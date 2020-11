Corona-Ticker Oberbayern: Rosenheim plant Impfzentrum

13.22 Uhr: Münchner Inzidenzwert wieder gestiegen

Die Trendwende ist auch in der bayerischen Landeshauptstadt nach wie vor nicht geschafft. Der Corona-Inzidenz-Wert stieg jetzt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wieder - von 211,4 auf 212,2. Er zeigt an, wie viele Neuinfektionen es binnen der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner gab. Insgesamt wurde in München laut RKI bisher rund 23.800 Infektionen bestätigt. 281 Betroffene sind gestorben.

11.51 Uhr: Planungen für Rosenheimer Impfzentrum laufen

Stadt und Landkreis Rosenheim werden ein gemeinsames Impfzentrum anbieten. Konkret sind die Planungen allerdings noch nicht. Ein Impfzentrum zu betreiben sei deutlich komplexer als ein Testzentrum, sagte ein Sprecher des Rosenheimer Landratsamtes dem Bayerischen Rundfunk. Die Menschen könnten nicht mehr einfach einen Termin ausmachen und vorbeikommen, meint er. "Es muss ein Beratungsgespräch und eine Risikoaufklärung geben." Zudem verweist der Sprecher auf die Patientenrechte. Man brauche mehr Platz für ein Impfzentrum, um verschiedene Räume anbieten zu können. Patienten sollen bei der Impfung nicht gesehen werden. Eine weitere Herausforderung sei es, qualifiziertes Personal zu finden. Mitte Dezember wolle und müsse man die Planungen aber abgeschlossen haben, so der Sprecher.

07.07 Uhr: Wieder Homeschooling im Landkreis Traunstein

Wegen der hohen Corona-Inzidenzzahl und dem diffusen Infektionsgeschehen gibt es im Landkreis Traunstein in etlichen Schulklassen wieder eine komplette Umstellung auf Distanzunterricht. Die Anordnung gilt vorläufig bis 4. Dezember. Für Grundschulen und schulvorbereitenden Einrichtungen bleibt es bei Präsenzunterricht. Ebenso ist vorgesehen, die Eingangs- und Abschlussklassen grundsätzlich im Präsenzunterricht zu beschulen.

Mehr Informationen gibt's hier

Montag, 16. November