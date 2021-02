Corona-Ticker Oberbayern: Polizei löst etliche Partys auf

10 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in München weiter über 30

Die Sieben-Tage-Inzidenz in München liegt schon seit Samstag wieder über 30 – und sie steigt weiter: Aktuell meldet das Robert-Koch-Institut einen Wert von 32,5 (Sonntag: 32,1). Das entspricht der Anzahl der für die vergangenen sieben Tage neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner.

9.15 Uhr: Wirt lässt Gäste durch Hintertür rein – Bußgeld droht

Durch die Hintertür hat ein Gastwirt in Neuburg an der Donau sieben Gäste in sein Lokal gelassen und damit gegen die aktuellen Corona-Regeln verstoßen. Der Haupteingang der Gaststätte war versperrt, wie die Polizei mitteilte. Über den Hintereingang habe der Betreiber jedoch offenbar weiterhin Gäste eingelassen. Bei einer Kontrolle am Sonntag saßen die Menschen an zwei Tischen – ohne genügend Abstand zu halten. Alle Anwesenden müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

7.10 Uhr: Schüler aus dem Inntal dürfen nach Tirol

Teilweise geht in Bayern der Präsenzunterricht los – auch für die Jugendlichen im Inntal, die in Tirol eine Abschlussklasse besuchen, hat sich eine Lösung gefunden: Eigentlich darf der ÖPNV sie nicht über die Grenze bringen. Doch das Landratsamt Rosenheim sagt nun: Mit einem privaten Busunternehmen dürfen die Jugendlichen nach Kufstein fahren. Die Bundespolizei weiß Bescheid. Und: Alle müssen sich regelmäßig testen lassen.

6.30 Uhr: Viele Verstöße gegen Infektionsschutzgesetz

Etliche Einsätze wegen Corona haben der Polizei im südlichen Oberbayern ein arbeitsreiches Wochenende beschert. Bereits am Freitag feierten mehrere Jugendliche und junge Erwachsene auf einem Wanderparkplatz bei Weilheim mit lauter Musik und Alkohol. Die Beamten stellten die Personalien fest und lösten die Party auf. In Otterfing musste die Polizei eine Privatfeier mit gut zehn Personen auflösen. In Schliersee feierten ebenfalls rund zehn Personen in einer Wohnung. Bei der Feststellung der Personalien beschimpfte der Gastgeber die Beamten, weshalb gegen ihn wegen Beleidigung ermittelt wird. In Oberammergau wurden neun Personen angezeigt, die sich ebenfalls in einer Wohnung zu einer Party getroffen hatten.

Am Samstagabend erhielt die Polizei Waldkraiburg eine Mitteilung über rund 30 Jugendliche, die sich am Stadtplatz zusammengefunden hatten. Beim Eintreffen der Streife flüchtete ein Teil der Gruppe. Gegen zwölf Menschen wurden Anzeigen erstattet. Am Bahnhof Altötting wurden acht Personen angetroffen, die sich dort mit einem Kasten Bier und weiteren Alkoholika verabredet hatten und weder Masken trugen noch Abstände einhielten. Das gleiche Bild zeigte sich in der Hauptstraße in Peiting. Dort wurden acht Leute beim gemeinsamen Konsum von Alkohol angetroffen. Bei einer Garagenparty in Dietramszell wurden acht Personen aus sechs Haushalten angetroffen. Am Schloßberg in Peiting wurde eine Ansammlung von 20 bis 30 Personen festgestellt. Eine Streife der Polizei Holzkirchen stellte bei einer Party in Holzkirchen mehrere Menschen aus verschiedenen Hausständen fest. In allen Fällen wurde wegen des Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz Anzeige erstattet.

Montag, 22. Februar 2021

14.40 Uhr: Klares Ost-West-Gefälle bei Inzidenzen

In Oberbayern herrscht bei der 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ein klares Ost-West-Gefälle. Das geht aus den Zahlen des LGL hervor. In den südöstlichen Landkreisen liegen demnach die Inzidenz-Werte alle über 50, aber unter 100 (Ausnahme: Stadt Rosenheim mit 44). Im Osten bzw. Norden liegen die Werte unter 50 bzw. unter 35 (Ausnahme LK Freising 50,5). Oberbayernweit liegt die 7-Tages-Inzidenz bei 42. Seit Samstag gab es in Oberbayern laut LGL 313 Neuinfektionen.

Sonntag, 21. Februar 2021