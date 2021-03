Corona-Ticker Oberbayern: Inzidenz in München steigt weiter

9.45 Uhr: Corona-Inzidenz in München steigt weiter

Die Corona-Inzidenz in der bayerischen Landeshauptstadt liegt seit gestern wieder über 50 und steigt weiter: Aktuell meldet das Robert-Koch-Institut einen Wert von 54,2 (gestern 52,1). Das bedeutet unter anderem, dass Einzelhändler nur nach vorheriger Terminbuchung Kunden bedienen dürfen. Die gleichen Bedingungen gelten auch für die Wiedereröffnung von Museen und vom Tierpark Hellabrunn.

9.40 Uhr: Inzidenz unter 100: Ab morgen wieder Wechselunterricht im Landkreis Altötting

Weil die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Altötting heute wieder unter die Marke von 100 gefallen ist - laut RKI liegt sie bei 95,1 - findet ab Dienstag an den Grund- und Förderschulen sowie für die Abschlussklassen wieder Wechselunterricht statt. Das teilt das Landratsamt Altötting mit. Wo der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, könne für die betreffenden Schularten auch Präsenzunterricht stattfinden. Auch Kindertagesstätten werden grundsätzlich geöffnet, die Betreuung muss allerdings in festen Gruppen stattfinden. Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sind in Präsenzform grundsätzlich erlaubt.

Montag, 8.3.2021