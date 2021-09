Corona-Ticker Oberbayern: Bad Tölz sagt Leonhardifahrt ab

15.35 Uhr: Corona zwingt Bad Tölz zur Absage der Leonhardifahrt

Auch in diesem Jahr wird es am 5. November keine 164. Leonhardifahrt in Bad Tölz geben. Bei anderen Leonhardifahrten und -ritten in Oberbayern ist es zumindest sehr fraglich, ob sie stattfinden. Die offiziellen Stellen begründen den Schritt mit der 14. Infektionsschutzverordnung des Freistaats, nach der die Überprüfung der 3G-Regel – geimpft, genesen oder getestet - bei einer Veranstaltung mit über 10.000 Besuchern logistisch nicht umzusetzen sei.

In Murnau ist die Entscheidung noch offen. Der Leonhardiverein Froschhausen hofft als Veranstalter auf ein Einlenken des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen. Das will bis Ende des Monats eine Empfehlung abgeben. In Kreuth am Tegernsee hofft man auch auf eine Lockerung der Bestimmungen. Ein Vertreter des Trachtenvereins sagte dem BR allerdings, "Gesundheit gehe vor Brauchtum". Die Leonhardifahrt in Kreuth gilt als älteste Pferde-Wallfahrt in Bayern. Sie geht auf das Jahr 1442 zurück.

13:30 Uhr: Sonderimpfaktion bei Einkaufsnacht "Neuburg leuchtet"

Wer die lange Einkaufsnacht "Neuburg leuchtet" am kommenden Freitag und Samstag besucht (24./25.9.), kann beim Flanieren einen Abstecher zur Markthalle am Schrannenplatz machen. Dort haben Impfwillige ab 12 Jahre an beiden Tagen zwischen 17 und 21 Uhr Gelegenheit, sich ohne vorherige Terminvereinbarung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer gegen Covid 19 immunisieren zu lassen. Minderjährige werden nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten geimpft. Der Personalausweis ist mitzubringen.

Auch am Wahlsonntag, 26.9., wird geimpft: Unter dem Motto "Sie haben zweimal die Wahl" ist das Impfteam in Berg im Gau vor Ort. In der Turnhalle in der Hauptstraße 8 kann man sich von 15 bis 18 Uhr terminlos impfen lassen. Impfwillige ab 12 Jahren können ohne vorherige Terminvereinbarung eine Corona-Schutzimpfung erhalten.

10.35 Uhr: Rosenheimer Clubs werden nicht vorzeitig öffnen

In Rosenheim werden Clubs und Discotheken nicht vorzeitig mit der 2-G Regel öffnen. Ein entsprechender Antrag der Rosenheimer SPD konnte sich am Abend in der Haupt- und Finanzausschusssitzung nicht durchsetzen. Die SPD wollte erreichen, dass für Geimpfte und Genesene die Nachtgastronomie zeitnah wieder möglich sein soll. CSU, Grüne und die AfD lehnten den Antrag ab, die Freien Wähler hätten zugestimmt, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Abuzar Erdogan.

Mittwoch, 22.09.2021