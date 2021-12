Corona-Ticker Oberbayern: Münchner Nockherberg wird Impfzentrum

Montag, 13.12.2021

16.35 Uhr: Ab sofort 2G-Taxis in München buchbar

Die Genossenschaft der Münchner Taxi-Unternehmen führt zum verbesserten Schutz der Fahrgäste das "2G Taxi" ein. Dabei erhält der Fahrgast die Möglichkeit, bei einer Taxi-Bestellung über die Rufnummer 089 / 21610 oder über die Taxi Deutschland App ein Taxi mit dem Merkmal "2G Taxi" zu bestellen. Im "2G-Taxi" kommt nur Fahrpersonal zum Einsatz, das bereits genesen oder vollständig geimpft ist, gab die Genossenschaft der Münchner Taxi-Unternehmen per Pressemitteilung bekannt. Mit dem neuen Angebot wolle die Genossenschaft sowohl die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie als auch die Impfkampagne unterstützen.

12.17 Uhr: Münchner Nockherberg wird zu Impfzentrum

Aus dem Festsaal der Gaststätte "Paulaner am Nockherberg" wird ein Impfzentrum. Das geht aus einer Pressemeldung der beiden Wirte hervor. Im Festsaal, dort wo normalerweise das berühmte Singspiel stattfindet, wird ab Mittwoch 15.12.21 nach den Vorgaben des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) geimpft. Durchgeführt werden Erst- und Zweitimpfungen, sowie Auffrischungsimpfungen (Booster) nach 5 Monaten bzw. nach einer Erstimpfung mit Johnson & Johnson bereits nach 4 Wochen. Verwendet wird der mRNA-Impfstoff Spikevax von Moderna für alle Personen über 30 Jahren. Personen unter 30 Jahren sowie Schwangere ab dem 4. Monat oder stillende Frauen können derzeit am Nockherberg nicht geimpft werden, da der dafür notwendige mRNA-Impfstoff Comirnaty von Biontech momentan nicht verfügbar ist.

12.03 Uhr: Teil-Lockdown im Landkreis Weilheim-Schongau endet morgen

Der Teil-Lockdown im Landkreis Weilheim-Schongau wird morgen beendet, da die 1.000 Inzidenzschwelle dann fünf Tage in Folge unterschritten ist. Handel, Lokale und auch Sportstätten dürfen unter 2 G Auflagen wieder öffnen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Weilheim-Schongau liegt aktuell bei 702,2 (Vortag: 711,1) und ist somit der dritthöchste Wert im Freistaat Bayern. Jedoch gilt der Landkreis nicht mehr als regionaler Hotspot. Gleichzeitig ist mit dem 14. Dezember 2021 der Lockdown mit seinen Beschränkungen des öffentlichen Lebens beendet, heißt es in einer Pressemitteilung vom Landratsamt Weilheim-Schongau. Laut den Angaben des Robert-Koch-Institut (RKI) betrug die Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen seit Donnerstag, den 09. Dezember 2021, weniger als 1000. Damit können Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe wieder öffnen. Hier gilt nun wieder 2G. Freizeit-, Sport- und Kulturveranstaltungen sind ebenfalls wieder erlaubt. Hier gilt 2G-Plus. Auch Kulturstätten und Büchereien sind wieder frei zugänglich mit der 2G Regel. An Hochschulen ist wieder Präsenzbetrieb möglich, ebenso bei Angeboten beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung. Und der gesamte Handel ist wieder geöffnet. Beim Handel jenseits des täglichen Bedarfs gilt 2G. Hier gilt nun die Beschränkung von zehn Quadratmetern Fläche pro Kunde.

12.02 Uhr: Luzienhäusl-Schwimmen in Fürstenfeldbruck

Angeblich ist der Brauch bayernweit einzigartig: Immer am 13. Dezember, dem Tag der Heiligen Luzia, findet in Fürstenfeldbruck das Luzienhäuschen-Schwimmen mit oft Hunderten Teilnehmern statt. Diesmal müssen dabei freilich Corona-Regeln beachtet werden. Viele Fürstenfeldbrucker Schulkinder haben schon vor Wochen mit dem Basteln ihrer Luzienhäusl angefangen. Aus Pappe, Holz und Styropor entstanden kleine Kunstwerke mit bunten Transparentpapierfenstern, die mit Kerzen zum Leuchten gebracht werden. Nach der Segnung um 18 Uhr vor der Leonhardikirche werden die Häuschen mit Hilfe der Wasserwacht in die Amper gesetzt. In den entsprechenden Bereich dürfen nur Kinder, die ein Häuschen gebastelt haben, mit jeweils einer erwachsenen Begleitperson. Es gelten die 2G plus-Regelung und eine FFP2-Maskenpflicht, und die Leute sollen sich gut verteilen. Normalerweise lockt das Spektakel auch flussabwärts viele Zuschauer an – heuer soll es wegen Corona allerdings möglichst keine Menschenansammlung geben. Das Luzienhäuschen-Schwimmen lässt sich bis in 18. Jahrhundert zurückverfolgen, während eines Hochwassers soll darauf der Pegelstand zurückgegangen sein. Zum Dank wurde das Ritual weiterhin wiederholt.