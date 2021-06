14.06.2021, 09:24 Uhr

Corona-Ticker Oberbayern: Start des digitalen Impfpasses

Ab heute soll der digitalen Impfpass in Apotheken erhältlich sein. Der bayerische Apothekerverband sieht sich für den Start gut vorbereitet. Fußball-EM in München - was ist erlaubt? Alle Entwicklungen der Woche im Ticker für Oberbayern.