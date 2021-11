Corona-Ticker Oberbayern: Impfrekord in München

13.40 Uhr: Salzburg und Österreich kündigen Lockdown für alle an

Die am stärksten von der Pandemie betroffenen Regionen Österreichs - Salzburg und Oberösterreich - wollen einen Lockdown für die Gesamtbevölkerung verhängen. Das gaben deren Ministerpräsidenten bekannt.

Am Donnerstag erreichte die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Österreich mit 15 145 wieder einen Rekord. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 989.

Donnerstag, 18.11.2021

17.25 Uhr: Ingolstädter Arzt soll falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt haben

In Ingolstadt steht ein Arzt unter Verdacht, falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt zu haben. Nach Angaben der Polizei geht es dabei um eine Vielzahl von Attesten zur Befreiung vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sowie der Impfpflicht bei Masern. Der Arzt wird verdächtigt, die Atteste ohne ausreichende medizinische Indikation ausgestellt zu haben. Deshalb haben die Beamten im Auftrag der Staatsanwaltschaft mehrere Wohnobjekte durchsucht. Die sichergestellten Beweise werden in den kommenden Monaten ausgewertet.

16.20 Uhr: Krankenhaus Agatharied beabsichtigt Erweiterung der Beatmungskapazitäten

Die Anordnung der Regierung von Oberbayern, dass planbare OPs in den oberbayerischen Krankenhäusern zurückgestellt werden müssen, betrifft auch das Krankenhaus Agatharied bei Miesbach. Allerdings hat das Haus bereits in den letzten Wochen planbare stationäre Leistungen gezielt zurückgefahren, heißt es auf BR-Anfrage. So werden im Krankenhaus Agatharied inzwischen drei Normalstationen ausschließlich für Covid-19-Patienten vorgehalten, so Vorstand Michael Kelbel. Auf der Intensivstation, auf der derzeit 12 Beatmungsplätze zur Verfügung stehen, würden aktuell 5 Covid-19-Patienten medizinisch versorgt. Die Lage sei allerdings dynamisch und die Zahlen seien jeweils Momentaufnahmen. Die Beatmungskapazitäten sollen in den nächsten Wochen von noch 12 auf dann 20 erweitert werden. Nur so könne man dem Ansturm an Intensiv-Patienten gerecht werden. Um die Beatmungsgeräte auch betreiben zu können, werde Personal aus den Operationssälen abgezogen. Dadurch reduziere sich die Anzahl der betreibbaren OP-Säle von sieben auf drei. Kelbel macht darauf aufmerksam, dass nicht nur OPs betroffen sind, sondern Verschiebungen und Absagen würden alle Abteilungen des Krankenhauses betreffen.

hier gehts zum Artikel Corona-Krise: Aufschiebbare Operationen vielerorts abgesagt

16.10 Uhr: Hilferuf der Kliniken im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Angesichts der im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen weiter rapide steigenden Corona-Fallzahlen und der daraus resultierenden enormen Belastung für die Krankenhäuser in der Region schlagen Landrat und Klinikleiter Alarm. Die Inzidenz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen steigt seit Tagen exponentiell, am Wochenende wurde die 800er Marke überschritten.

"Die Intensivstationen in unseren Krankenhäusern sind voll, wir stehen kurz vor den Kollaps“, so Landrat Josef Niedermaier. In den Kliniken im Landkreis müssen aktuell so viele Patienten wie noch nie seit Ausbruch der Corona-Pandemie versorgt werden. Nach aktuellem Stand werden derzeit 22 Patienten mit Coronainfektionen auf Intensivstationen behandelt - lediglich zwei freie Intensivbetten gibt es noch im Landkreis. Aufschiebbare Operationen wurden aus diesem Grund bereits vor Tagen ausgesetzt. Das ist schlimm genug, so Dr. med. Josef Orthuber und Prof. Rüdiger Ilg. Jetzt würde es darum gehen, das schlimmste anzunehmende Szenario abzuwenden, in dem auch eine Triage von behandlungsbedürftigen Patienten nicht mehr ausgeschlossen werden kann, so die beiden ärztlichen Direktoren der Kliniken im Landkreis. Die Impfkapazitäten im Landkreis werden aktuell so schnell wie möglich hochgefahren, heißt es vom Landratsamt. Auch Landrat Niedermaier appelliert nochmal dringend Kontakt zu reduzieren und sich impfen zu lassen.

16.05 Uhr: In Ebersberg - Impfen nur noch mit Termin

Impfen ohne Termin ist ab Freitag (19.11.) im Impfzentrum Ebersberg nicht mehr möglich. Gleiches gilt für die Impfstation in Poing. Denn in den vergangenen Wochen ist die Zahl der Menschen stark gestiegen, die sich impfen lassen möchten. "Um den Ablauf dort für Impfwillige und Personal zu optimieren, arbeitet man ab sofort wieder mit Terminvereinbarungen", heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

15.55 Uhr: Landkreis Mühldorf mit höchster Inzidenz

Der Landkreis Mühldorf am Inn hat derzeit die höchste 7-Tage-Inzidenz in Oberbayern. Laut LGL (Stand 17.11., 8.00 Uhr) liegt der Wert bei 1.067,11. Weiterhin liegen 15 der 23 oberbayerischen Landkreise und kreisfreien Städte über der Marke von 500. Die niedrigste Inzidenz hat laut LGL derzeit der Landkreis München mit einem Wert von 369. Seit dem Vortag hat es 5.355 Neuinfektionen in Oberbayern gegeben und 25 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus, so das LGL.

14.15 Uhr: Impfrekord in München

Die Stadt München meldet einen neuen Impfrekord: In der vergangenen Woche wurden im Impfzentrum Riem, in den Impfaußenstellen (Marienplatz, Theresienwiese, KVR, Pasing Arcaden) und bei den mobilen Sonder-Aktionen insgesamt 17.885 Personen geimpft. Fast die Hälfe bekam bereits eine dritte Spritze. Für die mobilen Sonderimpfaktionen ist übrigens auch weiterhin keine Terminvereinbarung möglich.

14:05 Uhr: Personal für mehr Impfungen in Fürstenfeldbruck gesucht

Die Kapazitäten im Impfzentrum Fürstenfeldbruck sollen "so schnell wie möglich" ausgeweitet werden - zunächst auf bis zu 4.000 Impfungen, wie das Landratsamt mitteilt. Zum Vergleich: Vergangene Woche wurden 1.800 Dosen verimpft. Mit der Ausweitung reagiert die Kreisbehörde nach eigenen Angaben auf die stark steigende Nachfrage. Allerdings müsse man noch das nötige Personal finden. Die etwa 45 Personen umfassende Belegschaft soll auf etwa 100 Mitarbeitende anwachsen. "Damit befriedigt das Landratsamt einen Bedarf, der offenbar von den niedergelassenen Ärzten im Landkreis nicht mehr bewältigt werden kann", heißt es in einer Mitteilung.

13:55 Uhr: Wassersportfestival in München abgesagt

Das große Wassersportfestival, das am Sonntag in der Olympia-Schwimmhalle stattfinden sollte, ist wegen der aktuellen Corona-Entwicklung abgesagt. Das hat die Stadt München soeben mitgeteilt. Bei dem Event könnten Besucherinnen und Besucher normalerweise verschiedene Sportarten ausprobieren: von klassischen Schwimmtechniken über Kanu-Polo und Unterwasser-Hockey bis hin zum Meerjungfrauen-Schwimmen und SUP-Yoga. In den vergangenen fünf Jahren musste das Festival auch bereits ausfallen - vier Mal wegen der Sanierung der Schwimmhalle und einmal wegen Corona. Nun wird es erneut pandemiebedingt gestrichen.

Mittwoch, 17.11.2021

14.55 Uhr: Nur noch acht Regionen unter Inzidenz 500

Von den 23 Landkreisen und kreisfreien Städten in Oberbayern haben laut LGL (16.11. 8.00 Uhr) nur noch acht einen Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von unter 500. Alle anderen Landkreise liegen bei Werten zwischen 530,11 (Stadt Ingolstadt) und 1095,68 (Landkreis Berchtesgadener Land). Den niedrigsten Wert erreicht der Landkreis München mit 408,37 Covid-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Laut LGL hat es insgesamt 4.282 Neuinfektionen seit dem Vortag in Oberbayern gegeben und 21 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus.

14.45 Uhr: Hochschule Ingolstadt plant Online-Betrieb

Nach einem Semesterstart mit Präsenz zieht die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) Konsequenzen aus den stark steigenden Corona-Infektionszahlen. Die Hochschule plane ab dem 6. Dezember bis zur Weihnachtspause eine vollständige Umstellung bisheriger Präsenzveranstaltungen auf den Online-Betrieb, teilte die Hochschule mit. Bisher dürfen nach der 3G-Regel Geimpfte, Genesene und Getestete an den Lehrveranstaltungen teilnehmen.

Aktuell liege die Impf- und Genesenenquote bei den Studierenden den Kontrollen zufolge bei etwa 95 Prozent. Eine Umstellung auf die 2G-Regel - also Zutritt nur für genesene und geimpfte Studierende - sei deshalb nicht geplant.

THI-Präsident Walter Schober betonte, die hohe Quote rechtfertige die Fortführung der Präsenzangebote. «Trotzdem kann die Umstellung auf den Digitalbetrieb drei Wochen vor Weihnachten auch über die Reduktion der Mobilität der Studierenden einen planbaren und vertretbaren Beitrag zur Pandemieeinschränkung vor Weihnachten leisten.» Der Vorlesungsbetrieb in Präsenz insbesondere zur Prüfungsvorbereitung solle am 10. Januar 2022 wieder starten.

13.30 Uhr: Keine Besucher mehr in RoMed Kliniken

In den RoMed Kliniken sind ab morgen ( Mi. 18.11.) keine Patientenbesuche mehr möglich. Als Grund wird die "besorgniserregende Entwicklung der Covid-19-Situation" genannt. Ausnahmeregelungen gebe es nur für nahe Angehörige von Patienten beispielsweise der Kinderklinik, der Geburtshilfe sowie der Palliativstation. Besucher, die Kontakt zu Covid-Erkrankten hatten, oder Krankheitssymptome wie beispielsweise Husten, Schnupfen oder Fieber aufweisen, dürfen die Klinik prinzipiell nicht betreten, heißt es in der Pressemitteilung.

9.01 Uhr: Die Inzidenzen im bayerischen Oberland steigen weiter an

Bei einem Pressegespräch im Landratsamt in Weilheim sagte der Leiter des Gesundheitsamtes Dr. Stefan Günther, dass mit 128 positiven Fällen am Montag ein Höchststand an gemeldeten Neuinfektionen für einen Tag erreicht worden sei.

Im Rettungszweckverband, zu dem die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau gehörten, seien aktuell 11 Intensivbetten frei. In den kommenden beiden Wochen würde die Lage bei Zunahme der Covidpatienten eine kritische Grenze überschreiten, sagte der ärztliche Direktor der Krankenhaus-GmbH Weilheim-Schongau, Prof. Andreas Knez, dem BR.

Von 41 Covid-Patienten, die stationär im Landkreis Weilheim-Schongau behandelt werden, war etwa die Hälfte ungeimpft. Bei den Geimpften lasse der Impfschutz nach etwa 6 Monaten auf 50% der Schutzwirkung nach. Deshalb rät er nach 6 Monaten zur Booster-Impfung. Geimpfte Patienten auf der Intensivstation seien überwiegend in Kombination mit anderen schweren Krankheitsbildern stationär. Der leitende Mediziner appelliert, Nicht-Geimpfte nicht zu stigmatisieren. Bei aller Dramatik mache es keinen Sinn, mit dem Finger auf Nicht-Geimpfte zu zeigen.

Dienstag, 16.11.2021