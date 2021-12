Corona-Ticker Oberbayern: Lockerungen in Hotspot-Regionen

07.05 Uhr: Initiative sammelt Weihnachtspackerl für Klinikmitarbeiter im Landkreis Altötting

Ab Montag können Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Altötting dem Personal am Innklinikum in Burghausen und Altötting eine kleine Freude machen und ein Weihnachtspaket schnüren. Dieses kann dann in jeder Gemeinde im Landkreis in einer dafür vorgesehenen Box abgegeben werden. "Wir haben vorab mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kliniken gesprochen und gefragt, was sie brauchen", erzählt Kreisrätin Johanna Schachtl, die das Projekt initiiert hat. "Dabei ist ziemlich schnell klar geworden, dass es vor allem an Anerkennung fehlt für das, was alle derzeit am Klinikum leisten." Seit Wochen sind Ärztinnen, Pflegekräfte sowie auch das Verwaltungspersonal stark gefordert: Aufgrund der hohen Infektionszahlen wurden zuletzt immer mehr Menschen wegen einer Corona-Erkrankung eingeliefert. Das belastet laut Sprecher des Innklinikums nicht nur das Pflegepersonal auf der Intensivstation, sondern alle Mitarbeiter im Krankenhaus. Deshalb will Initiatorin Johanna Schachtl für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter ein Päckchen sammeln. "Das macht 1.150 Packerl - und das ist ganz schön ambitioniert, ich weiß", sagt sie. Dennoch hoffe sie, dass so viele Päckchen zusammenkommen. Bislang ist geplant, dass die Boxen in den Gemeinden bis zum 17. Dezember für die Geschenkaktion bereitstehen sollen. Die Päckchen werden voraussichtlich am 21., 22., und 23. Dezember an den Innklinikum-Standorten Burghausen und Altötting kontaktlos ausgegeben. Die Organisatorin bittet darum, keine verderblichen Waren einzupacken.

07.00 Uhr: Münchner ÖPNV-Werbung für Corona-Impfung

Die Stadt München wirbt ab heute auch im Öffentlichen Personennahverkehr verstärkt für die Corona-Impfung. In U-Bahnen, Bussen und Trambahnen machen Spots im Fahrgast-Fernsehen jetzt immer zur Hauptverkehrszeit auf das Impfangebot in München aufmerksam. Auch in den S-Bahnen werden – Zitat - "passgenaue Informationen" versprochen. In den Zügen, die den Bahnhof Marienplatz anfahren, wird zum Beispiel auf die Impf-Außenstelle am Rathauseck hingewiesen. In Zügen, die am Bahnhof Pasing halten, wird die Impf-Außenstelle im dortigen Einkaufszentrum beworben. Münchens Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek hofft, dass sich möglichst viele Münchner, aber auch Pendler aus dem Umland bei der Gelegenheit für eine Impfung entscheiden und damit, wie sie betont – "aktiv mithelfen, diese Pandemie zu überwinden".

03.30 Uhr: Landkreise Berchtesgadener Land und Traunstein unterschreiten 1.000er Marke

Weil die Zahl der Corona-Erkrankten langsam zurückgeht, werden in den Landkreisen Berchtesgadener Land und Traunstein am heutigen Montag die regionalen Hotspot-Regelungen aufgehoben. Das haben die Landratsämter am Sonntag mitgeteilt. Der Grund: die Inzidenz der beiden Landkreise im Südosten von Oberbayern lag fünf Tage lang unter dem Grenzwert 1000. Es gelten dann die bayernweiten Corona-Regeln. Die Gastronomie kann dann beispielsweise wieder unter der 2G-Regelung öffnen, allerdings gilt ab 22 bis 5 Uhr die Sperrstunde. Ebenso öffnen können Beherbergungsbetriebe, Bibliotheken oder außerschulische Bildungsangebote. Für den Einzelhandel gilt eine Kundenobergrenze von einer Person auf zehn Quadratmeter Verkaufsfläche. Für körpernahe Dienstleistungen oder Einrichtungen wie die VHS gelten ebenso die 2G-Regeln. Im Freizeit- und Kulturbereich, bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen außerhalb privater Räumlichkeiten gilt 2Gplus, das heißt geimpft oder genesen plus Schnelltest sowie eine Zuschauerobergrenze. Dies gilt auch für den Zugang zu Sportstätten oder Vereinsversammlungen. Die einzigen Bereiche, in denen noch die 3G-Regel greift, sind im ÖPNV sowie am Arbeitsplatz. Clubs und Diskos bleiben weiterhin geschlossen. Auch Weihnachtsmärkte sind immer noch untersagt.

Montag, 6.12.