Corona-Ticker Oberfranken: Höchster Inzidenzwert in Bayreuth

07.00 Uhr: Höchster Inzidenzwert Oberfrankens in Bayreuth

Die Stadt Bayreuth hat weiter die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Oberfranken. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag (Stand: 03.19 Uhr) meldet, ist der Wert weiter gestiegen und liegt nun bei 542,9. Das sind rund zwölf Punkte mehr als noch am Vortag. Die zweithöchste Inzidenz im Bezirk meldet das RKI mit 462,3 Punkten für den Landkreis Forchheim - das ist ein Anstieg um mehr als 60 Punkte. Den niedrigsten Inzidenzwert Oberfrankens und zugleich zweitniedrigsten Wert Bayerns meldet das RKI mit 180,2 für den Landkreis Coburg.

Die weiteren Werte im Bezirk: Landkreis Kulmbach 460,6; Landkreis Lichtenfels 446,6; Stadt Hof 436,1; Stadt Coburg 406,4; Landkreis Bamberg 400,0; Stadt Bamberg 374,3; Landkreis Bayreuth 356,9; Landkreis Hof 343,8; Landkreis Wunsiedel 258,4 und Landkreis Kronach 245,6. Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz fast überall in Oberfranken gestiegen. Einzig im Landkreis Hof ist sie leicht gefallen. Im Landkreis Wunsiedel ist sie im Vergleich zum Vortag unverändert.