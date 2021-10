Corona-Ticker Oberbayern: Bundesweit höchste Inzidenzen im Süden

Montag, 4. Oktober 2021

10.40 Uhr: Mobile Impfteams im Landkreis Altötting unterwegs

Im Landkreis Altötting führen ab Montag mobile Impfteams regelmäßig in einem festen Turnus in allen Städten und Gemeinden im Landkreis Schutzimpfungen durch. Bürgerinnen und Bürger müssten so keine weiten Wege auf sich nehmen und könnten sich bequem in ihrem Wohnort impfen lassen, schreibt das Landratsamt auf seiner Homepage. Bei den Impfungen vor Ort kommen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer sowie Johnson&Johnson zum Einsatz. Angeboten werden Erst- und Zweitimpfungen ebenso wie Auffrischungsimpfungen für den jeweils berechtigten Personenkreis. Der Fahrplan, wann die Teams wo sind, ist auf der Homepage des Landratsamts Altötting zu finden.

10.30 Uhr: Oberbayerische Kreise gehören bundesweit zu den Kreisen mit den höchsten Inzidenzen

Unter den zehn deutschen Landkreisen mit den höchsten Inzidenzen befinden sich gleich drei aus Oberbayern. Wie das RKI meldet, hat der Landkreis Traunstein mit 250,7 bundesweit die höchste Inzidenz. Auf Platz vier landet das Berchtesgadener Land mit einer Inzidenz von 234,2; direkt dahinter der Landkreis Rosenheim (221,2). Die Stadt Rosenheim liegt auf Platz acht (158,8), der Landkreis Miesbach auf Platz zehn (155,7).