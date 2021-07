Corona-Ticker Oberbayern: Altöttinger Impfangebot für alle

Montag, 5.7.

10.37 Uhr: Altötting erweitert sein Impfangebot auf ganz Deutschland

Seit dem Wochenende macht das Landratsamt Altötting nicht nur den Bürgern aus Bayern, sondern aus ganz Deutschland ein Impfangebot. Dieses gilt aber lediglich für eine Erstimpfung, wobei die zweite Impfung früher stattfinden soll; etwa bei dem Vakzin von Biontech/Pfizer schon nach drei statt bislang sechs Wochen. Das Landratsamt reagiert damit auf die geringe Nachfrage für eine Erstimpfung im Landkreis.

Die Kühlschränke hingegen seien voll mit Impfstoffen. „Die Rückmeldungen auf unsere Sonderimpfaktion für ganz Bayern waren so, dass wir noch immer Termine frei haben“, bestätigt ein Sprecher des Landratsamtes dem Bayerischen Rundfunk. Seit Beginn der Sonderaktion am Donnerstag (01.07.2021) haben sich rund 600 Menschen aus anderen Landkreisen Bayerns einen Impftermin in Altötting geholt.

6.14 Uhr: Regina Ziegler plant Corona-Film

Die Berliner Produzentin Regina Ziegler will einen Film über die Corona-Pandemie drehen. «Ich werde daraus eine Tragikomödie machen, nur so gehts», sagte sie am Sonntag auf dem Filmfest München. Trotz der ernsthaften und schwierigen Lage gebe es so viele Dinge, über die man schmunzeln könne. «Ich bin dafür, das Leben so anzupacken, wie es uns begegnet, mit den traurigen, aber auch mit den heiteren Seiten.»

Details nannte Ziegler, die unter anderem die ZDF-Serie «Lena Lorenz» produziert, noch nicht. Der Film solle aber im kommenden Jahr zu sehen sein. Schon jetzt habe sich Corona in viele Filme oder Serien «leise eingearbeitet», etwa indem jemand einen Mundschutz trage. Dieses Thema werde uns noch lange beschäftigen, ist die Produzentin überzeugt.

3.12 Uhr: Landkreis Fürstenfeldbruck mit einer Inzidenz unter 1

Die niedrigste 7-Tages- Inzidenz pro 100. 000 Einwohnern in Oberbayern hat aktuell der Landkreis Fürstenfeldbruck: die Inzidenz liegt hier bei 0.9. Das meldet das Robert Koch Institut. Der Landkreis mit der zweitniedrigsten Inzidenz ist demnach der Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen mit 1,6. Die höchste Inzidenz hat laut RKI derzeit die Stadt München mit 11.6 Fällen pro 100.000 Einwohnern, gefolgt vom Landkreis Berchtesgadener Land mit 8.5.

Sonntag, 4.7.

12.30 Uhr: Sonderimpfaktion mit Astrazenca im Landkreis München

Wer im Landkreis München wohnt und bislang noch nicht geimpft wurde, hat kommende Woche die Möglichkeit dazu: Vom 7. bis 14. Juli bieten die vier Impfzentren im Landkreis eine Sonderaktion mit Astrazeneca an. Um die Pandemie besonders im Hinblick auf die sich ausbreitende Deltavariante des Coronavirus nachhaltig einzubremsen, möchte der Landkreis München zeitnah allen Bürgerinnen und Bürgern ab 18 Jahren ein Impfangebot machen. Hierzu wird es vom 7. bis 14. Juli 2021 eine Sonderaktion mit verlängerten Öffnungszeiten in den Impfzentren geben. Ab Montag, 5. Juli 2021, können Interessierte telefonisch bei ihrem zuständigen Impfzentrum einen Termin vereinbaren .