Corona-Ticker Oberbayern: Traunstein will Modellregion werden

18.13 Uhr: Auch der Landkreis Traunstein bewirbt sich als Modellregion für Öffnungsschritte aus dem Lockdown

Der Landkreis Traunstein hat sich ebenfalls beim Bayerischen Gesundheitsministerium als Modellregion für vorsichtige Öffnungsschritte aus dem lockdown nach den Osterferien beworben. Ministerpräsident Markus Söder hatte angekündigt, in einigen ausgewählten Kommunen alternative Öffnungsstrategien zu probieren und diese mit einem Test- und Impfkonzept verknüpfen zu wollen. Landrat Siegfried Walch (CSU) begründet die Bewerbung damit, weil der Landkreis unter anderem eine Grenzregion zu Tirol, Salzburg und Oberösterreich, ein Flächenlandkreis mit gemischter Siedlungsstruktur und ein überregionales Ausflugsziel ist. Wenn es nach einem erst vor wenigen Tagen vom Landrat vorgestellten 5-Stufen-Plan geht, dann sollen auch mit einem Inzidenzwert über 100 und unter bestimmten Voraussetzungen Schulen und KiTas, die Außengastronomie und der Einzelhandel im Landkreis öffnen können.

Der Landkreis Traunstein hat heute einen Corona-Inzidenzwert von 141,0. In den Krankenhäusern befinden sich 25 Infizierte, davon liegen 10 Schwererkrankte auf der Intensivstation. Insgesamt sind bereit 195 Landkreisbürger an Covid19 verstorben.

13.42 Uhr: München bewirbt sich als Modellstadt für Öffnungen

Die Stadt München will zur Modellstadt für kontrollierte Öffnungsschritte in Corona-Zeiten werden. Der Freistaat hatte am Montag in Aussicht gestellt, dass nach Ostern einige Städte mit einem Inzidenzwert über 100 solche Pilotprojekte starten dürfen. Dabei sollen einzelne Bereiche der Gesellschaft wie Einzelhandel und Gastronomie geöffnet werden, begleitet von einem strengen Testkonzept. Einem entsprechenden Antrag der Rathaus-CSU hat die Stadtrats-Vollversammlung heute gegen das Votum der AfD zugestimmt.

Aktuell liegt der Inzidenzwert in der bayerischen Landeshauptstadt laut Robert-Koch-Institut bei 82. „Wir sind wieder deutlich am Steigen“, stellte Wolfgang Schäuble vom städtischen Krisenstab fest. Es sei zu befürchten, dass man bald wieder über 100 „springen“ werde, hieß es im CSU-Antrag. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hofft unterdessen, dass man sich bei dem Versuch „nicht apodiktisch“ am Inzidenzwert orientieren wird. Im Übrigen stehe er allem aufgeschlossen gegenüber: „Ob es Modellstadt oder Pilotstadt heißt, ist mir ziemlich wurscht.“

Im Kulturbereich zum Beispiel gibt es bereits fertige Konzepte dafür. Unter anderem die Schauburg, die Philharmoniker und das Volkstheater hatten sich schon auf Öffnungen mit umfangreichen Tests für das Publikum vorbereitet, wie Kulturreferent Anton heute berichtete. Leider sei es nicht gelungen, dafür auch eine Genehmigung vom Freistaat zu bekommen. Vergangenen Donnerstagabend habe man dann letztlich „alles absagen müssen“.

12.30 Uhr: Landkreis Mühldorf bewirbt sich um Modellregion "Tübinger Ticket"

Der Landkreis Mühldorf hat sich der Initiative der Stadt Mühldorf am Inn angeschlossen, sich als Modellregion für das sogenannte "Tübinger Ticket" zu bewerben. Dabei geht es um vorsichtige Öffnungen für Geimpfte, Genesene und Menschen mit negativem Corona-Test. Der Kreistag stimmte mit breiter Mehrheit dafür. Das Modell nur für die Stadt Mühldorf einzuführen, lehnte Landrat Max Heimerl ab. Es ist angedacht, dass Freiwillige die Schnelltests durchführen. Mit einem Negativergebnis könnte man dann in ein Restaurant, eine Theatervorstellung, ein Konzert oder einfach nur unbeschwert einkaufen. Der Landkreis war bis diese Woche mit einer 7-Tage–Inzidenz von über 100 stark von den Lockdown-Einschränkungen betroffen

11.45 Uhr: Tierpark Hellabrunn macht über Ostern dicht

Ein Osterausflug in den Tierpark Hellabrunn wird nicht möglich sein: Nach den neuesten Corona-Beschlüssen bleibt der Zoo von 1. bis 5. April geschlossen. Das hat die Leitung mitgeteilt. Bereits gebuchte Eintrittskarten werden automatisch von MünchenTicket storniert, die entsprechenden Beträge werden rückerstattet. Jahreskarten werden bei Wiederöffnung automatisch um die Zeit der Schließung verlängert.

11.30 Uhr: Nun auch an der Zugspitze: Skisaison endgültig abgesagt

An der Zugspitze werden in diesem Frühjahr keine Skifahrer mehr ihre Schwünge ziehen. Nach anderen Skigebieten im Allgäu und in Oberbayern sagte die Bayerische Zugspitzbahn am Mittwoch auch die Saison an Deutschlands höchstgelegenem Skigebiet ab.

Bei steigenden Infektionszahlen seien Lockerungen derzeit ausgeschlossen. Der organisatorische und wirtschaftliche Aufwand sei unter diesen Umständen nicht mehr tragbar - zumal ein Start ab 18. April fraglich bleibe, teilte das Unternehmen mit. Mitte Februar hatte die Zugspitzbahn bereits das Aus für den Skibetrieb im Gebiet Garmisch-Classic beschlossen.

Mittwoch, 24.3.2021

17.22 Uhr: Münchens OB bietet Mitwirkung an Pilotprojekten an

Die bayerische Landeshauptstadt bietet sich "für etwaige Pilotprojekte" an, die in den Bereichen Kultur, Sport, Einzelhandel oder Gastronomie Öffnungen mit aktuellem, negativen Corona-Test oder Impfung ermöglichen. München arbeite gerne an zukunftsfähigen Strategien, "statt nur von MPK zu MPK zuzuwarten, was dort dann beschlossen wird“, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nach der jüngsten Ministerpräsidenten-Konferenz (MPK).

Die Festlegungen und deren bayerische Umsetzung seien lediglich eine Fortsetzung des bestehenden Lockdown und damit ein etwas enttäuschendes "weiter so bis 18. April", stellt der OB fest: "Und ob der ergänzende Pseudo-Feiertag Gründonnerstag oder die damit verbundene 5-tägige 'Ruhephase' an Ostern infektiologisch etwas bewirken kann, darf getrost bezweifelt werden."

Es sei auch nicht gelungen, den Menschen "eine nachvollziehbare Erklärung für die schwer verständliche Tatsache, dass man zwar nach Mallorca fliegen kann, aber keine Ferien im Bayerischen Wald machen darf, zu präsentieren", so Reiter weiter: "Eine Lösung, die diesen schieren Unsinn beendet, hätte ich mir schon gewünscht."

Besonders bedauerlich finde er es allerdings, dass man erneut "keinerlei Angebote, Strategien oder Perspektiven für die nächsten Wochen oder zumindest für die Zeit nach dem 18.4.21 gemacht hat, was die Rückkehr zu mehr Normalität betrifft." Den vielen Ankündigungen von Test-Strategien oder Impfangeboten für breite Teile der Bevölkerung seien keine nennenswerten Taten gefolgt.

15.59 Uhr: Rosenheim will Modellstadt für Öffnungen in der Pandemie werden

Rosenheim wird sich als Modellstadt für Öffnungen in der Corona-Pandemie bewerben. Das gab Oberbürgermeister Andreas März am Nachmittag bekannt. Rosenheim habe bereits mehrere Testzentren und werde selbstverständlich seinen Hut als Modellstadt in den Ring werfen.

Die 7-Tage-Inzidenz sei ein Indikator mit letztlich chaotischer, also nicht vorhersagbarer Entwicklung. Ein solcher Indikator sei Gift für die Wirtschaft, so März. Für den Rosenheimer Oberbürgermeister ist der Umstieg von der Inzidenz auf die Impfquote deshalb der richtige Weg. Alles entscheidende sei am Ende die Auslastung der Klinik-Kapazitäten und hier speziell der Intensivbetten mit Covid-Patienten.

In dieser Woche wurden im Rosenheimer Impfzentrum auf der Loretowiese über 4.800 Impfungen durchgeführt. In der kommenden Woche soll die Zahl auf rund 7.700 ansteigen. In Stadt und Landkreis Rosenheim sind inzwischen acht Prozent erstgeimpft und 4,7 Prozent zweitgeimpft, teilte die Stadtverwaltung mit.

12.40 Uhr: Polizei löst illegale Pokerrunde in Ingolstadt auf

Eine illegale Pokerrunde hat die Polizei in einem Firmengebäude in Ingolstadt aufgelöst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stehen zwei der Beteiligten im Verdacht, mehrmals illegale Pokerspiele organisiert zu haben. Bei der Razzia am Samstagabend seien mehrere Tausend Euro Bargeld, Spielkarten und Chips sichergestellt worden. Zudem durchsuchten die Beamten die Wohnungen der beiden mutmaßlichen Organisatoren. Nach Angaben der Polizei waren rund 50 Beamte bei der Razzia im Einsatz. Die Pokerspieler reagierten demnach überrascht, aber kooperativ. Ihnen werden Beteiligung an illegalem Glücksspiel und Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz vorgeworfen.

12:00 Uhr: Antigen-Schnelltest im Drive-In in Burghausen

Die Stadt Burghausen bietet ab heute in der Messehalle Antigen-Schnelltests im Drive-In an. Bürgerinnen und Bürger, die symptomfrei sind, können sich kostenlos durchs Autofenster testen lassen. Testwillige können auch zu Fuß oder mit dem Radl kommen, sie werden dann im Wartebereich abgestrichen. Bei einem Positivergebnis, muss ein PCR-Test gemacht werden.

11:30 Uhr: Kostenfreie Corona-Schnelltests ab Mittwoch in München-Giesing

Ab Mittwoch, den 24. März, bieten die Johanniter in der Perlacher Straße 21 in München-Giesing Antigen-Schnelltests an – einmal pro Woche können diese kostenfrei genutzt werden. Die Öffnungszeiten variieren je nach Nachfrage, eine Terminauswahl bzw. die zwingend nötige Voranmeldung online unter www.schnelltest-giesing.de erfolgen. "Der Abstrich ist in wenigen Minuten erledigt, innerhalb von 15 bis 30 Minuten nach dem Test gibt es das Ergebnis dann per E-Mail", so der Johanniter-Dienststellenleiter Roland Matuschek. Die Antigen-Schnelltests richten sich an alle Menschen ohne Erkrankungssymptome, die sichergehen wollen, nicht unwissend infektiös zu sein. "Nur Kinder unter sechs Jahren und Menschen, die Blutverdünner einnehmen, können wir nicht testen. Diese müssten sich an ihren Haus- oder Kinderarzt wenden", so Matuschek.

Dienstag, 23.3.2021

17.30 Uhr: Stadt Mühldorf will "bayerisches Tübingen" werden

In einem Schreiben an Ministerpräsident Markus Söder regt Mühldorfs Bürgermeister Michael Hetzl (Unabhängige Mühldorfer) an, das Modellprojekt „Tübinger Tagesticket“ auch in der Kreisstadt zu erproben. Demnach sollen Kunden, in Absprache auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Betriebe und Einrichtungen einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest, einen Impfnachweis oder ein ärztliches Attest über eine überstandene Coronainfektion vorlegen, damit sie ein "Tagesticket" bekommen. Damit könnten Kunden dann etwa einkaufen, essen gehen oder auch kulturelle Veranstaltungen besuchen. In dem Brief weist der Mühldorfer Bürgermeister darauf hin, dass Einzelhandel, Gastronomie und Kulturveranstalter auch in Mühldorf litten, gleichzeitig aber auch die Infrastruktur mit Ärzten und Apotheken für Testmöglichkeiten in der Innenstadt gegeben seien. Außerdem würde die Situation in einem Vollsortiments-Kaufhaus im Norden der Stadt entzerrt, wo Hetzl die Raumsituation gerade in den Haupteinkaufszeiten als beengt bezeichnet. Das Schreiben ging nach Angaben der Stadt Mühldorf wortgleich auch an Wirtschaftsminister Aiwanger.

16.28 Uhr: Nur noch Landkreis Landsberg unter Inzidenzwert von 50

In Oberbayern liegt nur noch der Landkreis Landsberg am Lech (44,9) unter dem 7-Tages-Inzidenzwert von 50. Das geht aus den Zahlen des Landamtes für Gesundheit (LGL) hervor. Über dem Wert von 100 liegt der gesamte Südosten Oberbayerns, der Norden (Ausnahme Landkreis Eichstätt: 82) und der Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Die Stadt München liegt bei 86.

Insgesamt meldet das LGL für Oberbayern 451 Neuinfektionen seit gestern.

16.20 Uhr: Wirtschaftsverbände: Rosenheim soll Modellprojekt für Öffnungen werden

Die Rosenheimer Innenstadt soll Modellprojekt für kontrollierte Öffnungen werden, so die örtlichen Wirtschaftsverbände. Sie fordern, dass in der Stadt getestet werden soll, wie die Wiederaufnahme des öffentlichen Lebens umgesetzt werden kann. Das meldet die IHK für München und Oberbayern. Vorbild könne Tübingen sein. Dort bekommen die Menschen mit einem negativen Schnelltest Zutritt zu Geschäften, Kultureinrichtungen und Außengastronomie. Die Innenstadt soll so wieder eine Perspektive bekommen. IHK, City-Management und der Rosenheimer Einzelhandelsverband befürworten solche Modell-Projekte. Gemeinsam mit der Stadt könne man Tests und digitale Kontaktnachverfolgung organisieren und für ein engmaschiges Kontrollsystem sorgen.

14.18 Uhr: Polizeieinsatz bei Gottesdienst mit 130 Besuchern

Rund 130 Männer und Frauen haben einen Gottesdienst in München besucht - erlaubt waren nicht einmal halb so viele Besucher. Das Hygienekonzept für die religiöse Zeremonie sei von 60 Teilnehmern ausgegangen, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Zeuge hatte beobachtet, dass viele Menschen in das Kirchengebäude im Stadtteil Neuperlach gingen, und den Polizeinotruf gewählt. Den Angaben zufolge trugen die Anwesenden am Sonntagmorgen zwar Masken, viele von ihnen hielten aber den Mindestabstand nicht ein.

Auf Anweisung der Polizei verließen dann so viele Besucher die serbisch-orthodoxe Veranstaltung, dass das Hygienekonzept eingehalten werden konnte. Der Veranstalter wurde wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. Gottesdienste sind trotz Corona-Pandemie erlaubt, aber nur unter Auflagen, wie ein Polizeisprecher sagte: "Es muss ein Hygienekonzept geben, und es dürfen nicht mehr Personen teilnehmen als darin vorgesehen."

14.15 Uhr: Ingolstadt: drei Tage in Folge über Inzidenz von 50 - Maßnahmenverschärfung

Nachdem Ingolstadt drei Tage in Folge einen Inzidenzwert über 50 erreicht hat, gilt ab Mitternacht eine Corona-Maßnahmenverschärfung. Das hat die Stadt Ingolstadt bekanntgegeben. Die Regelungen für die 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 bedeuten zum Beispiel, dass ab morgen für den Einkauf im Einzelhandel nur noch "Click and Collect" zulässig ist. Auch bei Museen und Ausstellungen braucht man jetzt für einen Besuch eine Terminbuchung.

Von den Änderungen nicht betroffen sind zum Beispiel Baumärkte, Gartencenter und Buchhandlungen. Auch Friseure werden weiterhin offen bleiben. Keine Veränderung gibt es bei den Kontaktbeschränkungen. Treffen sind nur erlaubt mit Angehörigen des eigenen Hausstands sowie eines weiteren Hausstands, solange die Gesamtzahl fünf Personen nicht überschreitet. Eine Rücknahme der Maßnahmen durch die Stadt ist möglich, wenn der Inzidenzwert von 50 an drei aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird. Laut RKI liegt die aktuelle 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner inzwischen bei 102,6.