Corona-Ticker Oberbayern: 5.000 Impfdosen extra für Ingolstadt

12.18 Uhr: Söder: Mehr als zehn Millionen Corona-Impfungen in Bayern

In Bayern sind nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) inzwischen mehr als zehn Millionen Menschen gegen das Corona-Virus geimpft worden. "Heute ist in Bayern die Grenze von zehn Millionen Corona-Impfungen überschritten", twitterte Söder am Sonntag. "Aber wir müssen noch besser und schneller werden. Jede Impfdose muss sofort verimpft werden. Denn wir sind in einem Wettlauf mit der Zeit gegen die Delta-Variante."

Sonntag, 20. Juni 2021

15.10 Uhr: Corona in Oberbayern: 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Der Corona-Inzidenzwert sinkt in Oberbayern weiter. Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) erreicht er jetzt einen Wert von 11,8 (Stand 8 Uhr, 19.6.). Gestern lag er noch bei 12,1. Insgesamt sind in Oberbayern seit gestern 85 neue, bestätigte Corona-Infektionen hinzugekommen. Drei Personen sind seit gestern im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Mittlerweile liegt die 7-Tage-Inzidenz nur mehr im Landkreis München über 20 (genau bei 20,1).

Samstag, 19. Juni 2021

16.30 Uhr: Corona in Oberbayern: Inzidenz nur noch in einem Landkreis über 20

Der Corona-Inzidenzwert sinkt in Oberbayern weiter. Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) erreicht er jetzt einen Wert von 12,1. Gestern lag er noch bei 12,7. Ein Mensch ist seit gestern im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Mittlerweile liegt die 7-Tage-Inzidenz nur mehr im Landkreis Traunstein über 20 (genau bei 22,6). Die meisten liegen bereits unter der Marke von 10: Bad Tölz (2,4), Pfaffenhofen (3,9), Altötting (4,5), Dachau (5,8), Fürstenfeldbruck (6,8), Weilheim-Schongau (7,4), Landsberg (7,5), Freising (7,8), Starnberg (8,1), Mühldorf (8,6), Eichstätt (9,8) und die Stadt Rosenheim (9,4)

13.45 Uhr: Trotz Delta-Variante - EM-Partie gegen Portugal morgen in München wie geplant

Ein Sprecher der Stadt München erklärte soeben auf BR-Anfrage, dass das Fußball-EM-Spiel Portugal gegen Deutschland (Samstag, 18 Uhr) wie geplant stattfindet, obwohl die Metropolregion Lissabon wegen der Delta-Variante abgeriegelt wird. Die portugiesische Mannschaft sei bereits in München eingetroffen. Fans dürfen ohnehin nur getestet, geimpft oder genesen ins Stadion. Die Stadt sieht bisher keinerlei Anlass, irgendetwas zu ändern, so der Sprecher.

Freitag, 18. Juni 2021