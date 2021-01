Corona-Ticker Oberbayern: Späte Demo und Anzeigen für Ausflügler

Montag, 25. Januar 2021

12.50 Uhr: Geburtshilfe Reichenhall zieht nach Traunstein

Die Geburtshilfe Bad Reichenhall zieht vorübergehend an das Klinikum Traunstein um. Hintergrund für die Maßnahme ist die hohe Zahl an Coronafällen in der Kreisklinik Bad Reichenhall. Vor Ort in Reichenhall steht aktuell und jederzeit das erfahrene Team aus Hebammen, Ärzten und Pflege für die Notfallversorgung der Schwangeren und Gebärenden zur Verfügung. Die Kliniken Südostbayern gehen davon aus, dass der Normalbetrieb in Bad Reichenhall Anfang Februar wiederhergestellt werden kann.

11.15 Uhr: Ab Dienstag wieder Ausflüge nach Miesbach möglich

Die Inzidenz im Landkreis Miesbach bleibt niedrig. Aus diesem Grund wird die "Allgemeinverfügung zur Untersagung touristischer Ausflüge in den Landkreis Miesbach" aufgehoben. Ab Dienstag, 26. Januar, sind somit wieder touristische Ausflüge in den Landkreis erlaubt. Das teilte das Landratsamt mit. Der 15-Kilometer-Bewegungsradius für Bewohner des Landkreises war schon am Wochenende aufgehoben worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt trotz der Corona-Ausbrüche in zwei Pflegeeinrichtungen im Tegernseer Tal derzeit bei rund 71, also weit unterhalb des kritischen Wertes von 200. Die beiden Einschränkungen galten seit 11. Januar.

11 Uhr: Altötting: Impfbescheinigung durch digitale Schranke gesichert

Die rein analoge Impfbescheinigung des Landkreises Altötting ist vor Fälschungen nicht geschützt. Wie der Altöttinger Landrat, Erwin Schneider (CSU), gegenüber dem BR sagt, könne jeder diese weiße Scheckkarte nachmachen, der ein Talent dafür habe. "Mit dem normalen, gelben Impfbuch geht das ja genauso. Den kann man auch einfach nachmachen", sagt Schneider. Jedoch ist die Impfbescheinung doppelt gesichert: durch die digitale Variante. Und diese sei sehr wohl vor Fälschungen geschützt, sagt Schneider.

Die analoge Scheckkarte allein würde als Überprüfung nicht reichen. Es würde immer eine digitale Verifizierung hinzukommen. Somit ist die Impfbescheinigung durch eine Art "digitale Schranke" vor Fälschungen gesichert. "Wenn es irgendwann eine Stelle gibt, wo man seine Impfbescheinigung vorlegen müsste", sagt Schneider, "dann kommt immer eine digitale Verifizierung hinzu. Der QR-Code hinten auf der Karte wird gescannt, die Informationen werden überprüft. Und dadurch lässt sich sehr schnell feststellen, ob die analoge Scheckkarte gefälscht ist oder nicht."

Zweitgeimpfte werden von speziell geschulten Mitarbeitern des Landratsamtes registriert. Sobald die Informationen, also die Daten, übertragen werden, können diese nicht mehr geändert werden. An dieser Stelle greift die Technik der Kölner Firma Ubirch. Sensible Informationen würden verschlüsselt, nur der Geimpfte habe letztlich Zugriff auf die Informationen. Bei Überprüfungen würde nur geschaut, ob die verschlüsselten Informationen übereinstimmen.

Generell soll das Thema Fälschungssicherheit bisher keine Rolle gespielt haben. Denn bisher habe niemand das gelbe Impfbuch oder eben die Impfbescheinigung des Landkreises sehen wollen. "Dafür gab es ja auch keinen Grund. Die Bescheinigung oder das Buch ist ja eher eine gedankliche Stütze", sagt Landrat Schneider. Die analoge Impfbescheinigung des Landkreises ist jedoch durch die Verknüpfung mit einer digitalen Bescheinigung gesichert.

10.30 Uhr: Anzeigen am Spitzingsee für Tagesausflügler

Die Polizei Miesbach hat am Sonntag am Spitzingsee kontrolliert, ob Tagesausflügler außerhalb des Landkreises Miesbach unterwegs waren. Insgesamt wurden 28 Personen angezeigt, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd auf Nachfrage mit. Die Beamten kontrollierten nachmittags zwei Stunden lang alle Heimfahrer. Woher die angezeigten Menschen stammen, teilte die Polizei nicht mit.

10.20 Uhr: Impf-Briefe an Münchner Senioren mit Warnung der Polizei

In den kommenden Wochen werden viele Briefe an Münchner Senioren verschickt, um sie über die Corona-Impfung zu informieren. Seit Freitag gehen die Schreiben an alle über 80-jährigen Münchner heraus. Die Stadt München, das Landratsamt und die Münchner Polizei wollen die Gelegenheit dazu nutzen, um Warnhinweise über sogenannte falsche Polizisten mit in den Umschlag zu legen. Denn laut Polizei haben es diese Betrüger vor allem auf ältere Menschen abgesehen. Man könne die potenziellen Opfer so direkt erreichen und über die Betrugsmasche aufklären. Laut Stadt werden die Schreiben an rund 87.000 Personen verschickt. Auch an den Impfzentren sollen warnende Broschüren und Verhaltenstipps ausliegen.

Auch wenn die Polizei schon länger gegen diese Banden kämpft und Betrüger verhaftet, fallen nach wie vor arglose Bürger auf die Masche herein. Erst vergangene Woche hat in München ein 83-jähriger Mann mehr als 10.000 Euro in einem Briefumschlag vor die Tür gelegt. Er hatte falschen Polizisten am Telefon geglaubt, dass er von Einbrechern bedroht sei, die ihn ausrauben wollen.

6.15 Uhr: Trotz Ausgangssperre: Erlaubte Demo in München bis 22.15 Uhr

Trotz der Ausgangssperre ab 21 Uhr in Bayern durften Gegner der Corona-Maßnahmen am Sonntagabend in München bis 22.15 Uhr demonstrieren. Das Bayerische Verwaltungsgericht entschied in einem Eilantrag, dass das Versammlungs- und Demonstrationsrecht über das Infektionsschutzrecht zu stellen ist. Jedoch wurde die Teilnehmerzahl auf 200 Personen begrenzt, der Veranstalter hatte eigentlich 1.000 Personen angemeldet.

Die obersten Verwaltungsrichter in Bayern haben die Kundgebung für zwei Stunden und 15 Minuten genehmigt; sie musste also bei einem Versammlungsbeginn um 20 Uhr bis spätestens um 22.15 Uhr beendet sein. Das Kreisverwaltungsreferat genehmigte zwei stationäre Versammlungspunkte: direkt vor dem bayerischen Verwaltungsgerichtshof in der Nähe der Ludwigstraße und am Odeonsplatz. Die Polizei war laut einem Sprecher mit rund 500 Kräften vor Ort.

Kurz vor Beginn der Versammlung wurde eine Gegenversammlung mit rund 35 Teilnehmern angemeldet. Um die beiden Versammlungen voneinander getrennt zu halten, mussten die Teilnehmer der Gegenversammlung kurzzeitig von der Polizei weggeschoben werden. Die Gegenversammlung wurde gegen 20.40 Uhr beendet. Nach derzeitigem Stand wurde ein Demonstrant wegen dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt. Zudem wurde eine Frau wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz angezeigt. Sie hatte zuvor Flyer an Fahrzeugen angebracht. Ein Mensch wurde von der Versammlung ausgeschlossen und wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz angezeigt.

Sonntag, 24. Januar 2021

15.35 Uhr: Landkreis Landsberg unterschreitet Inzidenz von 50

In Oberbayern liegt nach heutigem Stand wieder ein Landkreis unter dem Inzidenzwert von 50: Für den Landkreis Landsberg am Lech meldet das LGL (Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) am Sonntag eine 7-Tage-Inzidenz von 49,87. Weitere elf Landkreise bzw. kreisfreie Städte liegen nach den aktuellen Zahlen des LGL unter dem Inzidenzwert von 100: die Landkreise Dachau (85,22), Eichstätt (90,31), Erding (82,5), Fürstenfeldbruck (66,12), Miesbach (70,99), Neuburg-Schrobenhausen (82,22), Pfaffenhofen (67,85), Starnberg (76,83), Weilheim-Schongau (52,41) sowie die kreisfreien Städte Ingolstadt (79,34) und München (79,97).

Der einzige oberbayerische Landkreis mit einer 7-Tage-Inzidenz über 200 ist das Berchtesgadener Land. Am Sonntag meldet das LGL einen Wert von 203,91. Insgesamt berechnet das LGL für den Regierungsbezirk Oberbayern eine 7-Tage-Inzidenz von 94,65. Damit liegt Oberbayern unter dem gesamtbayerischen Wert von 108,69. Am Sonntag meldet das LGL in Oberbayern 508 neue Corona-Infektionen.