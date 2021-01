Corona-Ticker Oberbayern: Rosenheims OB entschuldigt sich

Montag, 18. Januar 2021

12.20 Uhr: Rosenheims OB März entschuldigt sich nach Veranstaltung

Oberbürgermeister Andreas März hat sich auf Instagram für die erneut "schlechte Presse" für Rosenheim entschuldigt. Auf dem Account der Stadt Rosenheim teilt März mit, dass es ihm leid tue, dass die Stadt Rosenheim wieder mal in Zusammenhang mit Corona schlechte Presse bekommen habe. Er habe die Einladung des Polizeipräsidiums Oberbayern angenommen, um ein Zeichen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Behörde zu setzen. Abschließend erklärt der Rosenheimer OB: "Grundsätzlich ist man im Nachhinein wohl immer schlauer. In dieser Zeit gilt, dass jeder Schritt in der Öffentlichkeit zweimal überlegt werden sollte".

In Rosenheim war eine Veranstaltung der Polizei, die am 14.01. im Rosenheimer KUKO stattfand, in die Kritik geraten. Nach der Verabschiedung der Vizepräsidentin fand ein Essen mit zehn Teilnehmern statt, deren Tische nach Angaben des Innenministeriums mit mehr als zwei Meter Abstand platziert gewesen waren. Die Veranstaltung war von der Opposition im Landtag kritisiert worden.

10.39 Uhr: Landratsamt München bildet Sondereinheit

Das Landratsamt München hat jetzt eine Sondereinheit gebildet, die sich um die Ahndung von Corona-Verstößen kümmern soll. Am Wochenende war durch BR-Recherchen bekannt geworden, dass die Behörde bisher nur eine Handvoll Bußgeldbescheide erlassen hat – auch aus Personalnot, wie es dort heißt.In der Sondereinheit wird nun Personal gebündelt, um die Vorgänge schneller abzuarbeiten, wie es in einer Mitteilung des Landratsamts München heißt. Niemand soll nach Verstößen gegen Corona-Regeln wegen einer Fristüberschreitung der Behörde ungeschoren davonkommen. Bisher wurden – größtenteils durch die Polizei – 1700 Anzeigen erstattet. Gerade einmal elf Bußgeldbescheide wurden verschickt. Rund 400 Verfahren mussten aus rechtlichen Gründen eingestellt werden – gut 1300 weiter sind also noch offen. Das sei „kein gutes Signal“, räumt Landrat Christoph Göbel ein. Eine unmittelbare Reaktion diene der Abschreckung und somit auch der Bestätigung der Bürger, die sich an alle Regeln halten. Die Sondereinheit soll es jetzt richten.

8.36 Uhr: Verzögerungen bei Impfungen im Landkreis Mühldorf

Die Verzögerungen bei den Impfstofflieferungen von BioNTech/Pfizer wegen der Umbauarbeiten in einem belgischen Werk haben auch Auswirkungen auf die geplanten Impfungen im Landkreis Mühldorf. Wie das Landratsamt mitteilt, finden Zweitimpfungen in Heimen und Impfzentrum statt, geplante Erstimpfungen in sechs Altenheimen müssen aber verschoben werden. Ob die für kommenden Freitag vereinbarten Termine im Impfzentrum durchgeführt werden können, steht noch nicht fest. Alle betroffenen Personen werden von den Mitarbeitern des Impfzentrums im Laufe der Woche rechtzeitig und automatisch informiert.

0.49 Uhr: Unbekannte Virus Variante in Garmisch-Partenkirchen

Im Klinikum Garmisch-Partenkirchen gibt es einen Corona-Ausbruch bei Patienten und Mitarbeiter - 73 positive Corona-Fälle sind derzeit bekannt und jetzt wurde auch noch eine neue Variante des Corona-Virus entdeckt. Noch ist völlig unklar, welche Charakteristik das veränderte Coronavirus hat.

Labormitarbeiter des Klinikums Garmisch-Partenkirchen hatten mit Hilfe eines speziellen Laborgeräts Unregelmäßigkeiten bei drei Corona-Abstrichen festgestellt. Daraufhin wurden die Proben der drei Patienten in die Berliner Charité gesendet. Eine tiefergehende Analyse, bestätigte die Vermutung, dass es sich um eine neue Variante des Corona-Virus handelt. Jetzt soll die Charakteristik dieser Virus-Variante entschlüsselt werden, um zu klären was diese Veränderung bewirkt. Ende Januar wird mit konkreten Ergebnissen gerechnet.

Sonntag, 17. Januar 2021

20.45 Uhr: Corona-Ausbrüche in zwei oberbayerischen Altenheimen

In einem Altenheim in Benediktbeuern hat es eine neue Corona-Masseninfektion gegeben. Sechzehn Bewohnerinnen und Bewohner haben sich mit dem Erreger angesteckt, weitere sieben Infektionen gibt es beim Personal, wie das Landratsamt von Bad Tölz und Wolfratshausen am Sonntag mitteilte. Drei Menschen waren so krank, dass sie stationär behandelt wurden. Die Behörden verhängten Besuchsverbot, neue Bewohner werden vorerst nicht aufgenommen.

Zuvor hatte es schon im nahe gelegenen Geretsried einen ähnlichen Fall in einem Altenheim gegeben. Dort stieg die Zahl der Infektionen seit Freitag auf insgesamt 21 am Sonntag.

18.45 Uhr: Party trotz Pandemie: Frau flüchtet auf Dach - und stürzt ab

Eine Teilnehmerin einer wegen Corona illegalen Party in München ist bei Eintreffen der Polizei aufs Dach geflüchtet und abgestürzt. Die 24-Jährige fiel aus etwa vier Metern Höhe auf ein Kiesbett, wo sie stehend aufkam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie war ansprechbar und wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei war in der Nacht auf Sonntag per Notruf 110 über eine laute Party mit mehreren Teilnehmern in einer Wohnung in der Maxvorstadt informiert worden. Die insgesamt sechs Party-Teilnehmer wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. Zudem gibt es eine Anzeige wegen Ruhestörung.