranstalterin der Party und ihre acht Gäste erwarte eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz, teilt die Polizei mit. Die Beamten wurden am Sonntagabend durch die Beschwerde einer Nachbarin auf die Feier aufmerksam. Gefeiert wurde in der Wohnung der 28-Jährigen, die in einem Mehrfamilienhaus lebt.

10.50 Uhr: Landkreis Hof wieder über Inzidenzwert 200

Im Landkreis Hof greift ab sofort erneut die 15-Kilometer-Regelung. Das gab das Landratsamt Hof heute bekannt und beruft sich dabei auf die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Der Landkreis überschreitet mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 205 den Grenzwert von 200. Die Regelung gilt für touristische Tagesausflüge. Das bedeutet Tagesausflüge wie zum Beispiel Wandern, Rodeln oder Skifahren, die über einen Umkreis von 15 Kilometer um die Wohnortgemeinde hinaus gehen, sind untersagt. Die 15-Kilometer-Regelung wird wieder aufgehoben, sobald der Inzidenzwert pro 100.00 Einwohner an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Grenzwert von 200 liegt. So zum Beispiel in der Stadt Hof, die derzeit einen Wert von 164 aufweist und seit über einer Woche unter dem Wert 200 liegt.

10.43 Uhr: 600 Masken für Kinderpfleger in Bayreuth

Neben den drei städtischen Kindertagesstätten werden auch die Mitarbeiter der sonstigen Kinderbetreuungseinrichtungen in Bayreuth mit kostenlosen FFP2-Schutzmasken ausgestattet. Eine entsprechende Verteilaktion hatte Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) angestoßen. Inzwischen hat das Jugendamt der Stadt den Bedarf geklärt. Knapp 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Betreuungseinrichtungen von zehn verschiedenen Trägern erhalten mehrere Exemplare der kostenlosen Schutzmasken.

06.22 Uhr: Stau am Grenzübergang wegen Corona-Tests

Wegen der verschärfen Einreiseregeln für Berufspendler aus Tschechien haben sich am frühen Montagmorgen bereits Fahrzeuge an den Grenzübergängen in der Oberpfalz gestaut, in Oberfranken lief es zunächst ruhig ab. Ein Polizeisprecher aus Oberfranken berichtete von einem ruhigen Start an der Station Schirnding im Landkreis Wunsiedel. Die Station sei seit 5 Uhr in Betrieb und es habe zunächst keine Verkehrsbehinderungen gegeben. Er gehe davon aus, dass sich die meisten Pendler bereits am Wochenende haben testen lassen, so der Sprecher. Die Berufspendler dürfen mit einem höchsten 48 Stunden alten, negativen Test einreisen. Anders sah es am Morgen an den Stationen in der Oberpfalz aus: In Waldmünchen im Landkreis Cham standen etwa 300 Fahrzeuge, in Furth im Wald um die 400, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Rückstau reichte am frühen Morgen bereits bis nach Tschechien hinein.