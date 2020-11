Corona-Ticker Oberbayern: Ehrenamtliche Hilfen für Senioren

12.05 Uhr: Ehrenamtliche versorgen Senioren und Risikopatienten

Aufgrund der aktuell hohen Corona-Infektionszahlen im Landkreis Weilheim-Schongau brauchen viele Bürgerinnen und Bürger ehrenamtliche Hilfe. Dabei gehe es nicht nur Einkäufe und Botengänger. Auch die Versorgung mit einem warmen Mittagessen und Kontakte zu isolierten Personen gehöre mit dazu, so das Landratsamt Weilheim -Schongau in einer Pressemitteilung. Das betrifft sowohl Risikogruppen wie Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen, die soziale Kontakte meiden wollen, als auch Personen in Quarantäne. Die gegenseitige Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung sei groß. In den meisten Fällen werden hilfsbedürftige Personen ganz selbstverständlich von der Verwandtschaft oder Nachbarschaft versorgt. Für Bürgerinnen und Bürger, die Hilfe brauchen, organisieren Nachbarschaftshilfen und Gemeinden ehrenamtlich Unterstützung bei Besorgungen und Botengängen. Das breite Repertoire der Hilfsangebote variiert je nach Ortschaft. Der Landkreis bietet auf seiner Internetseite unter „Corona Infos“ eine Liste der Kontakte für Hilfesuchende und Helfende im Landkreis Weilheim-Schongau.

Freitag, 27. November 2020

18.10 Uhr: Jennerbahn rechnet mit massiven Einbußen

Das Skigebiet am Jenner im Landkreis Berchtesgadener Land ist von der allgemeinen Schließung der Skigebiete betroffen. Zwar ist das Berchtesgadener Land kein klassisches Ziel für Ski-Urlauber, allerdings ist der Jenner als Traditions-Skigebiet stark von den Gästen über die Weihnachtsferien abhängig. Knapp die Hälfte des Umsatzes in der gesamten Wintersaison mache der Betrieb während der Weihnachtsferien, sagte der Vorstand der Jennerbahn, Franz Moderegger auf BR-Nachfrage. Die Umsatzeinbußen seien "katastrophal". Die Betriebseinstellung zum 20.10.2020 habe den Bergbahnbetreiber überrascht und hart getroffen. Zusammen mit den Umsatzausfällen während des Lockdowns im Frühjahr summierten sich die Ausfälle zu einer erheblichen Belastung. Besonders angesichts der hohen Investitionen in eine neue Bergbahn in den vergangenen Jahren. Die Jennerbahn wurde erst im vergangenen Sommer neu in Betrieb genommen. Private Investoren haben in die hochmodernen Gondeln sowie in den Gebäudekomplexe an Tal- und Bergstation 57 Millionen Euro investiert. Etwa zehn Millionen Euro davon hat der Freistaat Bayern übernommen. Allerdings sei nach Einschätzung des Jennerbahn-Vorstands die von Ministerpräsident Markus Söder angekündigte klare Linie besser als eine Teil-Lösung, etwa den Skibetrieb ohne Bewirtungs- und Übernachtungsmöglichkeiten über einen kurzen Zeitraum zu ermöglichen. "Was nützt ein Betrieb der Bergbahn, wenn zu wenig bis keine Gäste kommen dürfen", so der Vorstand. Man warte nun vorerst mit der Beschneiung und hoffe auf baldige klare Ansagen aus der Politik, wann die Skisaison 2021 starten kann.

15.40 Uhr: Gastwirtin Oberaudorf forder klare Ansagen von der Politik

Der Inhaber des Gasthofes Ochsenwirt, Matthias Knöckl, fordert Planungssicherheit von der Politik. Dem Bayerischen Rundfunk sagte er, immer wieder riefen Gäste an, die fragen, ob sie zwischen den Jahren anreisen könnten. Außerdem beschäftige er auch viele ausländische Mitarbeiter. Für diese sei es – gerade auch wegen der Quarantäneregeln – schwer, spontan anzureisen und für kurze Zeit zu arbeiten. Außerdem, so Knöckl, sei die Situation für ihn persönlich eine „extreme Belastung“. Er habe sich selbstständig gemacht, um die Dinge selbst in der Hand zu halten, etwas zu schaffen und zu bewegen. Nun aber habe die Politik ihm die Fäden aus der Hand genommen. Er sei auf die Fördermittel des Staates angewiesen, habe aber nie Bittsteller werden wollen. "Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll“, sagt Knöckl. Denn die Fördermittel, etwa die Novemberhilfen würden nur schleppend ausgezahlt. Der Gasthof Ochsenwirt ist seit 1445 ein Familienbetrieb in Oberaudorf. Insgesamt hat er 76 Betten, sowie 300 Plätze für Restaurant- bzw. Biergarten-Kunden. In jedem Monat, in dem er nicht öffnen kann, verliert der Betrieb rund 66.000 Euro. Insgesamt gibt es in Oberaudorf rund 45 Gastronomiebetriebe. In der Gemeinde leben rund 5.600 Einwohnern, in der Hochsaison wächst die Gemeinde durch die Touristen etwa auf die doppelte Größe an. Der Bürgermeister, Matthias Bernhardt, betont deswegen, wie wichtig der Tourismus für die Gemeinde ist. Er fürchte, dass einige Hotels und Gastronomiebetriebe schließen müssten, diese hätten zu kämpfen. Außerdem würden die Steuereinnahmen sinken und daher schon jetzt erste Infrastrukturprojekte aufgeschoben. Bernhardt fordert, auf lokale Charakteristika einzugehen. In Oberaudorf etwa habe man keine Gondel, sondern sei im Sessellift immer an der Natur.

Donnerstag, 26. November 2020

18.01 Uhr: Corona-Impfzentrum für Landkreis Starnberg wird in Gauting entstehen

Der Standort des Corona-Impfzentrums im Landkreis Starnberg steht jetzt fest: Das Impfzentrum wird in Gauting auf dem Gelände der Asklepios-Klinik entstehen. Das gab das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekannt. "Dort können wir – und das war uns besonders wichtig – in ortsfesten gut ausgestatteten Räumlichkeiten und damit auch in kürzester Zeit ein Impfzentrum einrichten. Jetzt hoffen wir nur, dass schnellstmöglich ein Impfstoff zur Verfügung steht, damit wir dann auch bald loslegen können", erklärt Landrat Stefan Frey.

Wie das Landratsamt weiter mitteilt, wird der Landkreis nun einen Mietvertrag mit der Asklepios-Klinik schließen. Im nächsten Schritt gehe es darum, einen Betreiber für das Impfzentrum zu finden. "Das Impfzentrum soll nämlich von einem externen Dienstleister in einer Komplettlösung, das heißt mit von diesem benannten Ärzten, medizinischem Fachpersonal und Verwaltungspersonal, von der Terminkoordination bis hin zur Impfung, betrieben werden", heißt es in der Mitteilung.

Im Impfzentrum sollen täglich bis zu 250 Impfungen vorgenommen werden können. Darüber hinaus soll es vier mobile Impfteams geben, die zu Einrichtungen (wie Altenheimen) fahren und dort die Impfungen ambulant vornehmen. Bis 15. Dezember – so die Vorgabe des Freistaats – muss in jedem Landkreis mindestens ein Impfzentrum eingerichtet werden.

17.03 Uhr: Im InnKlinikum Altötting und Mühldorf ist die "Grenze der Belastbarkeit erreicht"

Aufgrund der hohen Zahl an stationären Corona-Patienten herrscht im InnKlinikum Altötting und Mühldorf eine sehr ernste Lage. Das gab die Klinikleitung in einer Pressemitteilung bekannt. "Die Grenze der Belastbarkeit ist erreicht", die Auslastung mit positiv getesteten Covid-Patienten und Verdachtsfällen sei extrem hoch.

Nach Angaben des Pressesprechers des InnKlinikums verzeichnet der Klinikverbund der Landkreise Altötting und Mühldorf (Stand 25.11.) stationär 78 Positivfälle und 13 Verdachtsfälle. Acht Patienten befinden sich auf den Intensivstationen, sieben davon mit Beatmung.

"Wir haben auf den IMC- und Intensivstationen kaum noch Plätze frei, was dazu führt, dass die Patientenversorgung immer schwieriger wird", wird Thomas Ewald, Vorstandsvorsitzender, in der Mitteilung zitiert. Die ernste Lage würde aber auch reguläre Patienten in Mitleidenschaft ziehen, da diese nicht mehr hinreichend versorgt werden könnten – wie beispielsweise Patienten, die aufgrund eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls ein Intensivbett benötigten.

Zusätzlich geschaffene Kapazitäten sind laut Mitteilung ebenfalls am Limit. Beispielsweise wurden im Krankenhaus Burghausen, das Teil des InnKlinikums ist, zwei Stationen nur für Covid-Patienten freigemacht. Auch entsprechendes Personal wurde extra für diese Stationen hinzugezogen. Jedoch sind laut InnKlinikum die 40 geschaffenen extra Plätze bereits fast voll belegt. Als weitere Strategie plant das InnKlinikum in Altötting nun eine Covid-Station mit 36 Betten.

"Die kommenden Wochen werden für das InnKlinikum und alle anderen an der regionalen Gesundheitsversorgung beteiligten Kräfte eine enorme Herausforderung darstellen", erklärt Ewald. Der Vorstandsvorsitzende appelliert auch an die Bevölkerung, sich an die Hygienemaßnahmen zu halten.

Nach Angaben des LGL (Stand 25.11., 8 Uhr) liegt die 7-Tage Inzidenz des Landkreises Mühldorf bei 226,11, die des Landkreises Altötting bei 257,36.

16.40 Uhr: Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst am Chinesischen Turm in München

Der geplante ökumenische Weihnachtsgottesdienst in München soll am Chinesischen Turm im Englischen Garten stattfinden. Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, und Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm wollen an Heiligabend ein Zeichen der Hoffnung und des Trosts setzen – und gemeinsam einen Gottesdienst unter dem Motto "Fürchtet euch nicht" feiern.

Der Weihnachtsgottesdienst soll an Heiligabend um 16 Uhr beginnen – sofern dies die Entwicklung des Infektionsgeschehens und die Vorgaben zum Infektionsschutz zulassen, teilt das Erzbistum München und Freising mit. Eine ökumenische Vorbereitungsgruppe stimme sich derzeit mit der Stadt München ab, ob und wie ein solcher Gottesdienst unter den geltenden Hygienemaßnahmen stattfinden könne. Auch mit der Bayerischen Schlösserverwaltung sowie der Pächterin des Chinesischen Turms seien bereits Absprachen erfolgt, so das Erzbistum.

Nach aktuellen Planungen sollen Pfadfinder beim Gottesdienst das Licht von Bethlehem verteilen. Für die musikalische Gestaltung soll ein Quintett der Dombläser sowie eine Gruppe des Windsbacher Knabenchores sorgen.

16.10 Uhr: Münchner Polizei löst unerlaubte Versammlung von Corona-Kritikern auf

Die Münchner Polizei hat gestern Abend eine unerlaubte Veranstaltung in Obersendling aufgelöst. 37 Personen wurden wegen Verstößen gegen die geltenden Infektionsschutzregelungen angezeigt.

Beamten war die Versammlung kurz vor 19 Uhr in einem Veranstaltungsgebäude bei einer routinemäßigen Streifenfahrt aufgefallen. Die Teilnehmer hatten sich laut Polizei auf Initiative eines 53-jährigen Münchners zu einem kritischen Austausch über die gegenwärtigen Corona-Maßnahmen getroffen. Dabei hielten sie keine Mindestabstände ein, viele trugen keine Mund-Nasen-Schutz-Bedeckung, zudem konnte der Organisator kein Hygienekonzept vorweisen.

Mehrere Streifen nahmen daraufhin die Personalien der 37 anwesenden Personen auf und beendeten das Treffen ohne, dass es zu Störungen kam. Gegen die Teilnehmer wurde Anzeige erstattet

15.20 Uhr: LGL meldet 1.342 Neuinfektionen

In Oberbayern ist die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit gestern um 1.342 gestiegen. 17 Menschen sind mit oder an Corona gestorben. Das meldet das LGL (Stand: 25.11., 8 Uhr). Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Oberbayern bei 185,02 im Vergleich zu 187 gestern.

Über dem 7-Tage-Inzidenz-Wert von 200 liegen in Oberbayern: LK Altötting (257,36), LK Rosenheim (251,02), Stadt Rosenheim (240,75), LK Dachau (227,89), LK Mühldorf (226,11) und LK Traunstein (221,63). Für die Stadt München beträgt der Wert 189,53. Den geringsten Wert weist laut LGL der LK Starnberg mit 98,05 auf.

10.25 Uhr: Hochzeitsfeier in Berchtesgaden aufgelöst

Am Dienstagabend hat die Polizei eine Hochzeitsfeier in einer Gaststätte in Berchtesgaden aufgelöst. Insgesamt nahmen 16 Personen an der Feier im Zentrum der Marktgemeinde teil. Für die Feier lag weder eine Genehmigung noch ein Hygienekonzept vor. Außerdem stammten die anwesenden Gäste aus mehr als zwei Haushalten und verstießen auch in diesem Punkt gegen die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Die Polizei zeigte das Brautpaar und seine Gäste wegen der Verstöße an. Das Landratsamt Berchtesgadener Land muss jetzt über die Höhe der Bußgelder für die Betroffenen entscheiden

Mittwoch, 25. November 2020

16.00 Uhr: BayVGH setzt Pflicht zur wöchentlichen Testpflicht für Grenzgänger außer Kraft

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hat am Dienstag einem Eilantrag zweier österreichischer Schüler stattgegeben und die Regelung der Einreise-Quarantäneverordnung (EQV), wonach sich Grenzgänger wöchentlich einem Corona-Test unterziehen müssen, vorläufig außer Vollzug gesetzt. Die Antragsteller sind österreichische Staatsbürger und haben ihren Wohnsitz in Österreich. Sie besuchen ein Gymnasium im Landkreis Berchtesgadener Land. Nach der entsprechenden Vorschrift der EQV müssen sie sich mindestens einmal wöchentlich einem Corona-Test unterziehen. Laut Gericht seien die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Testpflicht bei Ansteckungsverdächtigen derzeit nicht erfüllt. Außerdem äußerte der für das Infektionsschutzrecht zuständige 20. Senat Zweifel, ob die wöchent-liche Testpflicht für Grenzgänger verhältnismäßig sei.

Zudem sei die Empfehlung des Europäischen Rates für eine koordinierte Vorgehensweise bei der Beschränkung der Freizügigkeit aufgrund der COVID-19-Pandemie zu berücksichtigen, da durch die Testpflicht auch das Freizügigkeitsrecht der Unionsbürger berührt sei. Gegen den Beschluss des BayVGH gibt es kein Rechtsmittel.

14.50 Uhr: 1.130 Neuinfektionen und 20 Tote seit gestern in Oberbayern

In Oberbayern haben sich seit gestern 1.130 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 20 sind mit oder an Corona verstorben, das meldet das LGL. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Oberbayern bei 187.

Über dem Inzidenz-Wert von 200 liegen in Oberbayern: LK Traunstein (265), LK Rosenheim (252), LK Mühldorf (241), Stadt Rosenheim (229), LK Dachau (222) und LK Bad Tölz (202). Knapp darunter die Stadt München (199).

Dienstag, 24. November 2020