Corona-Ticker Oberbayern: Impfaktion im Berchtesgadener Land

17.10 Uhr: Münchner Kulturveranstalter schreiben offenen Brief an Landespolitik

Der Verband der Münchner Kulturveranstalter (VDMK) hat erneut einen offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Kunstminister Bernd Sibler geschrieben. Darin erinnern die Veranstalter an einen früheren offenen Brief, den der Verband bereits am 5. Juni an die Landespolitik geschickt hatte und indem die Verantwortlichen drei Vorschläge für den Umgang mit Kulturangeboten in der Pandemie sowie ein Gesprächsangebot unterbreitet hatten. "Leider haben wir bis heute keine Antwort erhalten, deshalb formulieren wir unsere Fragen in einem weiteren offenen Brief", schreibt der Verband nun an die Politiker.

In insgesamt neun Fragen beklagen sie unter anderem, dass bei Fußballspielen in der Münchner Arena 14.500 Fans zugelassen sind und zu Public Viewings in Biergärten bis zu 3.000 Personen kommen dürfen, während bei Kulturveranstaltungen nur 1.500 Personen zugelassen sind. Eine der Fragen: "Warum werden Sport und Gastronomie permanent besser behandelt als die Kultur?" Zudem führt der Verband an, dass Veranstalter über erprobte und sichere Hygienekonzepte verfügten. "Warum wird unser Know-how von Politik und Verwaltung konsequent ignoriert?", so der Verband. "Wir sind schockiert über die andauernde mangelnde Kommunikation von Politik und Verwaltung mit Kulturveranstalter*innen in Bayern miteinander Lösungen zu finden und empfinden einen Mangel an Respekt vor den Leistungen aller Kulturschaffenden im Land." Der Verband halte sein Angebot für eine konstruktive Zusammenarbeit weiter aufrecht: "Wir sind bereit für den Dialog. Wann sind Sie soweit?"

12.45 Uhr: Offener Impftag in Mühldorf

Der Landkreis Mühldorf am Inn bietet am kommenden Samstag (3.7.2021) eine Sonderimpfaktion mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer an. Das Angebot gilt für alle, die im Landkreis Mühldorf wohnen oder arbeiten. Sie können ohne Termin zum Impfzentrum kommen.

Die Zweitimpfung soll im Zuge der Aktion schon nach drei Wochen statt bislang sechs Wochen stattfinden (24.07.). "Wir möchten den verfügbaren Impfstoff jetzt nutzen, um möglichst vielen Personen einen sorgenfreien Urlaub zu ermöglichen", sagt dazu Landrat Max Heimerl. Aufgerufen zur Impfung seien außerdem insbesondere Ehrenamtliche, die auch im Landkreis Mühldorf tätig sind, sowie Schülerinnen und Schüler sowie Studierende im Landkreis.

Alle Personen, die sich impfen lassen wollen, müssen sich zwingend vorher auf www.impfzentren.bayern registriert haben. Bürgerinnen und Bürger, die außerhalb des Landkreises wohnen, müssen hierbei als Adresse die Anschrift ihres Arbeitgebers bzw. ihrer Organisation oder Schule/Hochschule angeben.

12.00 Uhr: Sonderimpfaktion für Jugendliche im Landkreis Berchtesgadener Land

Im Landkreis Berchtesgadener Land gibt es am kommenden Freitag (2.7.) und am Samstag (3.7.) eine Sonderimpfaktion für Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren sowie deren Erziehungsberechtigte. Die zweitägige Aktion findet im Impfzentrum Ainring ohne Terminvergabe von 14 bis 20 Uhr statt. Das hat das Landratsamt Berchtesgadener Land mitgeteilt.

Geimpft wird mit dem Impfstoff Biontech, der für Jugendliche ab 12 Jahren freigegeben ist. Die Zweitimpfung - ebenfalls mit Biontech - erfolgt im Abstand von 3 Wochen, damit noch eine vollständige Immunisierung vor den Sommerferien gegeben ist. Wer das Angebot wahrnehmen möchte, wird gebeten, sich vorab auf der Seite des Impfzentrums Bayern oder telefonisch unter 0049 8654 58839-40 zu registrieren.