Corona-Ticker Oberbayern: Ruhige Grenze und wilde Faschingsparty

8.50 Uhr: Polizei stoppt illegale Partys im Landkreis Eichstätt

Die Polizei Eichstätt hat am Wochenende zwei illegal organisierte Feiern beendet. Am Samstag fand in Mörnsheim eine Faschingsfeier statt: Laut Polizei nahmen rund 30 Personen an der Party teil. Ein Zeuge hatte den Behörden einen Hinweis gegeben.

Als die Streife eintraf, flüchteten den Angaben nach mehrere Menschen. Die Polizei spricht von etlichen Kisten Bier und anderen alkoholischen Getränken. Ein Ehepaar aus dem Landkreis bestritt auf Nachfrage der Polizei, von der Feier zu wissen, obwohl beide ein Faschingskostüm trugen. Der 37-jährige Ehemann beleidigte die Beamten zusätzlich. Neben einer Anzeige wegen Missachtung des Infektionsschutzgesetzes muss der Mann deshalb mit einem Strafverfahren wegen Beleidigung rechnen.

Auch in Hitzhofen musste die Polizei Eichstätt eingreifen. Am Sonntagabend veranstaltete ein 45 Jahre alter Mann eine private Feier: Ein Zeuge hatte auf dem Parkplatz vor dem Anwesen 15 Fahrzeige bemerkt und die Polizei verständigt. Bei der Befragung gab der Veranstalter laut Polizei an, dass seine Ehefrau sieben bis acht Personen eingeladen habe. Das Ehepaar erwartet nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

8.27 Uhr: Überraschend ruhig an der Grenze in Kiefersfelden

Die verschärften Grenzkontrollen sind am Montagmorgen an der A93 bei Kiefersfelden überraschend ruhig angelaufen. Auf beiden Fahrspuren wird kontrolliert. Vor allem die Lkw kommen nur vereinzelt zum Grenzübergang und dürfen alle sehr schnell wieder weiterfahren.

Ein Sprecher der Rosenheimer Bundespolizei sagte, die Beamten vor Ort versuchten alles, um den Lastwagenverkehr so flüssig wie möglich zu halten. Lange Rückstaus sollen vermieden werden. Da Tirol die Lastwagen bereits bei der Einreise am Brenner kontrolliert und der Güterverkehr unter die Ausnahmeregelung fällt, müsse unter Umständen gar nicht jeder Laster in Kiefersfelden erneut kontrolliert werden.

Bei den Autos gehen die Bundespolizisten strenger vor. Jedes einzelne wird angehalten. Einige Menschen mussten in der Früh auch schon wieder nach Österreich zurückgeschickt werden. Vor allem bei den Pendlern, die nur durchs Deutsche Eck von Tirol nach Salzburg fahren wollen, sind Unverständnis und Frust groß. Es sei überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen, schimpfen viele: "Ein völliger Schwachsinn!"

6.54 Uhr: Audi in Ingolstadt produziert "ohne Einschränkungen"

Bei Audi in Ingolstadt wird am Montag "ohne Einschränkungen" produziert. Das teilte ein Unternehmenssprecher auf BR-Anfrage mit und ergänzte: "Natürlich beobachten wir die Lage und die weitere Entwicklung."

Deutschlands Autobauer befürchten nach Darstellung des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) durch die seit Sonntag geltenden Kontrollen und Corona-Testpflicht an Grenzen erhebliche Lieferprobleme und Produktionsausfälle. Bereits ab Montagmittag werde durch die zu erwartenden Probleme die Automobilproduktion größtenteils zum Erliegen kommen, hatte ein Verbandssprecher gesagt. Als eines der Werke, die als erste betroffen seien, hatte er auch Ingolstadt genannt.

Montag, 15. Februar 2021

16.16 Uhr: München nähert sich laut LGL der 35er-Inzidenz

Die Ansteckungszahlen in Oberbayern sinken weiter. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mitteilte, liegt die 7-Tage-Inzidenz im Regierungsbezirk mittlerweile bei rund 43 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Zusammen mit Schwaben (rund 39) ist Oberbayern der einzige bayerische Bezirk, der unter der Inzidenzzahl von 50 liegt. Die niedrigste 7-Tage-Inzidenz hat weiterhin der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit rund 15 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner, die höchste 7-Tage-Inzidenz der Landkreis Berchtesgadener Land mit rund 101. Die Landeshauptstadt München liegt hier aktuell bei 36, Ingolstadt bei 26 und Rosenheim bei 69.

Sonntag, 14. Februar 2021