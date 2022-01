Corona-News-Ticker Oberbayern: Weniger Impfungen in Freising

9.30 Uhr: Freising reduziert Kapazitäten im Impfzentrum

Weil die Nachfrage spürbar zurückgegangen ist, werden die Kapazitäten im Impfzentrum Freising jetzt reduziert. Geöffnet ist nun nur noch dienstags und Donnerstags von acht bis 16 Uhr, mittwochs und freitags von zwölf bis 20 Uhr und samstags von acht bis 20 Uhr. Anmeldungen sind immer 14 Tage im Voraus möglich. In der Außenstelle Zolling gibt es die Spritzen mittwochs und samstags. Die Außenstelle Au wird zum 15. Februar geschlossen, weil die Räume nicht länger für das Impfzentrum zur Verfügung stehen.

7.23 Uhr: Unterhaching erlässt Regeln für unangemeldete sog. "Corona-Spaziergänge"

Auch in Unterhaching will man sogenannte "Corona-Spaziergänge" jetzt per Allgemeinverfügung steuern. Heute (Montag) dürfen solche unangemeldeten Versammlungen nur stationär auf dem Bürgerfestpatz im Ortspark stattfinden. Es gelten eine Maskenpflicht und Mindestabstands-Regeln. Auch für die Verwendung von Lautsprecher und deren Laustärke werden Vorgaben gemacht. Trillerpfeifen dürfen nur fünf Minuten pro halber Stunde verwendet werden. Bei Verstößen droht ein Bußgeld bis zu 3.000 Euro.

Mit der Allgemeinverfügung reagiert das Landratsamt auf "Auffälligkeiten" während eines sogenannten "Spaziergangs" am vergangenen Montag. Aufgrund der "vorliegenden Erkenntnisse" sei davon auszugehen, dass die Versammlung geplant und keineswegs spontan gewesen sei: "Es ist unwahrscheinlich anzunehmen, dass sich 300 Personen ungeplant zufällig treffen und sich gemeinsam bzw. in mehreren Gruppen durch das Ortsgebiet bewegen", so die Kreisbehörde Auch sei zu beobachten gewesen, "dass einzelne Gruppen verschiedene Wege gingen und sich am Schluss wieder vereinigten".

6.08 Uhr: Ingolstadt: Schichtbetrieb in systemrelevanten Ämtern

Um im Fall möglicher Infektionen den Dienstbetrieb zu gewährleisten, wird in systemrelevanten Bereichen der Stadtverwaltung ein Schicht- bzw. Teambetrieb eingeführt. Das teilt die Stadt Ingolstadt mit. In diesen Ämtern werden mindestens zwei Teams gebildet, die sich mit der Tätigkeit in der Dienststelle und im Homeoffice abwechseln und sich nicht begegnen. Dadurch können Kontakte am Arbeitsplatz verringert und ein höherer Schutz bei Infektionseinträgen gewährleistet werden.

Für die Bevölkerung sind dabei die Ämter mit Besucherverkehr von besonderem Interesse. Schichtbetrieb werde deshalb ab dieser Woche eingeführt in: Bürgeramt, Straßenverkehrsamt, Standes- und Bestattungsamt, Ordnungs- und Gewerbeamt, Amt für Ausländerwesen und Migration, Amt für Soziales, Amt für Jugend und Familie, sowie im Jobcenter.