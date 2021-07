Corona-Ticker Oberbayern: Höchster Wert in Freising

Montag, 19. Juli

18.20 Uhr: 62 Neuinfektionen seit dem Vortag

Laut LGL (Stand 19.7. - 8:00 Uhr) hat es in Oberbayern 62 Neuinfektionen seit dem Vortag gegeben. Es kamen keine Todesfälle hinzu. Der Inzidenzwert in Oberbayern liegt bei 14,71. Fast alle kreisfreien Städte und Landkreise in Oberbayern liegen unter dem Inzidenzwert von 25, außer der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (25,69) und der Landkreis Freising (25,55).

Den niedrigsten Inzidenzwert in Oberbayern hat der Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm mit einem Wert von 3,9.

18.00 Uhr: Studententreffen und Hochzeitsfeier mit Folgen

Die oberbayernweit höchste Corona-Inzidenz hat derzeit der Landkreis Freising mit einem Wert von 25,6. Erneut angestiegen ist auch die Zahl der Infizierten, die sich speziell mi zwei "Ausbruchsgeschehen" in Verbindung bringen lassen: Inzwischen können 22 Personen einem Studententreffen zugeordnet werden, weitere 14 einer Hochzeitsfeier in einem Nachbarlandkreis. Das hat das Landratsamt soeben mitgeteilt.

16.00 Uhr: Gute Resonanz auf offenen Impftag in München-Riem

Der offene Impftag im Impfzentrum Riem ist offenbar gut angekommen: Nach Mitteilung der Stadt ließen sich gestern 1.644 Menschen ohne vorherige Terminvereinbarung eine Spritze geben. Auch die Möglichkeit der Familienimpfung für Jugendliche und Kinder ab zwölf Jahren sowie deren Eltern wurde angenommen. Von Donnerstag bis Samstag wurden insgesamt 403 Personen ohne Anmeldung geimpft.

Zur Impf-Offensive der Stadt München gehört auch der Impfbus, der im Stadtgebiet unterwegs ist. Am Dienstag zum Beispiel steht er von zwölf bis 20 Uhr auf dem Marienplatz.

15.00 Uhr: Inzidenz in München steigt - Oberbayernweit höchster Wert in Freising

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auch in der bayerischen Landeshauptstadt weiter. Aktuell liegt sie in München bei 17,9 und damit etwa bei dem Stand von Mitte Juni. Den höchsten Wert in Oberbayern - 25,6 - meldet das Robert-Koch-Institut derzeit für den Landkreis Freising. Dort hatte es zuletzt zahlreiche Neuinfektionen gegeben, die sich auf ein Studententreffen bzw. auf eine Hochzeitsfeier in einem Nachbarlandkreis zurückführen ließen.