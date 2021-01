Corona-Ticker Oberbayern: Polizei löst Partys in München auf

12.28 Uhr: Polizei löst am Samstagabend in München zwei Partys auf

Die Münchner Polizei musste am Samstagabend zwei Partys im Stadtgebiet wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz auflösen. Gegen 20.20 Uhr wurden Beamte in den Stadtteil "Am Hart" gerufen. Dort trafen sie in einer Wohnung eine lautfeiernde bulgarische Hochzeitgesellschaft an. Dabei waren mehr als 15 Personen aus mehreren Hausständen anwesend, welche sich laut Polizei "unkooperativ verhielten und die Personalienangabe verweigerten". Insgesamt fertigte die Polizei 20 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

Auch am Samstag, gegen 23:00 Uhr, wurde die Polizei über eine laute Party in einer Wohnung in Schwabing-West informiert. Beim Eintreffen der Polizei versuchten einzelne Partygäste zu fliehen, eine Person verletzte sich bei der Flucht aus einem Fenster dabei leicht. Insgesamt stellte die Polizei zwölf Personen fest und zeigte diese wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz an. Zudem fand die Polizei Betäubungsmittel, weshalb weitere Anzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt wurden.