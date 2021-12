Corona-Ticker Oberbayern: Polizei findet gefälschte Impfpässe

15.45 Uhr: Innenminister Herrmann: Durch radikale Corona-Proteste wächst Anschlagsgefahr

Mit der zunehmenden Radikalisierung bei Protesten von Corona-Leugnern und Impfgegnern wächst laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auch die Gefahr von extremistischen Straftaten. "Man muss das ernst nehmen, das ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Und das hängt nicht nur davon ab, wie viele tausend Menschen unterwegs sind", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in München. Es bestehe immer die Gefahr, dass ein Einzelner, angestachelt von Hass und Hetze anderer, ohne Auftrag zur Tat schreite. "Das Phänomen der spontanen Selbstradikalisierung kennen wir genauso aus dem Islamismus."

Auch wenn die Zahl der radikalen Demonstranten nach wie vor überschaubar sei, gebe es "unübersehbar eine Mobilisierung im Bereich der extremen Rechten", betonte Herrmann. Das gehe los bei den Querdenkern, die nichts vom Staat hielten und die sogar staatliche Institutionen außer Kraft setzen wollten. "Ich sehe hier einen fließenden Übergang in den Bereich der AfD, der NPD und zum so genannten Dritten Weg. Denen ist gemein, dass sie alle versuchen, bei den Impfgegnern Leute aufzusammeln und ideologisch zu manipulieren. Das ist ein echtes Problem."

Weiter sagte der Minister: "Man kann die zwar nicht alle in einen Topf werfen, aber es ist eine Linie erkennbar, die sich durchzieht bis zu den Extremisten, die zum Beispiel in Sachsen die Gesundheitsministerin bedroht haben oder zu solchen, die womöglich einen Mordanschlag auf den sächsischen Ministerpräsidenten planen." Das seien Dimensionen, die noch vor einigen Jahren kaum vorstellen gewesen seien.

"Über Social Media und Chats werden Hass und Hetze verbreitet, und es entstehen Stimmungen, die uns alle vor neue Herausforderungen stellen: Wie schützen wir die Menschen, und wie können wir konsequent dagegenhalten", sagte Herrmann. Rein zahlenmäßig seien das zwar immer noch Minderheiten, die aber durch ihre Echokammern im Internet große Aufmerksamkeit erzeugten. Dieses Phänomen zeige sich auch beim "Demotourismus", wo immer wieder die gleichen Personen auftauchten.

14.45 Uhr: Mit Drogen und falschen Impfpässen gehandelt - fünf in Haft

Die Polizei hat fünf Personen festgenommen, die mit gefälschten Impfnachweisen und Drogen gehandelt haben sollen. Wie die Polizei heute berichtet, gehen die Ermittlungen auf eine Corona-Kontrolle Anfang des Monats in einer Gaststätte zurück.

Bei der Kontrolle in der Gaststätte in Kirchseeon stießen die Beamten auf 850 Gramm Amphetamin, 55 Gramm Marihuana, 164 Impfpässe, 89 digitale Impfnachweise und mehr als 4.500 Chargen-Aufkleber von Corona-Impfstoffen. Drei Männer, die in dem Gebäude wohnten, wurden festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führten zu einer Frau und einem Pärchen aus München. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen seien weitere Drogen, illegale Waffen (Teleskopschlagstock, Schlagring, Schreckschusspistole) und gefälschte Impfpässe gefunden worden. Einer der zuerst festgenommenen Männer kam wieder auf freien Fuß, gegen die übrigen Fünf ergingen Haftbefehle. Die Ermittlungen unter anderem zu den Abnehmern der falschen Impfnachweise im Bundesgebiet dauern an.

13.58 Uhr: Fürstenfeldbruck bereitet sich auf fünfte Corona-Welle vor

Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat jetzt einen Aufruf gestartet, um zusätzliches Pflegepersonal für die Kreisklinik zu finden. Damit wird auch um Berufsaussteiger sowie Fachkräfte in Erziehungszeit oder bereits in Rente geworben. Man wolle sich auf die fünfte Corona-Welle vorbereiten, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt. Denn es sei mit einer schnellen Ausbreitung der Virusvariante Omikron und somit in der Klinik auch mit einem erheblichen Personalausfall durch Erkrankungen und Quarantäne zu rechnen. Um die Versorgung von nicht infizierten Patienten aufrecht halten zu können, werden examinierte Pflegekräfte und Pflegefachhelfer gesucht, "die im Bedarfsfall und in Absprache nach deren Möglichkeiten unterstützen können". Bewerberinnen und Bewerber sollten vollständig gegen Corona geimpft "und im besten Fall schon geboostert" sein.

13.44 Uhr: Freising: Beleuchteter Skulpturengarten im ehemals königlichen Schafhof

Wer es auch nach den Weihnachtstagen beschaulich mag, kann in den Skulpturengarten am Europäischen Künstlerhaus Oberbayern gehen: Die Kunstwerke dort werden noch bis 6. Januar, jeweils von 16 bis 22 Uhr, von den Dachauer Lichtkünstlern "Lightning Karschalls" in festliches Licht getaucht. Die Bandbreite der Skulpturen reicht dabei vom Landart-Projekt bis zur Schafherde "SpaceSheep".

Der Skultpurengarten befindet sich in einem einst königlichen Schafhof. Dieser war vor rund 200 Jahren im Auftrag von König Max I. Joseph als Stall für die königliche Merino-Schafherde errichtet worden war. Mit dem Niedergang der Schafzucht verfiel das Gebäude immer mehr. 1989 kaufte es der Bezirk Oberbayern und richtete dort zunächst ein agrarhistorisches Museum ein. Seit 2005 dient der ehemalige Schafhof als Veranstaltungsraum und als Europäisches Künstlerhaus.

13.43 Uhr: Weltärztepräsident erneuert Kritik an Richtern

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat seine Kritik an einigen Gerichtsurteilen zu Corona-Regeln erneuert. "Ich glaube, dass sich auch die Richter bei ihrer Unabhängigkeit ihrer Verantwortung bewusst sein müssen," sagte Montgomery im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Man dürfe nicht vergessen, dass es auch unter Richtern "Impfgegner, Corona-Leugner und ähnliches gibt." Es gehe darum, zu einer bundeseinheitlichen Line zu kommen​​. Montgomery räumte aber ein, dass die von ihm gewählte Formulierung "kleine Richterlein" sehr provokant gewesen sei, aber er habe als Arzt schon einige böse Formulierungen einstecken müssen, so Montgomery. Im Moment breche deshalb der "heilige Zorn der deutschen Richterschaft und der deutschen Juristen" über ihn herein. ​

Die Forderung nach höheren Krankenkassenbeiträgen für Ungeimpfte lehnte Montgomery hingegen erneut ab. "Wir behandeln auch den Raucher und den Skifahrer, der sich den Haxen gebrochen hat." Das Grundprinzip der gesetzlichen Krankenversicherung sei es, nicht danach zu fragen, wie jemand zu seiner Erkrankung kommt. Dieses Prinzip dürfe man nicht aufgeben. Das sei nicht der Weg, mehr Menschen zum Impfen zu bewegen, so Montgomery. Der Vorschlag von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sei "aus dem Bauch" formuliert worden und nicht "weit genug gedacht" gewesen.

13.28 Uhr: Silvesterregeln für München

In der Münchner Innenstadt dürfte es an Silvester besonders ruhig blieben: Das Abbrennen von "pyrotechnischen Gegenständen mit ausschließlicher Knallwirkung", also von Silvesterknallern und Böllern, ist am 31. Dezember und zudem am 1. Januar in der Umweltzone innerhalb des Mittleren Rings wieder komplett untersagt. Das gilt auch für Privatgrundstücke in diesem Bereich. Auf diese schon länger geltenden Regeln hat die Stadt München jetzt hingewiesen.

Wegen Corona gilt zudem ein Verbot von Menschenansammlungen mit mehr als zehn Personen auf "publikumsträchtigen Plätzen". In München sind das die Innenstadt mit Fußgängerzone und Viktualienmarkt, der Baldeplatz, der Bereich um den Friedensengel, der Olympiaberg samt angrenzenden Grünflächen, Schloss Nymphenburg sowie die Wittelsbacher-, Reichenbach- und Corneliusbrücke. Für die Innenstadt mit Fußgängerzone und Viktualienmarkt wurde für Silvester, ab 11 Uhr bis Neujahr, 23 Uhr außerdem ein durchgehendes Alkoholkonsumverbot im öffentlichen Raum ausgesprochen.

13.05 Uhr: Teilnehmer von gewalttätigem Corona-Protest vor Gericht

Nur einen Tag nach gewalttätigen Übergriffen während einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Schweinfurt stehen einige Teilnehmer schon vor Gericht. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken mitteilte, sollten "plus minus vier" festgenommene Demonstranten noch am Montag in einem beschleunigten Verfahren ihr Urteil vom Amtsgericht Schweinfurt bekommen. Der Vorwurf: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Angriff auf Polizeibeamte. Das Amtsgericht Schweinfurt teilte mit, dass es am Montag drei Verhandlungen geben sollte.

Bei der Demonstration am Sonntagabend waren mehrere Teilnehmer verletzt worden - darunter ein vierjähriges Kind. Die Polizei nahm acht Personen fest und leitete gegen 44 Personen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

11.32 Uhr: Booster-Sonderimpfaktion in Freising

In Freising findet am Mittwoch speziell eine Booster-Sonderimpfaktion statt. Geimpft werden nur Personen ab 18 Jahren, und es steht ausschließlich Impfstoff von Biontech zur Verfügung. Der Mindestabstand zur Zweitimpfung muss drei Monate betragen. "Besonders ältere Bürgerinnen und Bürger oder Menschen mit Vorerkrankungen sollten das Angebot nutzen und sich die Auffrischungsimpfung geben lassen", heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Termine für die Veranstaltung in der Realschule Gute Änger können über das Anmeldeportal BayIMCO gebucht werden.