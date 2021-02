Corona-Ticker Oberbayern: Das lernen wir für künftige Pandemien

Montag, 8. Februar 2021

8.30 Uhr: Berchtesgadener Land: Impfungen in Arztpraxen

Im Berchtesgadener Land gibt es seit dem Wochenende ein Pilotprojekt bei den Corona-Impfungen. Erstmals wurden in zwei Hausarztpraxen im südlichen Landkreis Personen gegen Covid-19 geimpft. Insgesamt 132 Impfdosen haben mobile Teams vom Impfzentrum in Ainring/Mitterfelden an die beiden Hausärztepraxen verteilt. Mit dem Pilotprojekt soll für Über-80-Jährige mit eingeschränkter Mobilität leichter eine Impfung möglich gemacht werden. Bisher war eine Impfung für Menschen, die nicht in einer stationären Pflegeeinrichtung leben, nur im Impfzentrum in Ainring möglich. Dadurch mussten gerade Menschen aus den Gemeinden in den Randgebieten das Landkreises eine längere Fahrt auf sich nehmen.

Eine Impfung in den Arztpraxen soll sowohl den Zugang für Patienten im gesamten Landkreis erleichtern als auch eine bessere Verteilung des Impfstoffs ermöglichen. Das wird laut Landratsamt wichtig, wenn in den kommenden Wochen die Mengen an Impfstoff steigen. Inzwischen haben sich weitere Praxen aus anderen Teilen des Landkreises gemeldet, die in das Projekt integriert werden möchten.

7.30 Uhr: Neuburg-Schrobenhausen hat die wenigsten Neuinfizierten

Die wenigsten Neuinfizierten binnen einer Woche bezogen auf die Einwohnerzahl gab es im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit einer Inzidenz von 22,6. Den höchsten Wert hatte der Landkreis Tirschenreuth mit 391,4 – bundesweiter Spitzenreiter.

Die Behörden in Bayern haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) 855 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 76,7. (Stand: 8. Februar, 0 Uhr). Sie sinkt seit Tagen kontinuierlich. Am Montag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen aber meist niedriger, auch weil am Wochenende weniger getestet wird. 22 Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern lagen unter dem Inzidenzwert von 50 – vier aber noch über 200.

7 Uhr: Münchner Virologin über Lernfortschritte für Pandemien

Wissenschaftler sehen nicht nur in der Globalisierung, sondern auch in der steigenden Zahl der Weltbevölkerung eine Gefahr für neue weltweite Pandemien. Auch das weitere Vordringen von Menschen in die Natur trage zu Krankheitsausbrüchen mit weiter Verbreitung bei, warnt sie Münchner Virologin Ulrike Protzer. Denn so kämen Menschen mit neuen Erregern in Kontakt, die von Tieren auf sie überspringen und sich dann von Mensch zu Mensch verbreiten könnten. Auch für Sars-CoV-2 wird dieser Weg vermutet.

Zudem gelte: "Je enger Menschen zusammenleben – und das ist mit dem Anstieg der Bevölkerungszahlen gerade in Ballungsräumen und Mega-Citys der Fall – , desto leichter kann ein Virus sich ausbreiten", sagte die Direktorin des Instituts für Virologie am Helmholtz Zentrum München und an der Technischen Universität München der dpa.

Als Kandidaten für eine mögliche künftige Pandemie sieht die Wissenschaftlerin unter anderem Influenzaviren. Diese brächten immer wieder unliebsame Überraschungen. Sie kämen in Vögeln oder Schweinen vor, zudem sei leicht eine Übertragung auf den Menschen und zwischen Menschen möglich. "Die Influenzaviren hatte man hier immer schon im Blick. Jetzt müssen wir sicher auch noch viel mehr auf andere Erreger wie zum Beispiel Coronaviren schauen. Und es gibt eine ganze Reihe anderer Viren, die zum Beispiel hämorrhagische Fieber verursachen wie Ebola." Allerdings machten diese schwerer krank. "Damit breiten sie sich nicht so leicht aus – da jemand, der schwer erkrankt ist, nicht mehr draußen unterwegs ist oder in einen Flieger steigt."

Aber man habe gelernt. "Ich glaube, dass wir bei der nächsten Pandemie schneller und konsequenter sein werden", sagte Protzer. "Man muss ja nicht gleich ein ganzes Land in Lockdown versetzen, sondern wenn man das irgendwo identifiziert, dann kann man ja sehr schnell auch lokal reagieren." Wann eine erneute Pandemie kommen könnte, sei "Kaffeesatzleserei". "Früher ist man davon ausgegangen, dass es alle 100 Jahre eine Pandemie gibt. Aber früher waren die Menschen eben nur in einem sehr kleinen Bereich mobil."

6 Uhr: Shuttlebus zum Impfzentrum München

Das Impfzentrum in der Münchner Messe wird seit heute von einem kostenlosen Shuttlebus angefahren. Die Linie hat die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) im Auftrag des städtischen Gesundheitsreferats eingerichtet. Zusteigen kann man an den U-Bahnstationen Messestadt Ost und Messestadt West (Linie U2). Die Busse verkehren täglich von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr im Zehn-Minuten-Takt (sonntags bis 9.30 nur alle 20 Minuten) und sind als Linie 99 "Impfzentrum" beschildert. In der Messestadt Ost stoppen sie an der Haltestelle der Linie X400 Richtung Parsdorf.

Geimpft werden weiterhin ausschließlich Personen, die einen Termin über das Impfportal vereinbart haben. Dazu müssen sich Interessenten zunächst unter hier registrieren. Sobald das Impfzentrum Termine freischaltet, "generiert das Impfportal aus den registrierten Personen automatisiert eine Reihenfolge nach Impf-Priorisierung und versendet dieser Reihenfolge entsprechend eine Aufforderung zur Terminvereinbarung", wie die Stadt erklärt. Über-80-Jährige, die keinen Online-Zugang haben, können sich telefonisch unter der Telefonnummer 089/904292222 (täglich 8 bis 18 Uhr) registrieren lassen. Sobald sie dann eine schriftliche Aufforderung bekommen haben, können sie ihren Termin telefonisch vereinbaren.

5 Uhr: Impfbus tourt durch den Landkreis Traunstein

Das Landratsamt Traunstein hat einen Impfbus gekauft, der seit heute durch den Landkreis tourt. Der Impfbus ist ein Angebot an Senioren, die eingeschränkt mobil sind und in den Randgebieten des Landkreises leben. Personen, die im Impfbus geimpft werden möchten, sollten sich beim Impfzentrum einen Termin reservieren (telefonisch von 9 bis 20 Uhr unter der Nummer 0861/50-800). Die Terminvergabe richtet sich nach den Impfstoff-Vorräten, die derzeit nur sehr begrenzt sind, teilt eine Sprecherin des Landratsamts mit. Menschen, die sich körperlich in der Lage fühlen, sollten deshalb das Impfzentrum in Altenmarkt aufsuchen. Der Bus im Landkreis Traunstein fährt vorerst bis Ende März an verschiedenen Tagen pro Woche zwischen 9 und 18 Uhr vier Gemeinden an: Grassau (Sonntag, Montag) , Fridolfing (Dienstag, Mittwoch), Schnaitsee (Donnerstag) und Ruhpolding (Freitag).

Bis 4. Februar wurden nach Informationen des Landratsamts von den knapp 18.000 Menschen im Landkreis 4.339 Personen geimpft. Bereits 2.125 von ihnen haben bereits die Zweitimpfung erhalten.

Sonntag, 7. Februar 2021

23.15 Uhr: Demo in München gegen Corona-Maßnahmen

In München haben Hunderte Menschen gegen die geltenden Corona-Maßnahmen demonstriert. Am frühen Abend fuhr ein Autokorso durch mehrere Innenstadtteile, wie die Polizei mitteilte. In den 95 Wagen saßen demnach rund 200 Menschen. Der Verkehr wurde zeitweise behindert.

Eine zweite Versammlung mit bis zu 250 Teilnehmern fand den Angaben zufolge später am Geschwister-Scholl-Platz statt. Zwölf Gegendemonstranten waren ebenfalls vor Ort. Die Polizei registrierte in Einzelfällen Verstöße gegen die Maskenpflicht. 500 Polizisten waren bei den Protesten im Einsatz.