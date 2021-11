Corona-Ticker Oberbayern: Weiter zeitnahe Impftermine in München

Montag, 29.11.

12.09 Uhr: Brief an Traunsteiner Landrat: Politik muss Schüler und Auszubildende bestmöglich schützen und Schulen offen halten

Weil er sich trotz hohem Inzidenzwert im Landkreis Traunstein dafür einsetzt, die Schulen offen zu lassen, hat sich der Kreisvorsitzende der Auszubildenden und Schüler Union Traunstein in einem Brief bei dem Traunsteiner Landrat Siegfried Walch bedankt. Nach zwei Lockdowns und den damit verbundenen Schulschließungen würden sich bereits große Missstände bei vielen Schülerinnen und Schülern zeigen, nicht nur wegen des fehlenden Lernstoffes, sondern auch wegen psychischer Folgen aufgrund der Kontaktbeschränkungen, so Ludwig Schaumberger in dem Schreiben. Schaumbergers Ansicht nach seien Schulschließungen das letzte Mittel. Ein weiterer Lockdown könnte sowohl der Bildung als auch der psychischen Gesundheit erheblich schaden. Da die Schüler in den letzten Monaten viel Solidarität und Verantwortung gezeigt hätten, sei es nun Aufgabe der Politik, die Jüngeren bestmöglich zu schützen.

12.03 Uhr: Neuer Leitfaden für Schutzkonzepte in Kindertageseinrichtungen

Mit einem neuen Leitfaden will das bayerische Familienministerium Kindertageseinrichtungen dabei unterstützen, ihre gesetzlich vorgeschriebenen Schutzkonzepte weiterzuentwickeln. Nach Angaben des Familienministeriums soll der Leitfaden den Verantwortlichen dabei helfen, sich "mit möglichen Gefährdungen innerhalb der Einrichtung auseinanderzusetzen". Familienministerin Carolina Trautner (CSU) erklärte in einer Mitteilung, die Umsetzung des Schutzauftrags im Kita-Alltag verlange eine dauerhafte Reflexion im Team und mit allen Beteiligten. Der Leitfaden des Ministeriums befasst sich mit der Bewertung von Risiken in Kindertageseinrichtungen, mit Fragen der Prävention, mit der Erstellung von Plänen für ein Eingreifen im Notfall aber auch mit der Frage, wie nach einem Verdacht, der sich nicht bestätigt, wieder Vertrauen aufgebaut werden kann. Der "Leitfaden zur Sicherung des Schutzauftrags in Kindertageseinrichtungen – Schwerpunkt: kita-interne Gefährdungen" steht auf der Website des Familienministeriums zum Download zur Verfügung.

11.49 Uhr: Kabinette von Bayern und Sachsen beraten gemeinsam über Corona-Lage

Die Kabinette von Bayern und Sachsen wollen am morgigen Dienstag in einer virtuellen Sitzung gemeinsam über die aktuelle Corona-Lage beraten. Das teilte ein Regierungssprecher in München mit. Im Anschluss wollen die Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Michael Kretschmer (CDU) über die Ergebnisse der Beratungen informieren - in zeitgleichen Pressekonferenzen, bei denen der jeweils andere Regierungschef virtuell zugeschaltet ist.

In Sachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut bundesweit mit Abstand am höchsten, und auch Bayern bewegt sich weiter in der Spitzengruppe. Aus beiden Bundesländern mussten zuletzt bereits zahlreiche Intensivpatienten in andere Bundesländer verlegt werden, um die Kliniken wenigstens ein Stück weit zu entlasten. Sowohl Söder als auch Kretschmer hatten zuletzt wiederholt ein Vorziehen der nächsten Bund-Länder-Beratungen über die Corona-Krise verlangt - bislang ist dafür erst der 9. Dezember vorgesehen.

11.48 Uhr: Weitere Maschine aus Südafrika in München gelandet

Am Flughafen München ist in der Nacht (ca. 23 Uhr) eine weitere Maschine aus Kapstadt angekommen. Es war zugleich die erste Landung eines Flugzeugs aus Südafrika, seit die Einstufung des Landes als Virusvariantengebiet in Kraft getreten ist. An Bord waren etwa 300 Passagiere, die alle eine Locator Card mit Informationen zum weiteren Aufenthalt ausfüllen und einen PCR-Test machen mussten, wie ein Flughafen-Sprecher auf BR-Anfrage mitteilte. Wer ein positives Ergebnis bekam, wurde zur Quarantäne in ein nahegelegenes Hotel - in einen separaten Bereich - gebracht. Passagiere mit negativem Ergebnis durften nach Hause, um sich dort in Quarantäne zu begeben. Negativ getestete Umsteiger konnten weiterreisen, über Infektionsschutzmaßnahmen wird in diesen Fällen am Zielort entschieden. Das Prozedere war somit letztlich das gleiche wie bereits am Freitag. Zum Ergebnis der PCR-Tests der vergangenen Nacht konnte der Flughafen-Sprecher noch nichts sagen. Die Antwort auf eine BR-Anfrage an das bayerische Gesundheitsministerium steht noch aus. Auch am Mittwoch wird wieder eine Maschine aus Kapstadt erwartet. Aktuell wird Südafrika - konkret Kapstadt - nur drei Mal pro Woche von München aus angeflogen. In allen Fällen handelt es sich um Lufthansa-Verbindungen.

11.16 Uhr: "Sehr hohe Zahl": Innklinikum meldet acht Corona-Tote übers Wochenende

Im Innklinikum sind über das Wochenende acht Menschen an oder mit Corona verstorben. Das hat der Krankenhauskonzern mit Standorten in Mühldorf, Altötting, Burghausen und Haag am Vormittag mitgeteilt. Wie ein Sprecher dem Bayerischen Rundfunk sagte, sei das eine sehr hohe Zahl.

Die zwischen Freitag und gestern Verstorbenen waren im Schnitt 80 Jahre alt. Die jüngste Tote war eine 54-jährige Frau, die älteste eine 92-jährige. Ob alle acht auf Intensivstation behandelt wurden, teilte das Innklinikum mit Verweis auf den Datenschutz auch auf Nachfrage nicht mit.

11.07 Uhr: Hoher Krankenstand in der Pflege in den RoMed-Kliniken - je nach Standort 20-30 Prozent

Zusätzlich zu der hohen Belastung auf den Intensivstationen wird die Situation in den RoMed-Kliniken im Landkreis Rosenheim dadurch verschärft, dass viele Pflegerinnen und Pfleger selbst erkrankt sind. Das berichtete der Geschäftsführer Jens Deerberg-Wittram vergangene Woche im Rosenheimer Stadtrat. Der Krankenstand belaufe sich je nach Standort auf 20 bis 30 Prozent. Erträglich seien 5 bis 7 Prozent, so Deerberg-Wittram. Besonders prekär sei die Lage in der Notaufnahme, die kurz vor dem Kollaps stünde. "Wir funktionieren nicht mehr so, wie wir sollten", gab Deerberg-Wittram zu. Der Personalnotstand betreffe ebenso die Unfallchirurgie wie auch die Intensivstationen. Der Krankenstand sei auch coronabedingt. Kündigungen sehe man insgesamt nur wenige, dafür mehr Mitarbeiter, die in Teilzeit gehen würden. Auch das bereite ihm Sorge, so der Klinikgeschäftsführer, weil die Gefahr bestehe, dass sich Teilzeitmitarbeiter irgendwann beruflich umorientieren. Insgesamt hätten die RoMed-Kliniken Nachbesetzungsprobleme, was in der Vergangenheit nicht der Fall gewesen sei. Jens Deerberg-Wittram beantwortete die Frage "Hättet ihr denn mehr tun können?" im Stadtrat gleich selbst. Es habe Zuschüsse, tarifliche Prämien und Steuerbefreiungen gegeben. Aber, so der Klinikgeschäftsführer, man werde mit Geld nicht alles heilen können.

10.40 Uhr: Geimpfte und genesene Klinikmitarbeiter müssen sich in Bayern weiter nur zweimal wöchentlich testen

Geimpfte und genesene Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen müssen sich in Bayern weiter nur zweimal wöchentlich auf Corona testen. Das stellte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums auf BR-Nachfrage klar. Damit widersetzt sich Bayern einer anderslautenden Vorgabe des Bundes, obwohl auch der Freistaat dem geänderten Bundesinfektionsschutzgesetz im Bundesrat zugestimmt hat.

Denn eigentlich sieht das neue Bundesinfektionsschutzgesetz vor, dass sich gegen Covid geimpfte bzw. von der Erkrankung genesene Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen täglich testen lassen müssen. Betroffen sind vor allem die Mitarbeiter in Krankenhäusern und Arztpraxen. An der erhöhten Testfrequenz gibt es massive Kritik: Die Gesundheitsminister der Bundesländer forderten den Bund zuletzt geschlossen auf, diese Vorgabe wieder zu ändern und es bei zwei Tests pro Woche für Geimpfte und Genesene zu belassen.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) erklärte vergangene Woche, die tägliche Testpflicht würde das Personal in hohem Maße belasten, "in einer Situation, wo wir die Menschen, die täglich unser Gesundheitssystem am Laufen halten, eigentlich entlasten müssen". Außerdem seien Corona-Tests nicht unbegrenzt verfügbar, in Bundesländern mit hohen Infektionszahlen seien die Laborkapazitäten schon ausgeschöpft.

10.16 Uhr: Klinikum Rosenheim: Rotlicht als Hilferuf

Zum Schichtwechsel des Personals wird die Zimmerbeleuchtung in der Intensivstation des RoMed-Klinikums Rosenheim für kurze Zeit auf die Farbe Rot eingestellt. Die Belegschaft will damit einen Hilferuf nach außen senden. Die Pfleger und Ärzte seien an der absoluten Belastungsgrenze, sagt Dr. Max von Holleben, der Kaufmännische Leiter des Klinikums Rosenheim. Es würden dringend Pflegekräfte und Intensivärzte gebraucht, um den Betrieb am Laufen halten zu können. Das Klinikum Rosenheim trägt die Hauptlast der Betreuung von Corona-Patienten in Stadt und Landkreis. In diesem städtischen Haus der vier RoMed-Kliniken liegen derzeit 96 Corona-Patienten, davon 15 auf der Intensivstation, diese belegen 46 Prozent der zur Verfügung stehenden Intensivbetten. Vier dieser Betten sind mit heutigem Stand noch frei. Insgesamt ist in Stadt und Landkreis eine Stabilisierung zu beobachten. Auf den Intensivstationen der verschiedenen Krankenhäuser liegen heute 32 Corona-Patienten, sie stellen damit ein Drittel aller Intensivpatienten in diesem Raum.

10.11 Uhr: Ingolstadt: Lange Schlangen beim Testen und Impfen

In einem offenen Brief kritisierten die Kreisverbände von CSU und Freie Wähler die aktuelle Situation an Test- und Impfstationen in Ingolstadt und forderten Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD) i auf, die Corona Test-und Impf-Organisation "zur Chefsache zu machen" und bis Ende der Woche einen neuen Organisationsplan vorzulegen. In den vergangenen Tagen bildeten sich sowohl vor den Teststationen als auch vor dem Impfzentrum lange Schlangen. "Bei den aktuellen Temperaturen, bei Regen und Schneefall ist es nicht zumutbar, dass Menschen stundenlang auf einen Corona-Test warten müssen oder auf die Möglichkeit, sich zu impfen", so Stefan Huber, Kreisvorsitzender der CSU Ingolstadt. OB Scharpf reagierte prompt auf den Brief und bezeichnete das Schreiben von CSU und FW als grotesk. Das Herunterfahren der Impf-Kapazitäten hätte die CSU/FW-Staatsregierung zu verantworten, teilt er mit. Beide Parteien versuchten "vom desaströsen Versagen der CSU/FW-Koalition in München abzulenken". Er warf den politischen Konkurrenten vor, auf populistische Art Kapital aus der Krise zu ziehen. Bereits am Montag werde er gemeinsam mit dem Betreiber dem Bayerischen Roten Kreuz klären, wie die Organisation Impf- und Teststationen verbessert werden könne, so Scharpf. Zudem kritisierte er die Rationierung der Impfstoffe und wies auf einen Mangel hin: "Unser Impfzentrum erhält aktuell nur etwa die Hälfte der Dosen, die bestellt worden sind." Das Impfzentrum werde wieder auf Terminvereinbarungen umstellen. Das würde zwar die Schlangen reduzieren, gleichzeitig würden dann aber viele Menschen über längere Zeit auf einen Impftermin warten müssen, schreibt der OB.

10.03 Uhr: München schaltet weiter zeitnahe Impftermine frei

Die Stadt München schaltet weiterhin auch zeitnahe Termine für das Impfzentrum und die Außenstellen frei. Das sagte eine Sprecherin des Gesundheitsreferats auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Es lohne sich deshalb durchaus, immer wieder in das Online-Buchungssystem zu schauen. Zum einen würden Termine, die abgesagt werden, neu eingepflegt. Zum anderen würden auch die Kapazitäten noch weiter hochgefahren. So wird der Betrieb im Impfzentrum Riem demnächst auf sieben Tage ausgeweitet, und im Gasteig wird eine zusätzliche Impfstation eingerichtet.

09.53 Uhr: Neues Impfzentrum in Waldkraiburg öffnet, Mühldorf bekommt neuen Standort

Der Landkreis erweitert sein Corona-Impfangebot und baut es um. Zusätzlich zum Impfzentrum in Mühldorf wird ab heute täglich von 10 bis 16 Uhr auch in Waldkraiburg geimpft. Im dortigen Haus der Vereine werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen angeboten. Je nach Verfügbarkeit kommen laut Landratsamt die Vakzine von Biontech oder Moderna zum Einsatz. Menschen unter 30 Jahren erhalten vorrangig Biontech. Eine Terminvereinbarung ist zwingend notwendig. Übermorgen bleibt das Impfzentrum in Mühldorf geschlossen, da es umzieht. Am Donnerstag ab 9.00 Uhr nimmt es seinen Betrieb am neuen Standort im Oderpark auf. Dort steht dann mehr Platz zur Verfügung, es kann laut Landratsamt entsprechend mehr verimpft werden. Terminvereinbarungen sind in Mühldorf nicht nötig, werden aber empfohlen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mühldorf liegt laut Robert-Koch-Institiut heute bei 1027,6.

9.51 Uhr: Krippenweg in Neufahrn: Weihnachtsgeschichte in der Puszta und im Flüchtlingslager

Völlig coronaregelkonform kann man sich in Neufahrn bei Freising auf die Weihnachtszeit einstimmen: Der Heimatverein hat wieder einen Krippenweg gestaltet: 35 Krippen werden nuin präsentiert - überwiegend in Schaufenstern, an denen man im Freien vorbeiflanieren kann. Die meisten Exponate stammen aus Privatbesitz, viele sind von den Eigentümern selbst gebaut worden. Auch die Krippen in den Kirchen sind in das Projekt einbezogen. Die Geschichte von der Geburt Christi wird in ganz unterschiedlichen Szenarien erzählt. In das Voralpenland oder einen ortientalischen Bazar wird sie ebenso verlegt wie in die ungarische Puszta, auf den Neufahrner Marktplatz und in das Ghetto eines Flüchlingslagers. Zusätzliche Informationen gibt es über eine App.

07.55 Uhr: Mühldorfer Weihnachtszauber als Ersatz für Christkindlmarkt

Statt eines Christkindlmarktes veranstaltet die Kreisstadt Mühldorf auch heuer wieder eine Ersatzaktion, den "Weihnachtszauber". Dazu werden seit 1. Advent verschiedene Häuserfassaden am Stadtplatz in bunten Farben erstrahlen. Große Lautsprecheranlagen werden den Platz mit stimmungsvoller Musik beschallen. "Wir freuen uns sehr, dass wir trotz dieser herausfordernden Zeiten auch in diesem Jahr unseren Bürgerinnen und Bürgern etwas ganz Besonders bieten können", schreibt Bürgermeister Michael Hetzl in einer Mitteilung.

Der Weihnachtszauber endet am 27. Dezember. Der traditionelle Christkindlmarkt am ersten Adventswochenende wurde aufgrund der Corona-Pandemie erneut abgesagt.

Sonntag, 28.11.

18.29 Uhr: Dritter Omikron-Verdachtsfall in Bayern bestätigt

Ein weiterer in München gelandeter Reiserückkehrer aus Südafrika hat sich mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der neuen, besorgniserregenden Omicron-Variante des Coronavirus angesteckt. Das hat das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) soeben mitgeteilt. Es handle sich um einen der beiden am Freitag aus Kapstadt in Südafrika angekommenen, positiv auf SARS-CoV-2-getesteten Passagiere. Eine Sprecherin des LGL sagte in München: "Die Reiseanamnese und die vom Max von Pettenkofer-Institut durchgeführten VOC-PCR-Untersuchungen haben einen hochgradigen Verdacht erbracht, dass es sich hier um einen Fall der neuen Omikron-Variante handelt." Vollständige Gewissheit bringe erst das Ergebnis der Gesamtgenomanalyse, die in Kürze erwartet werde. Beide positiv getesteten Passagiere des Kapstadt-Fluges vom Freitag befänden sich weiterhin in Isolation, so die LGL-Sprecherin.

Die ersten beiden Omikron-Verdachtsfälle in Bayern hatte das Gesundheitsministerium am Freitag bestätigt. Zwei Personen, die noch vor Ausweisung Südafrikas als Virusvariantengebiet am Mittwoch (24.11.) in München aus Südafrika kommend gelandet waren, wurden positiv auf die neue Virusvariante getestet.

Die Staatsregierung betrachtet die neue Virusvariante mit großer Sorge. Alle erforderlichen Maßnahmen würden ergriffen, um ihre Ausbreitung einzudämmen, so die LGL-Sprecherin weiter.

17.30 Uhr: Bayerische Minister rufen Medizinstudenten zur Mithilfe auf

Bayerns medizinischer Nachwuchs soll sich aktiv in die Hilfe im Kampf gegen die Corona-Pandemie einbringen. Einen entsprechenden Aufruf veröffentlichten am Sonntag Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Wissenschaftsminister Bernd Sibler (beide CSU) gemeinsam mit den ärztlichen Direktoren der bayerischen Universitätskliniken in Regensburg, München, Erlangen, Würzburg und Augsburg. "Bringen Sie sich ein und packen Sie mit an! Jede helfende Hand wird gebraucht", sagte Sibler an die Studierenden der Medizin gewandt.

Eingesetzt werden könnten sie etwa zur Beratung an Impf-Hotlines oder in Impfzentren aber auch in der Pflege. "Von Labor über Unterstützung in der Pflege bis hin zur Arbeit im Impfzentrum oder in der Verwaltung: Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig", sagte Holetschek.

Bayern ist besonders schwer von der vierten Welle der Pandemie betroffen. Viele Krankenhäuser und vor allem deren Intensivstationen arbeiten an der Kapazitätsgrenze, Patienten müssen bereits in andere Bundesländer verlegt werden.