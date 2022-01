Corona-Ticker Oberbayern: Ingolstadt legt Teststationen zusammen

Montag, 3. Januar 2022

9.31 Uhr: Nur noch eine kommunale Teststation in Ingolstadt

Die Stadt Ingolstadt hat die beiden kommunalen Teststationen Auf der Schanz (Antigen-Schnelltest) und am Sportpark (PCR) zusammengelegt. Schnelltests und PCR-Tests sind ab heute, Montag, nur noch in der Teststation Auf der Schanz möglich. Am Sportpark werden ab sofort keine Testungen mehr angeboten, wie die Stadt heute mitteilte.

Tests sind grundsätzlich nur nach Voranmeldung möglich. Für den Standort Auf der Schanz können Termine online unter www.ingolstadt.de/corona gebucht werden. Bürgerinnen und Bürger, die Probleme bei der Online-Buchung haben, erhalten montags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr Hilfe unter der Telefonnummer 0841 / 3 05-14 30.

Die kommunale Teststation hat von Montag bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr sowie von 12.30 bis 17 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag sind Tests von 8 bis 11 Uhr möglich. Ab dem Wochenende 8./9. Januar bietet die Teststation auch am Wochenende PCR-Testungen an.

Neben der kommunalen Teststation sind Tests weiterhin an den privaten Teststationen, bei Apotheken und Ärzten im Stadtgebiet möglich. Die baulichen Einrichtungen der Teststation am Sportpark bleiben zunächst erhalten, um sie bei Bedarf reaktivieren zu können.