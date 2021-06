Corona-Ticker Oberbayern: Impfzentrum Riem bis Ende September

14.26 Uhr: Sonderimpfaktion für Landwirte mit Johnson & Johnson im Landkreis Freising

Das Landratsamt Freising lädt einheimische Landwirte zu einer Sonderimpfaktion mit Johnson & Johnson ein. Voraussetzung ist eine landwirtschaftliche Tätigkeit und ein Mindestalter von 18 Jahren. Durch eine Sonderlieferung sollen insgesamt 150 Landkreisbürger an diesem Termin eine Coronaimpfung erhalten. Mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson ist eine einmalige Impfung ausreichend. Die Impfung findet am 29. Juni ab 16 Uhr in Freising statt. Wer an der Sonderimpfaktion teilnehmen will, kann sich per Email anmelden: Unter der Emailadresse landwirt@kvfreising.brk.de müssen unbedingt folgende Angaben gemacht werden: Name, Vorname, Geburtsdatum und Handynummer (oder eine andere sehr gut erreichbare Telefonnummer). Außerdem muss eine Bescheinigung über die landwirtschaftliche Tätigkeit (zum Beispiel ein Gewerbeschein) mitgeschickt werden.

5.00 Uhr: Grainau verspricht kleine Johannifeuer ohne Feiern

Große Veranstaltungen sind derzeit coronabedingt verboten. Kleine Johannifeuer aber nicht. Sie sollen am Mittwochabend (23. Juni) im Wettersteingebirge brennen. Kleine Gruppen aus dem Zugspitzdorf Grainau haben das Spektakel schon vorbereitet. Der Grainauer Tourismus-Direktorin Anja Eder zufolge sei das Leuchten vom Tal aus gut sichtbar. "Außenrum ist aber nichts geboten, keine Feiern oder ähnliches", betont Eder. "Ich sage immer, das ist schön anzusehen, wenn man eh schon da ist."

Nach Ansicht der Feuerwehr spricht grundsätzlich nichts gegen solche Feuer. In den Bergen würden diese meist von "erfahrenen Mitgliedern örtlicher Vereine" entzündet, sagt der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbands, Johann Eitzenberger. "Häufig sind auch aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr dabei." Daher hätten die Gruppen in der Regel Löschmittel dabei und würden erst dann zurück ins Tal gehen, wenn das Feuer wirklich erloschen sei.

"Wir raten jedoch dringend davon ab, Feuer allein oder in Eigenregie in der freien Natur zu entzünden", betont Eitzenberger. Die Gefahr von Waldbränden sei aktuell hoch. Zudem verbiete das Waldgesetz das Entzünden von Feuern in Wäldern.

Mittwoch, 23.06.2021

16.05 Uhr: Landkreis Pfaffenhofen: Noch nicht coronafrei

Einen neuen Coronafall seit gestern verzeichnet der Landkreis Pfaffenhofen. Das teilt das Landratsamt mit. Damit schafft der Landkreis es nicht, die nuller Inzidenz zu erreichen. Er liegt aktuell bei einer 7-Tages-Inzidenz von 1,6. Gestern lag sie noch bei 0,8. Aktuell sind damit sechs Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Weitere Lockerungen würden dadurch nicht eintreten.

11.55 Uhr: Nachrückerliste für Impfwillige im Lkrs. Eichstätt

Der Landkreis Eichstätt bietet eine Nachrückerliste für Impfwillige an. Das teilt das Landratsamt heute (22.6.) mit. Da in beiden Impfzentren in Eichstätt und Lenting immer wieder Impfdosen übrig bleiben, sollen diese kurzfristig verimpft werden. Die Menschen müssen bereit sein, spontan, bei Anruf, in eines der beiden Impfzentren zu kommen. Dafür können sich Interessierte in eine Liste unter eintragen lassen, indem sie eine mail schreiben an: nachruecker.impfzentrum@lra-ei.bayern.de.

Wichtig ist, dass die E-Mail folgende Angaben enthält: Name, Vorname, Geburtsdatum, Telefonnummer, Wohnort, gewünschter Impfstoff (BioNTech, Moderna oder AstraZeneca) und die Prioritätsgruppe (gemäß der Registrierung bei BayIMCO). Bereits im Betreff müssen Name, Wohnort und Priorität angegeben werden. Nachweise für die Priorisierung (1, 2 oder 3) sind als Anlage beizufügen. Wenn notwendige Angaben fehlen, kann eine Aufnahme auf die Nachrückerliste nicht erfolgen. Voraussetzung ist, dass sich die Bürgerinnen und Bürger bereits im Impfportal registriert haben. Ob und wann man dran kommt, lässt sich nicht sagen. Personen mit höherer Priorität werden bevorzugt angerufen. Sich auf die Liste setzen lassen kann aber jeder. Die Impfwilligen werden um Geduld gebeten.

11.30 Uhr: Probleme mit Impfdränglern und nicht erreichbaren Impfwilligen

Das Freisinger Landratsamt berichtet davon, dass die Arbeit im Impfzentrum immer wieder erschwert würde- zum einen durch Bürger, die sich massiv beschweren, weil sie noch keinen Termin erhalten haben. Zum andren durch solche, die ihren Termin nicht wahrnehmen. So seien vergangenes Wochenende 17 von 800 Impfterminen offen geblieben. „Viele Menschen nehmen zurzeit auch ihren Termin zur Zweitimpfung nicht wahr, entweder, weil sie lieber das schöne Wetter genießen oder, weil sie die Impfung bereits anderswo erhalten haben und sich dann nicht im BayIMCO abmelden“, sagt Torsten Koch, Verwaltungsleiter im Impfzentrum. Dies führe zu großen organisatorischen Problemen. Dabei sei es gar nicht notwendig, den Account im Anmeldeportal BayIMCO komplett zu löschen, sondern lediglich die Terminanmeldung, wenn eine Impfung bereits anderswo erfolgt ist zu stornieren.

Ein weiteres großes Problem sei die Nichterreichbarkeit von angemeldeten Impfwilligen. „Am Abend geht kaum einer ans Telefon“, berichtet Koch. Die BRK-Mitarbeiter wählen daher unzählige Nummern, um kurzfristig Impfungen vergeben zu können. Einige Termine blieben so am Wochenende offen. „Zum Glück verfällt der Moderna-Impfstoff nicht so leicht“, so Koch. Für den Impffortschritt ist der Umstand dennoch hinderlich.

Auch acht Impfdrängler waren am Wochenende wieder dabei und wurden heimgeschickt. Sie hatten bei ihrer Anmeldung zunächst falsche Angaben gemacht, um eine höhere Priorisierung und damit eine schnellere Impfung zu erhalten.

11.10 Uhr: Sonderimpftermine für Genesene im Landkreis Freising

Alle von Corona Genesene lädt das Landratsamt Freising zu einer Sonderimpfaktion mit AstraZeneca an den Wochenenden 3./4. Juli und 10./11. Juli ein. Voraussetzung für die Coronaimpfung ist ein positiver PCR-Test, der älter als sechs Monate ist. Für Genesene ist eine einmalige Impfung ausreichend.

Durch eine Sonderlieferung bietet sich insgesamt 800 genesenen Landkreisbürgern an diesen Terminen die Möglichkeit, die Coronaimpfung zu erhalten, dabei wird nach Priorisierung vorgegangen. Angemeldete Bürger, die dabei keinen Termin zu den Sonderimpfaktionen zugeteilt bekommen, erhalten Ihre Impfungen ebenfalls zeitnah und zwar in den kommenden Wochen auf Abruf in den Abendstunden als Ersatzimpflinge.

Genesene, die sich anmelden möchten, müssen über 18 Jahre alt sein. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an eine-impfung@kvfreising.brk.de.

8.30 Uhr: Münchner Flughafenchef: Wir werden wieder Vor-Corona-Niveau erreichen

Der Münchner Flughafen wird nach Ansicht seines Chefs wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen. Allerdings werde das einige Jahre dauern, sagte Flughafenchef Jost Lammers im interview mit dem Bayerischen Rundfunk. «Flugzeuge und Passagiere werden wieder alte Höhen erreichen.» Lammers blickt optimistisch auf die kommende Reisesaison: «Die Nachfrage zieht an, die Menschen wollen reisen, das Mobilitätsbedürfnis ist da.»

Auch in der Corona-Krise sei Fliegen sicher. «Die höchsten Sicherheitsstandards, die Filter, die eingesetzt werden, der Luftaustausch. Ich glaube, da ist gerade die Luftfahrt der sicherste Verkehrsträger», sagte Lammers.

Dienstag, 22.06.2021

18.12 Uhr: Weiter Maskenpflicht an Schulen im Kreis Pfaffenhofen

Im Landkreis Pfaffenhofen wird es keine Lockerung der Maskenpflicht an den Schulen geben. Die Regierung von Oberbayern hat einen entsprechenden Antrag des Landratsamts Pfaffenhofen auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung abgelehnt. Das teilt das Landratsamt am Montag mit. Landrat Albert Gürtner (FW) kann diese Entscheidung der Regierung von Oberbayern nicht nachvollziehen. „Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Pfaffenhofen heute bei 0,8. Bei privaten Feiern, in den Fußballstadien und auch in den Biergärten sitzen andererseits viele Menschen ohne Masken zusammen. Aber unsere Schülerinnen und Schüler müssen, obwohl regelmäßig getestet, in den derzeit ohnehin sehr aufgeheizten Klassenzimmern während des gesamten Unterrichts eine Maske tragen. Das ist eine enorme Belastung und Zumutung“, so der Landrat. Er werde auch weiterhin versuchen, Lockerungen für Bereiche, wo es vertretbar ist, zu beantragen.

18.06 Uhr: Zahl der Neu-Infektionen in München einstellig

Am Sonntag wurden in München sechs neue Corona-Fälle und ein weiterer Todesfall gemeldet. Insgesamt sind in der Landeshauptstadt damit bislang 73.318 Infektionen bestätigt. In dieser Zahl enthalten sind 71.597 Personen, die bereits genesen sind, 466 aktuell Infizierte sowie insgesamt 1.255 Todesfälle.

8.59 Uhr: Sonderkontingent Moderna für das Impfzentrum Ingolstadt

Das Impfzentrum Ingolstadt erhält 5.000 zusätzliche Impfdosen des Herstellers Moderna (je 2.500 für Erst- und Zweitimpfung) im Rahmen eines Sonderkontingents des Freistaats. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Eine Sonderzuteilung erhalten 28 Kommunen und Landkreise, die eine geringere Ärztedichte aufweisen und deshalb weniger Impfungen bei Hausärzten durchführen können. Die ersten Dosen werden bereits heute (21.6.21) verimpft.