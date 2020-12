Corona-Ticker Oberbayern: Die Impfzentren stehen fest

11.30 Uhr: Kostenlose Corona-Schnelltests vor Besuch in Heimen im Lkr. Dachau

Wer Angehörige in Pflege-, Alten- und Behinderteneinrichtungen besuchen möchte, kann im Landkreis Dachau in der Vorweihnachtszeit einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen. Diese werden ab Freitag dezentral in verschiedenen Orten angeboten. Vor Silvester und Neujahr sowie um den 6. Januar sind weitere Termine geplant.

Nach der aktuellen Rechtslage darf jeder Bewohner einer Einrichtung täglich höchstens von einer Person besucht werden, die aber ein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen muss. PCR-Tests können nach wie vor am Bayerischen Testzentrum in Markt Indersdorf gemacht werden. Die Antigen-Schnelltests werden von einigen Heimen, sowie von niedergelassenen Ärzten durchgeführt - und nun zusätzlich im Impfzentrum Karlsfeld, im BRK-Heim Dachau sowie in Schulen in Röhrmoos, Markt Indersdorf und Altomünster. Mitbringen muss man lediglich einen Ausweis. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

10.10 Uhr: "München narrisch" abgesagt.

"München narrisch", der Höhepunkt des Straßenfaschings in der Altstadt, ist für kommendes Jahr coronabedingt abgesagt worden. "Aus Sorge um die Gesundheit unserer Gäste und aller Beteiligten haben wir nach langer Überlegung und schweren Herzens diese Entscheidung getroffen", heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins München narrisch. "Die Absage ist uns nicht leichtgefallen", erklärt Vorsitzender Max Feisinger. Normaler wird die Fußgängerzone zwischen Stachus und Viktualienmarkt von Faschingssonntag bis Faschingsdienstag immer zur Feiermeile – mit Gastro-Ständen, Faschingsgesellschaften, Tanzgruppen, Livebands und DJs. Den traditionellen Tanz der Marktweiber auf dem Viktualienmarkt am Faschingsdienstag hat die Stadt schon im Oktober abgesagt.

9.30 Uhr: Die Impfzentren in Oberbayern - ein Überblick

Wo können wir uns impfen lassen, wenn der Impfstoff da ist? Die Impfzentren stehen jetzt fest (mit Ausnahme von Gauting, das muss noch ein neuer Betreiber gesucht werden - siehe Meldung hier im Corona-Ticker Montag, 12.14 Uhr).

7.50 Uhr: Corona keine Pandemie? Altöttinger Arzt im Visier der Behörden

Die Regierung von Oberbayern hat einen Altöttinger Arzt wegen Vorwürfen unter anderem im Zusammenhang mit der Maskenpflicht ins Visier genommen. Der Mediziner Hans-Ulrich Mayr werde «derzeit unter approbationsrechtlichen Gesichtspunkten geprüft», teilte ein Sprecher mit. Anlass bildeten «medienbekannte Äußerungen und Aufforderungen» des MaUhrnnes. Mehrere Medien hatten berichtet, Mayr habe die Corona-Pandemie auf einem Aushang an seiner Praxistür für beendet erklärt und Patienten aufgefordert, die Maske abzulegen. Unter anderem hatte Mayr, der für die AfD im Altöttinger Stadtrat sitzt, eine Patientin in einem Seniorenheim behandelt, ohne dabei einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.Mayr wies die Vorwürfe zurück. Der Aushang, auf dem stand, dass in seiner Praxis Patienten keine Maske tragen sollten, habe «einen fiktiven Charakter» gehabt, «weil er nur kurzzeitig und außerhalb der Sprechzeiten angebracht war», schrieb er an den Präsidenten der Bayerischen Landesärztekammer, Gerald Quitterer. «Ich habe noch keinen Patienten abgewiesen, der eine Maske trägt. Das würde doch unserer ärztlichen Aufgabe auch in eklatanter Weise zuwiderlaufen.» Bei der Behandlung der Seniorin wiederum habe er selbst die Maske nur abgelegt, weil er selbst wegen einer Vorerkrankung unter Luftnot gelitten habe. Dass er die Existenz einer Corona-Pandemie anzweifelte, erklärte Mayr in einer Stellungnahme an die «Süddeutsche Zeitung» damit, dass er das Wort Pandemie anders definiere als die WHO. Für ihn liege keine Pandemie im «epidemiologisch-medizinischen Sinne» vor, sondern eine schwere, ansteckende Krankheit. Corona sei keine Pandemie im medizinischen, sondern im politischen Sinne.

Dienstag, 15.12.2020

18.56 Uhr: Weihnachtsfeier in Erdinger Seniorenzentrum

Die Polizei hat Freitagabend in einem Seniorenzentrum in Erding eine betriebliche Weihnachtsfeier aufgelöst. Jetzt wird gegen 40 Personen wegen des Verdachts von Verstößen gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ermittelt. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung stellten Beamte 40 Mitarbeiter eines Seniorenzentrums fest, die im Innenbereich sowie dem Innenhof offenbar eine Weihnachtsfeier zelebrierten: Auf dem Gelände stand ein eigens bestellter Foodtruck, zudem wurden Getränke ausgeschenkt. Die Polizei nahm die Personalien der Teilnehmer auf und löste die Versammlung auf. Das Landratsamt Erding als zuständige Ordnungsbehörde muss jetzt über etwaige Bußgelder entscheiden.

17.44 Uhr: Corona-Impfzentrum im Berchtesgadener Land kommt in ein Bürogebäude nach Ainring-Mitterfelden

Das Corona-Impfzentrum des Landkreises Berchtesgadener Land wurde in der Gemeinde Ainring eingerichtet. Im Ortsteil Mitterfelden wurden in einem Büro- und Verwaltungsgebäude in der Industriestraße 9 größere Flächen angemietet. Ab wann mit den Covid19-Schutzimpfungen begonnen wird, will das Landratsamt in Kürze bekanntgegeben.

16.30 Uhr: Angespannte Lage auf den Intensivstationen in München und Umgebung

Die Lage in den Krankenhäusern in München und Umgebung ist weiter angespannt. Allein gestern kamen in der Landeshauptstadt innerhalb von 24 Stunden 20 Patientinnen und Patienten neu auf die Intensivstationen. Die Münchner Krankenhaus-Koordinatoren haben deshalb die dritte und höchste Stufe des Krisenplans für Krankenhäuser ausgerufen. Das bedeutet: die Kliniken sollen sich darauf einstellen, dass sie eventuell weitere Intensivkapazitäten schaffen müssen. Und: auf Behandlungen, die nicht so dringend sind, sollen sie erstmal verzichten.

Andere Rettungsdienstbereiche in der Umgebung haben Stufe Drei schon länger ausgerufen. Vor einer Woche etwa der Krankenhaus-Koordinator für die Landkreise Starnberg, Dachau, Landsberg und Fürstenfeldbruck. 95 Prozent aller Intensivbetten in diesen Landkreisen seien derzeit belegt. Von 65 verfügbaren Intensivbetten seien nur noch drei frei, teilt der zuständige Koordinator dem BR mit. Doch er betont auch: Schon vor der Pandemie habe es zu dieser Jahreszeit häufig Auslastungen von über 85 und manchmal auch über 90 Prozent gegeben. Etwa jeder zweite der derzeitigen Intensivpatienten sei wegen Covid-19 im Krankenhaus. In München knapp jeder dritte. Die Notfallversorgung sei überall sichergestellt, sagen die Koordinatoren. Sie stellen sich darauf ein, dass kontinuierlich mehr Intensivpatienten dazukommen.