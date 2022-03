Corona-Ticker Oberbayern: Neue Impfstellen im LK Pfaffenhofen

12.20 Uhr: Neue Impfstellen im Landkreis Pfaffenhofen

Ab Montag, 07. März, wird es im Landkreis zwei zusätzliche dauerhafte Impfstellen für Impfungen von Bürgerinnen und Bürgern über 12 Jahren geben. Für den Landkreisnorden wird in Vohburg eine Impfstelle eröffnet, zudem erhält Wolnzach eine eigene Impfstelle. Dort wird neben den üblichen Impfstoffen auch der Impfstoff von Novavax verfügbar sein.

Vohburg (Rathaus, Erdgeschoss)

Montags 14.30 – 17.30 Uhr

Donnerstags 10 – 13 Uhr

Wolnzach (Rathauskeller)

Dienstags 14.30 – 17.30 Uhr

Mittwochs 10 – 13 Uhr

Eine telefonische Terminvereinbarung ist unter der Hotline des Impfzentrums 08441/4546-0 möglich, allerdings nicht notwendig. Nur für die Impfung von Kindern unter 12 Jahren, die jeweils nur samstags stattfindet, ist weiterhin eine telefonische Anmeldung für eine Impfung im Impfzentrum Pfaffenhofen und in der Impfstelle in Geisenfeld erforderlich.

3.30 Uhr: Starnberger Faschingstreiben abgesagt

Auch die Starnberger müssen heute auf das gewohnte Faschingstreiben in verzichten. Die Stadt und die Faschingsgesellschaft Perchalla haben sich wegen Corona gemeinsam zur Absage entschlossen. Auch alle anderen närrischen Veranstaltungen wie die Inthronisation und Kinderbälle sind bereits pandemiebedingt ausgefallen. Die Perchalla-Garde will aber wenigstens online ihren Auftritt präsentieren und auf der Homepage der Faschingsgesellschaft ein Video zeigen.

Dienstag, 1. März 2022

12.55 Uhr: Viele Kliniken in Oberbayern müssen OPs weiter verschieben

In Oberbayern müssen Dutzende Krankenhäuser aufschiebbare Operationen weiter aussetzen. Die Regierung von Oberbayern verpflichtete laut Mitteilung vom Montag 76 Kliniken dazu, bis zum 18. März weiter von stationären Behandlungen abzusehen, die unter medizinischen Aspekten aufschiebbar sind. Die Belastung für das Gesundheitssystem sei in der Omikron-Welle nach wie vor hoch. Die Regelung gilt bereits seit November. Ausnahmen könne es aber nach Abstimmung mit den jeweiligen Ärztlichen Leitern Krankenhauskoordinierung geben. Dazu müssen die Kliniken sicherstellen, dass die betreffenden Betten innerhalb von 48 Stunden wieder zur Verfügung stehen könnten.

Seit Ende Januar habe die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen wieder zugenommen. Zudem seien bei den Normalpflegebetten die Neuaufnahmen von Patienten mit der Haupt- oder Nebendiagnose Covid-19 deutlich gestiegen. Medizinisch dringliche Operationen wie zeitkritische Herz- oder Tumor-Operationen sind nicht von der Regelung betroffen.

6.30 Uhr: "Sei kein Narr": Faschingsimpfen in Unterschleißheim

Mit einem speziellen "Faschingsimpfen" will das Impfzentrum Unterschleißheim die Impfquote erhöhen: Am Rosenmontag und Faschingsdienstag gibt es zur Spritze auch einen Krapfen. Die Ärztinnen, Ärzte und Mitarbeitenden sind an den beiden Tagen verkleidet. Am Montag kommt außerdem eine Abordnung vom Unterschleißheim-Lohhofer Faschingsclub Weiß-Blau. "Wir hoffen, dass es in dieser lockeren Atmosphäre manchen Menschen leichter fällt, sich impfen zu lassen", sagt Frithjof Wagner, einer der ärztlichen Leiter im Impfzentrum. Auch Sebastian Schweissgut vom Faschingsclub appelliert an alle: "Sei kein Narr, lass dich impfen." Nur wenn sich genug dazu entschließen, könne man "nächstes Jahr wieder wie gewohnt Fasching feiern". Das "Faschingsimpfen" findet jeweils von 8 bis 22 Uhr statt.

Montag, 28.2