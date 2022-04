Corona-Ticker Oberbayern: Immer noch Kurzarbeit am Flughafen

Montag, 11. April 2022

12.35 Uhr: Flughafen München: mehr Betrieb, aber immer noch Kurzarbeit

Infolge der Corona-Krise sind noch immer etwa 2.500 Mitarbeitende der Flughafen München GmbH in Kurzarbeit. Das sagte ein Sprecher auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Die FMG beschäftigt im gesamten Konzern rund 9.000 Mitarbeitende.

Nach Ausbruch der Pandemie war der Flugverkehr vorübergehend völlig eingebrochen. Im ersten Quartal 2022 wurden nun aber mehr als vier Millionen Reisende gezählt. Das sind laut FMG sieben Mal so viele wie im Vorjahreszeitraum, als es noch massive Restriktionen im internationalen Reiseverkehr gab. Damit erreiche man auch wieder "rund 40 Prozent des Rekordaufkommens aus dem Vorkrisenjahr 2019". Die Zahl der Flugbewegungen stieg von 14.000 im ersten Quartal 2021 auf mehr als 50.000.

11.21 Uhr: Testzentren im Landkreis Pfaffenhofen über Ostern teilweise geschlossen

Das Corona-Testzentrum an der Ilmtalklinik (PCR-Tests und Schnelltests) hat am Karsamstag, 16. April, von 9 bis 13 Uhr und am Ostermontag, 18. April, von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Das teilt das Landratsamt mit. Am Karfreitag, 15. April, und Ostersonntag, 17. April, ist das Testzentrum geschlossen.

Das Testzentrum Geisenfeld im Klosterstadl (Schnelltests) hat am Karsamstag von 9 bis 13 Uhr und am Ostermontag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. An Karfreitag und Ostersonntag bleibt das Testzentrum geschlossen.