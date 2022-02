Corona-Ticker Oberbayern: Arzt als Leiter von Corona-Demos

Dienstag, 08.02.2022

6.02 Uhr: Polizei stellt Leiter unangemeldeter Corona-Demonstration in Landsberg fest

Bei Protesten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen in Landsberg am Lech hat die Polizei nach eigenen Angaben einen Leiter der nicht angemeldeten Versammlung festgestellt. In kleineren Gruppen waren am frühen Abend laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord erneut Menschen durch Landsberg gezogen. Auf dem Hauptplatz fand eine angemeldete Gegendemonstration statt.

Der mutmaßliche Versammlungsleiter habe „erkennbar“ auf die Demonstranten eingewirkt und die Protestzüge etwa zu „Richtungsänderungen“ animiert. Als Ordnungswidrigkeit werde die Leitung der nicht angemeldeten Versammlung nun der zuständigen Behörde, dem Landratsamt Landsberg, zur weiteren Bearbeitung übergeben, so der Sprecher weiter.

Bei dem mutmaßlichen Versammlungsleiter handelt es sich nach BR-Informationen um einen Arzt aus Kaufering, gegen den unter anderem bereits im Zusammenhang mit der Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse zur Befreiung von der Maskenpflicht, sogenannter Masken-Atteste, ermittelt wurde.

Ansonsten seien beide Versammlungen in Landsberg ohne „sicherheitsrelevante“ Vorfälle weitestgehend friedlich verlaufen, sagte der Polizeisprecher. Allein vier Personen aus der Gruppe der nicht angemeldeten Demonstration von Maßnahmen-Kritikern habe man „mit der flachen Hand auf der Brust“ davon abhalten müssen, den Gegendemonstranten zu nahe zu kommen.

Außerdem gab es demnach zahlreiche Verstöße gegen die Maskenpflicht bei nicht angemeldeten Versammlungen zu beanstanden, welche vom Landratsamt im Vorfeld der Demonstration per Allgemeinverfügung verhängt worden war. Die Beamten hätten dies mit umfangreichen Videoaufnahmen dokumentiert.

Montag, 07.02.2022

10.23 Uhr: ÖPNV-Einschränkungen wegen Omikron im Lkr. Ebersberg

Die Folgen der Omikron-Welle sind im Landkreis Ebersberg auch weiterhin beim ÖPNV spürbar: Weil viel Personal krank oder in Quarantäne ist, gelten für die MVV-Regionalbuslinien 452 und 459 Ersatzfahrpläne. Die Schülerfahrten auf den Linien 465 und 466 sind reduziert. Die Regelungen gelten "bis mindestens" Freitag, wie das Landratsamt Ebersberg mitteilt.

9.30 Uhr: Nachmeldungen: Höchste Inzidenz im Landkreis Fürstenfeldbruck

Den bundesweiten höchsten Inzidenzwert hat erneut der Landkreis Fürstenfeldbruck mit rund 4.084. Grund waren massive Nachmeldungen in den vergangenen Tagen. Auch am Sonntag wurde nachgemeldet, nämlich 810 Fälle, datiert auf den fünften Februar. Das Landratsamt hatte am Freitag erläutert, in den vorangegangenen Tagen seien Tausende Fälle in der Meldesoftware "hängengeblieben". Wie T-Online schreibt, meldete sich angesichts der extremen Zahlen Landrat Thomas Karmasin (CSU) auf Facebook zu Wort und erläuterte, die Zahlen gingen auf einen technischen Fehler und nicht auf eine Infektionswelle zurück. "Wir waren vorher nicht besonders gut und sind jetzt nicht besonders schlecht, sondern wir liegen im Trend des Münchner Umlands." Wichtig sei, dass die Klinik derzeit nicht überlastet sei. Inzwischen ist klar, dass die Zahl der Covid-Intensivpatienten in Bayerns Kliniken angestiegen ist. Sie liegt aber weiterhin deutlich unter dem bisherigen Höchststand. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag am 6.02.22 bei 5,4. Auch Ingolstadt hat einen vergleichsweise hohen Inzidenzwert. Heute meldete das RKI eine 7-Tage-Inzidenz von 2.548.